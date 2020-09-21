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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 22 вер, 2020 20:25
Понаехал написав: Мизантрóп написав:
Вацок,увы,но...да и СССР уже нема
Как нет? А почему тогда документы в США принимают, выданные в СССР? Блин... люди то и не знают... Но в любом случае, мы понимаем теперь все, что akurt- вор.
ПС... А ты уверен, что в СССР? Я молод, но вроде там доллары не ходили
akurt написав:
Это замечательно.
У меня после того, как 2 раза заплатил за "сбрасывания того", что НЕЛЬЗЯ сбрасывать, все же полетел катализатор.
2 100 долларов.
Союз в контексте воинской службы.У меня есть кейс по фигуранту относительно турецкого правового поля))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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