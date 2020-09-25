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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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  #<1 ... 776777778779
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 14:27

  akurt написав:
  change_pm написав:Його батько довгі роки розважав форумчан дівочим образом, і настільки вдало, що на тую Оксану багато форумчан віртуально запало.
Він спалился тільки, коли Чай через якісь дії пробив хто така Оксана-Онако.

А чи не помиляєтеся Ви: я знаю, що його батько писав під ніком sinus - і доречі доволі жорстко топтав мене ногами, але був цікавою людиною. З ним реально було інтересно сперечатися. Це вам не пара психічно хворих з цієї гілки...
На жаль, його вже немає...

Я розлідування не проводив, і до того ж цій історій вже років 5.
Після зникнення Оксани, з"явився дуже злий і зухвалий sinus, і всіх топтав.
Так що можливо все...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 14:32

Так, пан sinus вмів... Земля йому нехай буде м"якенька...
Але головну свою задачу на Землі виконав: дав старт активному працьовитому синові.
Це не всім вдається.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 16:26

  akurt написав:
  change_pm написав:Його батько довгі роки розважав форумчан дівочим образом, і настільки вдало, що на тую Оксану багато форумчан віртуально запало.
Він спалился тільки, коли Чай через якісь дії пробив хто така Оксана-Онако.

А чи не помиляєтеся Ви: я знаю, що його батько писав під ніком sinus - і доречі доволі жорстко топтав мене ногами, але був цікавою людиною. З ним реально було інтересно сперечатися. Це вам не пара психічно хворих з цієї гілки...
На жаль, його вже немає...
І якщо говорити про "яблуко, яке впало недалеко від яблуні" то треба погодитися, що яблуко реально прекрасне: активне, розумне, вміюче...
А то позбираються тут плакси та незграби, і стогнуть, і стогнуть...

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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:56

  flyman написав:
  akurt написав:
  change_pm написав:Його батько довгі роки розважав форумчан дівочим образом, і настільки вдало, що на тую Оксану багато форумчан віртуально запало.
Він спалился тільки, коли Чай через якісь дії пробив хто така Оксана-Онако.

А чи не помиляєтеся Ви: я знаю, що його батько писав під ніком sinus - і доречі доволі жорстко топтав мене ногами, але був цікавою людиною. З ним реально було інтересно сперечатися. Це вам не пара психічно хворих з цієї гілки...
На жаль, його вже немає...
І якщо говорити про "яблуко, яке впало недалеко від яблуні" то треба погодитися, що яблуко реально прекрасне: активне, розумне, вміюче...
А то позбираються тут плакси та незграби, і стогнуть, і стогнуть...

oxana-anaxo
Мизантроп досі в підписі тримає

Мені важко сказати....

Я читав цей форум з 2008 року, і в якомусь році під час вимушеного камінг ауту Оксани викладали "її" фото ....

Ну, що сказати про людину на фото ???

Якщо розлідування дало правильний результат, то всі розповіді Траста - це просто милі хфантазії психічно хворої людини, якій ця хвороба дісталась по сімейній лінії...

В підтвердження цього припущення говорить дуже емоційна, зухвала поведінка цього пана на гілках цього форуму...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:18

  change_pm написав:
  Trast написав:приватних будинков там дуже багато,але тільки багатії мають газ, я завжди туди приїзджаю і не тільки туди , в кожний рік і на цілий місяць і живу, як експат, так роблю вже протягом 10 років.
В січні є смог, і він як в Польщі, в Кракові, це є.
Це є, ви ж в зимку там не залишалися, а я був.
Смог , як у Польщі,біля Варшави, але Педро, чи хто там це висловив, взимку, криминогенна діяльність зростає.
Це теж є правда.
До речі я в Турції прожив десь років 5, якщо по паспорту закордонному лрієнтуватися.

Все таки ти рідкісний птах, стукаючий по дереву :)

1. То в тебе грін кард і ти в Штатах з бомжами англійську практикував.
2. То ти супер лендлорд, який в РП себе відчуває, як в себе вдома. А потім виявляється, що ти в неї попасти не можеш, бо правильних документів немає.
3. То ти вже 5 років в Туречині прожив?

Скільки ж тобі років, що ти стільки вже встиг, і поїздити, і грощі на 8 хат заробити (будучи лікарем, якому як ти писав ніхто ні копійки не дає) і так далі?

зі. Занощу птаху в бан, щоб твій бред більше не читати :shock:

Я вас не ображав, чому ж ви собі дозволяєте, кидати образи на мою адресу, звертатися на "ти", хоч ми не знайомі, і ще- нагадайте мені чому саме я винен вам шось тут доказувати?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:19

  akurt написав:Та ні, шановний, не поспішайте, Trast - хороша інтересна многовекторна людина з цікавими думками, а головне - реальними діями.
Таких людей зараз не так багато...

Дякую, пан Акурте, за добрі слова.Приємно це від вас чути.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:24

  change_pm написав:
  akurt написав:Та ні, шановний, не поспішайте, Trast - хороша інтересна многовекторна людина з цікавими думками, а головне - реальними діями.
Таких людей зараз не так багато...

Як то кажуть, яблоко від яблуні недалеко падає...

Його батько довгі роки розважав форумчан дівочим образом, і настільки вдало, що на тую Оксану багато форумчан віртуально запало.
Він спалился тільки, коли Чай через якісь дії пробив хто така Оксана-Онако.

Так ось, враховуючи те, що дуже часто родичі наслідують всі найкращі і найгірші якості, то мені страшно уявити, що у сина в голові...

Одне точно знаю, що хфантазєр він знатний :)


Хлопче, а нічого, що ви вже межи всі червоні пройшов?
Образив мене, образив батька, який не має до якоїсь там Оксани ніякого відношення.
Оксану вигадали покійний ДС, та на нього працюючий Чай.
Натякаю-чемна людина не веде себе так, як ви.
Чекаю на вибачення і переді мною і перед моїм Батьком.
Востаннє редагувалось Trast в Суб 26 вер, 2020 19:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:27

  akurt написав:Так, пан sinus вмів... Земля йому нехай буде м"якенька...
Але головну свою задачу на Землі виконав: дав старт активному працьовитому синові.
Це не всім вдається.

Вдячний вам за добрі слова, батька у мене був дуже гарною людиною, останній рік свого життя дуже хворів, може тому був злий, але, насправді, він дуже був добрий..
Дякую.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 19:14

  change_pm написав:

Я читав цей форум з 2008 року, і в якомусь році під час вимушеного камінг ауту Оксани викладали "її" фото ....

Ну, що сказати про людину на фото ???

Якщо розлідування дало правильний результат, то всі розповіді Траста - це просто милі хфантазії психічно хворої людини, якій ця хвороба дісталась по сімейній лінії...

В підтвердження цього припущення говорить дуже емоційна, зухвала поведінка цього пана на гілках цього форуму...


На цьому хфорумі працюють і пишуть, як ви там сказали?
Психічно хворі?
Поздоровляю вас з цим!
Вітаю, що ви тут пишете маячню, яка вас видає, як саме таку людину.
А мене, мого Батька і їнших адекатних і розумних тут завждм банили і все терли за ними, бо це не відповідає методічки форуму.
Чекаю на вибачення!
А якщо не дочекаюсь, то як то кажуть, краще з розумним втратити, ніж з тупим придбати.

До речі друга частина прислів'я саме про вас.
:)
Trast
 
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