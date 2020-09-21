Приятная особенность этой ветки, уважаемый Noname2020, что ее ежедневно в 7-00 открывает познавательными сообщениями форумчанин Frant и он же ее и закрывает.
Не поверите, традиция соблюдается ежедневно с 2018 года!
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:56
Приятная особенность этой ветки, уважаемый Noname2020, что ее ежедневно в 7-00 открывает познавательными сообщениями форумчанин Frant и он же ее и закрывает.
Не поверите, традиция соблюдается ежедневно с 2018 года!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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