Додано: Суб 26 вер, 2020 14:32

Так, пан sinus вмів... Земля йому нехай буде м"якенька...

Але головну свою задачу на Землі виконав: дав старт активному працьовитому синові.

Це не всім вдається.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.