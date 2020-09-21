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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:25
Круг читателей/писателей ветки расширяется: на ветку зачастил мой друг Yuri_T - обычно пишет на киевской ветке - хотя и не имеет квартиры в Киеве.
Не иначе замыслил вложиться в недвигу за границей...
Интересно... Может, поделиться планами и расчетами...
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 26 вер, 2020 00:01, всього редагувалось 3 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:34
akurt написав: Petro2004 написав:
Наступним питанням, над яким я задумався - це робота!
Але виявляється ВНЖ - не дає право роботу, а щоб працювати легально в цій країні, іноземцю потрібно отримати робочу візу, що складно, або отримати громадянство.
Як і в інших країнах потрібно відкривати "Робочу візу". ВНП не дає право на роботу.
Робочу візу людина сама не може відкрити - тільки через роботодавця.
Цікаво, що цим займаються бухгалтери фірм. Крім того - щоби мати роботу за вказанами спеціальностями, треба мати знання мови.
Деякі спеціальності/професії вимагають підтвердження диплома закордонного університету через Міністерство освіти Туреччини.
Petro2004 написав:
Ще запитання по екології міста:
- зимою не чути запах гарі від буржуйок у районі Hurma Mah.? а в інших районах Antalya?
- а таке явище, як смог чи димка гарі, наблюдається в Antalya? Бо раз бачив, при приземленні вечером, димку якою було затягнуте місто (може то напарило від спеки?) В друге бачив смог над дорогою, їдучи по окружній дорозі в робочий день в 10:30.
Які можуть бути "буржуйки", якщо взимку - з грудня по кінець лютого - тут часто +20.
Немає такого взагалі.
Опалюють квартири (якщо треба) або газом (стоять двоконурні котли) або кондиціонерами спліт-систем.
Не знаю, який Ви смог бачили: бувають гори вкриті хмарами. Тут "Таврьскі гори
" висотою до 2 500 метрів, над ними бувають різні природні явища.
Є, пане Акурту, смог, але він не тривалий, десь протягом місяця після Різдаа, ви мабуть в той час мабуть там не ббуваєте.
Особливо коптять в приватних будинках.
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Trast
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:35
Yuri_T написав:
напишу, чтобы посмотреть, сколько ты раз скорректируешь написанное выше
Хи хи,я так тоже делаю
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:38
Trast написав:
[Особливо коптять в приватних будинках.
А де ж тут "приватні будинки"?
На три мікрорайони - Хурма, Ліман та Сарысу - мабуть, зберіглося 2 (два) або 3 (три) - бачив як екзотику по дорозі до водоспаду на околицях мого мікрорайону.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 26 вер, 2020 00:01, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:23
akurt
-По винам мы, похоже, не договоримся. Я и в Париже дешевле EUR8 за бутылку старался не покупать. Но о вкусах не спорят - кому-то нравится поп, а кому-то - попадья. Такое дело.
-"если в Париж - то только без авто!!!!" - лучше не скажешь. Подписываюсь.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:25
akurt написав: Trast написав:
[Особливо коптять в приватних будинках.
А де ж тут "приватні будинки"?
На три мікрорайони - Хурма, Ліман та Сарысу - мабуть, зберіглося 2 (два) або 3 (три) - бачив як екзотику по дорозі до водоспаду на околицях мого мікрорайону.
До речі - "коптити" можна вугіллям.
Тут гадаю, не знають, що воно таке "вугілля
". Дрова бачив - в лісі заготовка буває.
Гадаю, для кафе або ресторацій. Тому що обсяги "мізерні" - навіть не те слово "мізерні"...
Так, якісь купки...
х х х
Предлагаю тему с дымом, дымкой, запахом от печей закрыть: я родился в доме своего отца, где была чудесная печь, работающая на дровах и угле с чудесной "грубой" и духовками. И до 10-го класса - пока не провели газ - я каждый день топил эту печь и таскал уголь ведрами из сарая.
