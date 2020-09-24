Приятно отметить, что как всегда - с самого утра - знатный специалист по недвижимости Франт, дает форумчанам ценные советы по недвижимости в разных странах мира.
Самая актуальная и ценная информация.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 вер, 2020 09:27
Приятно отметить, что как всегда - с самого утра - знатный специалист по недвижимости Франт, дает форумчанам ценные советы по недвижимости в разных странах мира.
Самая актуальная и ценная информация.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 вер, 2020 10:01, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Нед 27 вер, 2020 09:43
Гей, модератор!
Турецький ріелтор бажає в баню на тиждень!
За хамство і флуд!
П.С. Сільське походження п.Акурта дає себе знати.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 27 вер, 2020 09:47
"Знает кошка, чье мясо съела!"
Но нужно его поблагодарить за критерий выбора квартир в Киеве:
"Если в офисе продаж квартир вы встречаете вот такое чудо - бегите, даже если квартира будет продаваться даром".
P.S. Крепко держите детей за руки - может на ребенка плюнуть ядом, не оботретесь.
На меня лично плюет с сентября 2018 ежедневно и по 10-12 раз в день.
Я уже привык - а Ваши, форумчане, дети - еще нет.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Нед 27 вер, 2020 10:46
О НЕДВИЖИМОСТИ, ИПОТЕКЕ, О ДЕНЬГАХ...
Можно по-разному относиться к Геннадию Балашову - выходцу из Днепра, который много лет носился с идеей другого налогообложения...
В свои 59 выглядит неважно, похоже перенёс микроинсульт.
Изменил свое мнение по многим вопросам - ударился в спокойную жизнь и "правильное питание"...
Рекомендую в воскресенье - от нечего делать - посмотреть и послушать: деньги, зарплата, как заработать, где заработать, как накопить, нужно ли думать о будущем, что такое и для чего Кипр, заработает ли ипотека, прийдут ли в Украину деньги, Коломойский, Ахметов, Фирташ, и самое главное: ЧТО ЖДАТЬ К КОНЦУ ГОДА 2020...
Чего бы не послушать человека, который по крайней мере ДЛЯ СЕБЯ ЗАРАБОТАЛ...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:17
здесь скорее вы получите бан от фейслеса.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:23
Судя по повышенному вниманию и возвращению на эту ветку Yuri_T, он замыслился о приобретении недвиги за границей. Как бы и пора... Даже и Балашов - выше - об этом говорит...
Какие у Вас варианты? Где? Страна? Квартира/апартаменты/вилла? Какая арифметика по деньгам/вложениям? Поделитесь...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:37
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:42
год - это мало. а старый друг лучше новых двух))
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:52
тут, по-моему, всё ясно.
сегодня воскресенье, делаю добрые дела.
1. добиваю количество просмотров до 1 миллиона.
2. держу ветку в топе.
всё, как ты любишь.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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