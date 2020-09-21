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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 22 вер, 2020 20:25
Понаехал написав: Мизантрóп написав:
Вацок,увы,но...да и СССР уже нема
Как нет? А почему тогда документы в США принимают, выданные в СССР? Блин... люди то и не знают... Но в любом случае, мы понимаем теперь все, что akurt- вор.
ПС... А ты уверен, что в СССР? Я молод, но вроде там доллары не ходили
akurt написав:
Это замечательно.
У меня после того, как 2 раза заплатил за "сбрасывания того", что НЕЛЬЗЯ сбрасывать, все же полетел катализатор.
2 100 долларов.
Союз в контексте воинской службы.У меня есть кейс по фигуранту относительно турецкого правового поля))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:01
Мизантрóп написав:
Союз в контексте воинской службы.У меня есть кейс по фигуранту относительно турецкого правового поля))
Я просто поражен насколько этот ворюга не боится законов. Наглое существо
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Понаехал
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:08
О! К славной когорте специалистов по зарубежной недвиге, прозябающих в двушках-панельках и в малосемейках в Киеве, присоседился техасский рейнджер (живет в городе Austin, Texas. Оттуда Вам - с другой стороны Земного шара, господа украинцы, вещает авторитетно)!
До сегодняшнего вещания уговаривал форумчан купить недвигу:
- в Махачкале;
- в Минске;
- за МКАД (это с особой любовью - так и написал давеча: выйду на пенсию и куплю однушку за МКАД).
- в Адыгее.
- в Вишневом (очень выгодное вложение - спец вложился на века, в смысле скоро век, как продать не может. Бес попутал купить перед отъездом в США...).
- в Кропивницком (тут еще выгоднее: в планах Понаехала поменять отличный родительский дом - тут тоже, правда, Бес попутал: 80% домовладения оформил на себя, а 20% на родного брата, теперь проблемы и проблемы...) из красного кирпича постройки 1957 года на 57 га земли в Херсонской области)...
Ветка рулит круче других благодаря знатным спецам!
Круто!
Господа форумчане - слушать и запоминать!
Мотать на ус! Выполнять! Такие люди для Вас - на вес золота!
P.S. Смотрите подпись ниже.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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akurt
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Додано: Вів 22 вер, 2020 22:47
akurt написав:
О! К славной когорте специалистов по зарубежной недвиге, прозябающих в двушках-панельках и в малосемейках в Киеве, присоседился
техасский рейнджер (живет в городе Austin, Texas. Оттуда Вам - с другой стороны Земного шара, господа украинцы, вещает авторитетно
)!
До сегодняшнего вещания уговаривал форумчан купить недвигу:
- в Махачкале;
- в Минске;
- за МКАД (это с особой любовью - так и написал давеча: выйду на пенсию и куплю однушку за МКАД
).
- в Адыгее.
- в Вишневом (очень выгодное вложение - спец вложился на века, в смысле скоро век, как продать не может. Бес попутал купить перед отъездом в США...).
- в Кропивницком (тут еще выгоднее: в планах Понаехал
а поменять отличный родительский дом - тут тоже, правда, Бес попутал: 80% домовладения оформил на себя, а 20% на родного брата, теперь проблемы и проблемы...) из красного кирпича постройки 1957 года на 57 га земли в Херсонской области)...
Ветка рулит круче других благодаря знатным спецам!
Круто!
Господа форумчане - слушать и запоминать!
Мотать на ус! Выполнять! Такие люди для Вас - на вес золота!P.S.
Смотрите подпись ниже.
Вор, а иначе я называть акурта не буду.
Почему ты отвечаешь на мои сообщения. Я ж в игноре у тебя.Модераторы
, будут предприниматься действия в отношении человека, который публично признался на самом большом финансовом ресурсе страны в том, что он скупал краденное? Более того, это делалось умышленно и он знал, что идет воровство с военной части. Насколько я понимаю, вам не сильно хочется, что б это дело пошло дальше. Вы имеете его контакты, вы передавали ему "призы"-вы лично знакомы с ним. Это значит, что вы можете его найти и в случае продолжения этой темы с его воровством. Ведь дело может выйти за рамки виртуального... Я очень хотел бы получить ваши коментарии. Все скриншоты по этому вопросу у меня сохранены. Я хочу, что б человека, воровавшего с военных складов до\во время того, как наша армия истекала кровью, наказали. Не становитесь его соучастниками.
Востаннє редагувалось Понаехал
в Вів 22 вер, 2020 22:52, всього редагувалось 1 раз.
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Понаехал
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Додано: Вів 22 вер, 2020 22:51
Мизантрóп написав:
Союз в контексте воинской службы.У меня есть кейс по фигуранту относительно турецкого правового поля))
а что в Турции набивать будут когда он присядет?
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Понаехал
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Додано: Вів 22 вер, 2020 22:54
Не спит техасский рейнджер... с рулеткой перемеряет купленные в болотах под Остином у чернокожих вначале пандемии участки земли по 1000 кв.футов (10 соток) и шепчет:
- А це чия земля?
- Понаехала...
- А ось там чия земля?
- Понаехала...
- Не даремно батьки казали: купуй непотріб, продаси - купиш однушку за МКАД в ЖК "Мир Митино" - заживеш як людина!
- Еге ж...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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akurt
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Додано: Вів 22 вер, 2020 23:10
akurt написав:
Не спит техасский рейнджер...
Парень, ты попал. публично признался в уголовном преступлении.
Заканчивал бы ты лохотроны свои, пока твое дело не пошло дальше
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Понаехал
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Додано: Вів 22 вер, 2020 23:11
Понаехал написав: Мизантрóп написав:
Вацок,увы,но...да и СССР уже нема
Как нет? А почему тогда документы в США принимают, выданные в СССР? Блин... люди то и не знают... Но в любом случае, мы понимаем теперь все, что akurt- вор.
ПС... А ты уверен, что в СССР? Я молод, но вроде там доллары не ходили
akurt написав:
Это замечательно.
У меня после того, как 2 раза заплатил за "сбрасывания того", что НЕЛЬЗЯ сбрасывать, все же полетел катализатор.
2 100 долларов.
закусывайте
... катализатор это уже совсем потом было и при Украине.
А переброска топлива через забор это намного раньше (срок давности как минимум уже того) а с учетом что это еще и при СССР было (скорее всего), то и подано срок вышел от слова совсем.
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ol_zy
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Додано: Вів 22 вер, 2020 23:24
ol_zy написав:
А переброска топлива через забор
Человек прямо сказал, что он вор. Для меня это уже делает понятным все.
А про срок давности- хорошо что б органы проверили.
Также мы с Мизантропом(я немного попрошу помощи), а может и я сам, подам бумагу о том, что данный персонаж воровал. Он явно не указал это в форме 485 часть 8 пункт 26.
На основании этого его лишат гранкарты, если она у него есть либо сделает не возможным ее получения в будущем. К сыну его тоже уже будут вопросы при получении. Почему его отец воровал у военных и не был осужден, как он участвовал в этом и т.д. Удачи им ибо обман в США не имеет срока давности
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Понаехал
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Додано: Вів 22 вер, 2020 23:30
ol_zy!
Пять баллов!
Убогого техасского рейнджера послали в нокдаун!
Канистры с бензином перебрасывали в 1991 году...
Время было такое, смутное...
Но прикольно, как паучок из штата Техас разоблачает и разоблачает...
Колотится и колотится...
"Дом вороны найдешь по карканью..." (махачкалинская пословица)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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akurt
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