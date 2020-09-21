Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Пять баллов! Убогого техасского рейнджера послали в нокдаун! Канистры с бензином перебрасывали в 1991 году...
Бумаги об этом пойдут в Турецкое посольство в США, в компетентные органы миграционные США. Посмотрим насколько тебе и сыну будет легко после этого с ВНЖ и визами Мне даже интересно.
Администрацию форума прошу не удалять либо сохранить данную цепочку постов и быть свидетелями ей. Если выяснится, что akurt имеет ВНЖ США и при получении не указал что воровал, то ему светит дело за нарушение миграционного законодательства.
Понаехал, кстати, нам еще не рассказал, почему сорвалась его сделка по покупке на ПОДСТАВНОЕ лицо (ай, как нехорошо!!!!) дома в Махачкале (его вторая родина) - у него паспорта гражданина РФ еще нет - только будет оформлять - с 3-х лет жил в Дагестане. "В настоящее время каждый имеет свое право!" - как говорил Шариков.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Понаехал, кстати, нам еще не рассказал, почему собралась его сделка по покупке на ПОДСТАВНОЕ лицо дома в Махачкале (его вторая родина) - у него паспорта гражданина РФ еще нет - только будет оформлять - с 3-х лет жил в Дагестане. "В настоящее время каждый имеет свое право!" - как говорил Шариков.
Вранье опять про подставное лицо. Ты вор и обманщик. Но все об этом уже знают. А то что сорвалось... Я говорил, что сделаю это в момент падения рынка. Рынок там еще не упал. Жду
Так я не понял, у Понаехала паспорт гражданина РФ уже есть? Тогда надо рассказать украинским форумчанам более авторитетно о недвиге: как квартирка в Махачкале? По чём брал? Какая? Освети... Порекомендуй украинским форумчанам...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 23 вер, 2020 00:51, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Ну вот, дагестанскую недвигу - как я понял - Понаехал осветил для форумчан, тогда идем дальше: давеча - прямо на этой ветке - Понаехал авторитетно - рекомендовал украинцам вкладываться в недвигу в Минске - освети, Понаехал, в каком районе Минска лучше? Не скрывай: "Калi улез у дугу - не кажы "не магу!"" (белорусская пословица).
Востаннє редагувалось akurt в Сер 23 вер, 2020 00:53, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Кстати, я давно задавал вопрос, но Понаехал промолчал: почему за МКАД стОит взять однушку, а не двушку: как-то вроде ж не солидно для новенького москвича - понаехавшего из Махачкалы/Минска/Остина жить в однушке? Какие там особенности есть для понаехавшего? Ну, например, дом заселён только выходцами из Дагестана и это лучше чем-то и как-то, или как?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.