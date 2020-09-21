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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 768769770771
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 23:45

  akurt написав:Пять баллов!
Убогого техасского рейнджера послали в нокдаун!
Канистры с бензином перебрасывали в 1991 году...

Бумаги об этом пойдут в Турецкое посольство в США, в компетентные органы миграционные США. Посмотрим насколько тебе и сыну будет легко после этого с ВНЖ и визами :) Мне даже интересно.

Администрацию форума прошу не удалять либо сохранить данную цепочку постов и быть свидетелями ей. Если выяснится, что akurt имеет ВНЖ США и при получении не указал что воровал, то ему светит дело за нарушение миграционного законодательства.

ПС. За перевод даже не пожалею и заплачу.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 23:53

Понаехал, кстати, нам еще не рассказал, почему сорвалась его сделка по покупке на ПОДСТАВНОЕ лицо (ай, как нехорошо!!!!) дома в Махачкале (его вторая родина) - у него паспорта гражданина РФ еще нет - только будет оформлять - с 3-х лет жил в Дагестане.
"В настоящее время каждый имеет свое право!" - как говорил Шариков.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 23:55

  akurt написав:Понаехал, кстати, нам еще не рассказал, почему собралась его сделка по покупке на ПОДСТАВНОЕ лицо дома в Махачкале (его вторая родина) - у него паспорта гражданина РФ еще нет - только будет оформлять - с 3-х лет жил в Дагестане.
"В настоящее время каждый имеет свое право!" - как говорил Шариков.

Вранье опять про подставное лицо. Ты вор и обманщик. Но все об этом уже знают. :mrgreen:
А то что сорвалось... Я говорил, что сделаю это в момент падения рынка. Рынок там еще не упал. Жду
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 23:59

Так я не понял, у Понаехала паспорт гражданина РФ уже есть?
Тогда надо рассказать украинским форумчанам более авторитетно о недвиге:
как квартирка в Махачкале?
По чём брал? Какая? Освети... Порекомендуй украинским форумчанам...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 23 вер, 2020 00:51, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 00:00

  akurt написав:Так я не понял, паспорт гражданина РФ уже есть?
Будешь втирать теперь украинским форумчанам более авторитетно?
А квартирка в Махачкале?

Паспорт РФ не нужен для покупки недвиги в РФ. Учи матчасть ворюга. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 00:01

Ну вот, дагестанскую недвигу - как я понял - Понаехал осветил для форумчан, тогда идем дальше: давеча - прямо на этой ветке - Понаехал авторитетно - рекомендовал украинцам вкладываться в недвигу в Минске - освети, Понаехал, в каком районе Минска лучше?
Не скрывай: "Калi улез у дугу - не кажы "не магу!"" (белорусская пословица).
Востаннє редагувалось akurt в Сер 23 вер, 2020 00:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 00:07

  akurt написав:В Минске ты давеча - прямо на этой ветке - авторитетно - рекомендовал украинцам вкладываться - освети: в каком районе Минска лучше?

Лично я предпочитаю Уручча и Зеленый Луг. Но для тебя, вор, лучше ЖК Каскад. Он на месте снесенной тюрьмы. Тебе ближе будет по духу.
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 00:08

А вот интересный вопрос по недвиге в Минске: как удалось при живой тёще продать ее минскую квартиру?
Как этот фокус получился? Какая там законодательная база? Как это вопрос удалось провернуть?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 23 вер, 2020 00:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 00:13

  akurt написав:Слушай, а вот как ты при живой тёще продал ее минскую квартиру?
Как этот фокус получился?

Я не продавал и не имел квартиры в Минске. Более того, у меня нет тещи. Ты опять врешь, ворюга.
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 00:17

Кстати, я давно задавал вопрос, но Понаехал промолчал: почему за МКАД стОит взять однушку, а не двушку: как-то вроде ж не солидно для новенького москвича - понаехавшего из Махачкалы/Минска/Остина жить в однушке?
Какие там особенности есть для понаехавшего?
Ну, например, дом заселён только выходцами из Дагестана и это лучше чем-то и как-то, или как?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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