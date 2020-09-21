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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 767768769770
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:25

  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:Вацок,увы,но...да и СССР уже нема

Как нет? А почему тогда документы в США принимают, выданные в СССР? Блин... люди то и не знают... :mrgreen:
Но в любом случае, мы понимаем теперь все, что akurt- вор.

ПС... А ты уверен, что в СССР? Я молод, но вроде там доллары не ходили
  akurt написав:Это замечательно.
У меня после того, как 2 раза заплатил за "сбрасывания того", что НЕЛЬЗЯ сбрасывать, все же полетел катализатор.
2 100 долларов.

Союз в контексте воинской службы.У меня есть кейс по фигуранту относительно турецкого правового поля))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:01

  Мизантрóп написав:Союз в контексте воинской службы.У меня есть кейс по фигуранту относительно турецкого правового поля))

Я просто поражен насколько этот ворюга не боится законов. Наглое существо
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:08

О! К славной когорте специалистов по зарубежной недвиге, прозябающих в двушках-панельках и в малосемейках в Киеве, присоседился техасский рейнджер (живет в городе Austin, Texas. Оттуда Вам - с другой стороны Земного шара, господа украинцы, вещает авторитетно)!
До сегодняшнего вещания уговаривал форумчан купить недвигу:
- в Махачкале;
- в Минске;
- за МКАД (это с особой любовью - так и написал давеча: выйду на пенсию и куплю однушку за МКАД).
- в Адыгее.
- в Вишневом;
- в Кропивницком...
Ветка рулит круче других благодаря знатным спецам!
Круто!
Господа форумчане - слушать и запоминать!
Мотать на ус! Делать именно так, как знатные специалисты советуют!

P.S. Смотрите подпись ниже.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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