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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 775776777778
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:56

Приятная особенность этой ветки, уважаемый Noname2020, что ее ежедневно в 7-00 открывает познавательными сообщениями форумчанин Frant и он же ее и закрывает.
Не поверите, традиция соблюдается ежедневно с 2018 года!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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