Додано: Вів 22 вер, 2020 22:47

akurt написав: О! К славной когорте специалистов по зарубежной недвиге, прозябающих в двушках-панельках и в малосемейках в Киеве, присоседился техасский рейнджер (живет в городе Austin, Texas. Оттуда Вам - с другой стороны Земного шара, господа украинцы, вещает авторитетно)!

До сегодняшнего вещания уговаривал форумчан купить недвигу:

- в Махачкале;

- в Минске;

- за МКАД (это с особой любовью - так и написал давеча: выйду на пенсию и куплю однушку за МКАД).

- в Адыгее.

- в Вишневом (очень выгодное вложение - спец вложился на века, в смысле скоро век, как продать не может. Бес попутал купить перед отъездом в США...).

- в Кропивницком (тут еще выгоднее: в планах Понаехала поменять отличный родительский дом - тут тоже, правда, Бес попутал: 80% домовладения оформил на себя, а 20% на родного брата, теперь проблемы и проблемы...) из красного кирпича постройки 1957 года на 57 га земли в Херсонской области)...

Ветка рулит круче других благодаря знатным спецам!

Круто!

Господа форумчане - слушать и запоминать!

Мотать на ус! Выполнять! Такие люди для Вас - на вес золота!



P.S. Смотрите подпись ниже. О! К славной когорте специалистов по зарубежной недвиге, прозябающих в двушках-панельках и в малосемейках в Киеве,техасский рейнджер (живет в городе Austin, Texas. Оттуда Вам - с другой стороны Земного шара, господа украинцы, вещает авторитетно)!До сегодняшнего вещания уговаривал форумчан купить недвигу:- в Махачкале;- в- за МКАД (это с особой любовью - так и написал давеча: выйду на пенсию и куплю однушку за МКАД).- в Адыгее.- в Вишневом (очень выгодное вложение - спец вложился на века, в смысле скоро век, как продать не может. Бес попутал купить перед отъездом в США...).- в Кропивницком (тут еще выгоднее: в планаха поменять отличный родительский дом - тут тоже, правда, Бес попутал: 80% домовладения оформил на себя, а 20% на родного брата, теперь проблемы и проблемы...) из красного кирпича постройки 1957 года на 57 га земли в Херсонской области)...Ветка рулит круче других благодаря знатным спецам!Круто!Господа форумчане - слушать и запоминать!Мотать на ус! Выполнять! Такие люди для Вас - на вес золота!Смотрите подпись ниже.

Вор, а иначе я называть акурта не буду.Почему ты отвечаешь на мои сообщения. Я ж в игноре у тебя., будут предприниматься действия в отношении человека, который публично признался на самом большом финансовом ресурсе страны в том, что он скупал краденное? Более того, это делалось умышленно и он знал, что идет воровство с военной части. Насколько я понимаю, вам не сильно хочется, что б это дело пошло дальше. Вы имеете его контакты, вы передавали ему "призы"-вы лично знакомы с ним. Это значит, что вы можете его найти и в случае продолжения этой темы с его воровством. Ведь дело может выйти за рамки виртуального... Я очень хотел бы получить ваши коментарии. Все скриншоты по этому вопросу у меня сохранены. Я хочу, что б человека, воровавшего с военных складов до\во время того, как наша армия истекала кровью, наказали. Не становитесь его соучастниками.