виходили в море був курс 7,57
а як повертаються 7,60
наекономили
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 13:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
виходили в море був курс 7,57
а як повертаються 7,60
наекономили
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 21 вер, 2020 13:47
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
в каментах пишут,что и лекарства в анатолии бывают дороже,чем в Украине.Селёдка и сгущёнка на вес золота
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 21 вер, 2020 15:52
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 21 вер, 2020 19:41
О 17-00 виїхали з бухти Адрасан (85 км) на Анталію.
Інет показав ПРИЄМНУ звістку: ліра - долар 7.6271.
Казка!
Дивуюся, як люди того не розуміють.
Варто купити калькулятр та понатискати кнопки:
- пальне 7,03 ліри за літр. (28,22/7,6271)х7,03=26,01 гривня.
Батон білий як коштував в 2018 році 1,5 ліри, так і коштує, рахуємо: (28,22/7,6271)х1,5=5,55 гривні.
1 літр молока як коштував в 2018 році 3 ліри, так і коштує, рахуємо: (28,22/7,6271)х3=11,10 гривні.
Курка 1 кг (тушка) як коштувала в 2018 році 9 лір, так і коштує, рахуємо: (28,22/7,6271)х9=33,30 гривні.
Удар "нижче пояса": віскі пляшка 0,7 літра Grant's (купую тільки такий) як коштував в 2018 році 144 ліри, так і коштує, рахуємо: (28,22/7,6271)х144=532,80 гривні.
Панове, раджу купити калькулятор! Не жалкуйте на той пристрій гроші, бо будете бідними все життя.
Найбільше хвилюється знаменитий пан Флайман: дісно, якщо гривня-долар 28,21 на купівлю і 28,23(29) на продаж, то:
- його депозит в гривнях перетворюється на повний пшик.
- його ціни на будівельні матеріали для ремонту кавалірок вже перераховані на курс 30.
Звісно, буде хвилюватися...
Але ми "тримаємо кулачки"... Гігантський прєкт, навіть більший, ніж жалюгідна розв"язка в Херсоні, в яку вже вкинули 900 000 000 гривень і намагаються виділити ще 400 000 000...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 21 вер, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Пон 21 вер, 2020 19:52
1,00/1,00=21,00 гривень +кешбек
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 22 вер, 2020 18:49
Вот тут стоит сравнить с Техасом. У нас 6 пачек стандартных сгущенки стоят 8.54$. Это при минимальной ЗП в 7.25$/час.
Додано: Вів 22 вер, 2020 19:11
Прямо сейчас можем заметить, что акурт публично признался в соучастии\покрывательстве расхищения госсобственности. Публично признался в содеянном притуплении против своей Родины. Скупка краденного. Это происходит при том, то администрация форума не как на это реагируют. Прошу принять меры.
Если его оригинальное сообщение будет удалено, то фактически, удаливший его, становится виновным в сокрытии и может пойти как соучастник.
Додано: Вів 22 вер, 2020 19:34
Вацок,увы,но...да и СССР уже нема
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 22 вер, 2020 19:37
Как нет? А почему тогда документы в США принимают, выданные в СССР? Блин... люди то и не знают...
Но в любом случае, мы понимаем теперь все, что akurt- вор.
ПС... А ты уверен, что в СССР? Я молод, но вроде там доллары не ходили
Додано: Вів 22 вер, 2020 20:19
Дрібний злодюжка(((
Тобто п. Акурт на власному досвіді зрозумів, що "дешева рибка - погана юшка!".
Взагалі-то розумні люди вчаться на чужих помилках...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|