Додано: Нед 27 вер, 2020 10:46

О НЕДВИЖИМОСТИ, ИПОТЕКЕ, О ДЕНЬГАХ...



Можно по-разному относиться к Геннадию Балашову - выходцу из Днепра, который много лет носился с идеей другого налогообложения...

В свои 59 выглядит неважно, похоже перенёс микроинсульт.

Изменил свое мнение по многим вопросам - ударился в спокойную жизнь и "правильное питание"...

Рекомендую в воскресенье - от нечего делать - посмотреть и послушать: деньги, зарплата, как заработать, где заработать, как накопить, нужно ли думать о будущем, что такое и для чего Кипр, заработает ли ипотека, прийдут ли в Украину деньги, Коломойский, Ахметов, Фирташ, и самое главное: ЧТО ЖДАТЬ К КОНЦУ ГОДА 2020...

Чего бы не послушать человека, который по крайней мере ДЛЯ СЕБЯ ЗАРАБОТАЛ...



В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.