Акурте,приватних будинков там дуже багато,але тільки багатії мають газ, я завжди туди приїзджаю і не тільки туди , в кожний рік і на цілий місяць і живу, як експат, так роблю вже протягом 10 років.
В січні є смог, і він як в Польщі, в Кракові, це є.
Це є, ви ж в зимку там не залишалися, а я був.
Смог , як у Польщі,біля Варшави, але Педро, чи хто там це висловив, взимку, криминогенна діяльність зростає.
Це теж є правда.
До речі я в Турції прожив десь років 5, якщо по паспорту закордонному лрієнтуватися.
Востаннє редагувалось Trast
в П'ят 25 вер, 2020 19:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 20:13
Trast написав:
Акурте,приватних будинков там дуже багато,але тільки багатії мають газ, я завжди туди приїзджаю і не тільки туди , в кожний рік і на цілий місяць і живу, як експат, так роблю вже протягом 10 років.
Давуайте будемо простіше: я живу в районі Коньяалти, в якому навряд чи ми з вами знайдемо більше 3-х приватних будинків та ще й з димарями.
Крім того нагадаю: цифру населення в 2 500 000 було подолано ще в 2019 році, а площа міста 1 132 кв. км. (площа Києва 832 кв. км - майже в півтора рази менше). Гадаю знайти можна все що завгодно.Але про що ми ведемо мову?
Топлять пічі вуглем та з труб йде дим, який вкриває гори навкруги міста - гори заввишки в 2 400 м? При тому, що в грудні температура від +14 до +21
(грудень 2019), а січні 2020 - половина днів +18. Топлять аж гай шумить... Дим з труб до Місяця... Як в Wodzisław Śląski
- що їдеш і з-за диму дорогу не бачиш...
Це повний абсурд.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 21:15
akurt написав: Trast написав:
[Особливо коптять в приватних будинках.
А де ж тут "приватні будинки"?
На три мікрорайони - Хурма, Ліман та Сарысу - мабуть, зберіглося 2 (два) або 3 (три) - бачив як екзотику по дорозі до водоспаду на околицях мого мікрорайону.
До речі - "коптити" можна вугіллям.
Тут гадаю, не знають, що воно таке "вугілля
". Дрова бачив - в лісі заготовка буває.
Гадаю, для кафе або ресторацій. Тому що обсяги "мізерні" - навіть не те слово "мізерні"...
Так, якісь купки...
х х х
Предлагаю тему с дымом, дымкой, запахом от печей закрыть: я родился в доме своего отца, где была чудесная печь, работающая на дровах и угле с чудесной "грубой" и духовками. И до 10-го класса - пока не провели газ - я каждый день топил эту печь и таскал уголь ведрами из сарая.
И потому могу отличить дым, дымоход, запах, дымку от чего-то другого.
Там 5 районів, пише Вікі:Территория Антальи условно поделена на старый и новый город. Официальное административное деление — на 5 районов: Аксу (Aksu), Дёшемеалты (Döşemealtı), Кепез (Kepez), Коньяалты (Konyaaltı), Муратпаша (Muratpaşa).
А саме м.Аталія, як тепер знаєм, це скоріше як набір сіл та смт. із поганим громадським транспортом.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 25 вер, 2020 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 21:16
Пане akurt
!
Позичте трохи своїх тутешніх експертів по нерухомості усього світу
на мою гілку "Львівської нерухомості"? Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А то там треба хФахівців з добрим калькулятором
які б порахували, який з трьох моїх варіантів буде рахуватись " доброю інвестицією"!
Тільки задачка для справжніх хФахівців! - простачки не справляться!
Тому, що всі цифри є тільки у першому варіанті, а два інших - то треба трохи погуглити вказані ЖК/глянути ціни.
То є тут, у Вас, такі хФахівці?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:39
Noname2020 написав:akurt
-По винам мы, похоже, не договоримся. Я и в Париже дешевле EUR8 за бутылку старался не покупать. .
Что-то мне подсказывает, что форумчане именно так и делают. У нас на ветке народ и серьезный, и ответственный.
В Турции именно по такой цене и продаются французские вина.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 25 вер, 2020 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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