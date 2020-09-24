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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 вер, 2020 17:58
akurt, вроде я и Флайман доказываем, что наоборот - не нужно было делать перепланировку. И если приехать туда на зиму(и не только на зиму) со своим автомобилем, то за 20куе очень даже ничего вариант
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:05
А вот это РЕАЛЬНО верно!
Мудро. Правильно. Damien - 5 баллов!
Даже вот такая арифметика: у меня сентябрь оказался ОЧЕНЬ хлопотным из-за родственников и приятелей - сегодня провожал очередных на разные рейсы. Сейчас отслеживаю авиаперелеты - все еще летят... Все очень издалека, и из разных стран - не с Украины...
Вот берем калькулятор: сын племянницы отдыхал неделю в отеле в Анталии - заплатил 1800 долларов за неделю.
1/10 квартиры - тю-тю...
Самое забавное, что у них двое детей - младшему сыночку 6 месяцев всего - так отдыха реального и не было.
ОЧЕЬ просили меня привезти их маму, которая жила у меня в квартире, в последние сутки к ним - они хоть посмотрят, что было хорошего в том отеле... Так и сделали: в эту среду в 9-00 отвез племянницу к ним в отель - нянчить 6-ти месячного... В четверг в 5-00 они уже и улетели... Отдохнули...
Но 1/10 квартиры - тю-тю...
P.S. Я планирую рассказать про вариант гораздо интереснее, чем квартира за 29000 долларов в попе мира. Поверьте мне: дешево, но не стоит: там есть специфика типично бедняцкого турецкого района. Трусы на балконах, драки по ночам - муж киздит жену не по-децки, то проститутки над вами сняли квартиру... В любом городе мира такое есть - "Чрево Парижа"...
Оно вам надо?
Уже узнал и цены, и почти всю инфу...
Думать и считать форумчане будут сами...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:28
Ще раз, квартира за $17000.
Чому пенсіонерка вирішала зробити перепланування, та потратити додатково $10000, якщо не отримали відповіді з відео, то задайте в коментарі до нього.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 19:34
Не просто теплий, навіть спекотний!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 27 вер, 2020 19:42
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И БЕЗ РИЭЛТОРОВ
Анталия.
Я как-то упоминал об этом жилом комплексе, но сегодня увидел из окна авто новые билл-борды с ценами и стало интересно обновить информацию.
Жилой комплекс - реально огромный по площади - не пугайтесь - очень необычный проект: строится "с нуля" (!!!) сразу целый микрорайон со всеми домами и сразу всей инфраструктурой: магазинами бассейнами парками поликлиниками - "SURYAPI Antalya" - точно перевести трудно - типа "Ворота стены". Застройщик известный по всей Турции: строит и в Стамбуле. По первому слову в названии можно найти их объекты.
Он не близко к морю, но реально по прямой даже почти без всяких перекрестков - с виадуками дорога и подземными перекрестками - и заканчивают строительство скоростного трамвая.
Это здесь:
Еще что интересно - сразу за ним - знаменитый и реально шикарный Зоопарк Анталии.
Вот на цены я обратил внимание - видно на фото:
- квартира "1+1" - 235 000 лир (делите на 7,50 - будут доллары - получается 31 330);
- квартира "2+1" - 375 000 лир (примерно 50 000 долларов).
- квартира "3+1" - 575 000 лир (примерно 77 000 долларов).
Обращаю внимание: квартиры ПОД КЛЮЧ. То есть в полной готовности.
Важно: работает офис продаж. Никаких посредников.
Вся информация есть на сайте - там кажется есть форма запроса цены - вышлют условия оплаты на почту.
Кажется, у них беспроцентная рассрочка на 2 года с первым взносом то-ли в 30%. то-ли в 35%.
Вся инфа есть на сайте. Больше ничего не знаю - все вопросы и ответы на сайте.
Район реально неплохой - новый - там был огромный пустырь - невероятно широкая автомагистраль в сторону моря и посредине - две линии скоростного трамвая.
Как вариант "НЕ ЗА МИЛЛИОН" - очень даже...
Особенность: весь комплекс будет сдаваться одномоментно - на сегодня он весь огорожен забором - идет стройка.
Видео за июнь 2020:
На вот этой странице внизу на синем фоне есть форма запроса цен/информации:
Загрузить каталог (есть текст на английском языке)
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 вер, 2020 20:03, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Нед 27 вер, 2020 20:03
Схоже на ПОХ, тільки 12ти поверховий і без метро
В Анталії метро я так розумію метро не а, хоча місто більше Києва, зі слів Акурта.
Дивно.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 вер, 2020 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 20:04
Пан Флайман, ви ж програміст - коли Ви навчитеся не копіювати все, а розміщувати тільки те, що треба?
Правила форуму (розумні ж люди писали):
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 вер, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Нед 27 вер, 2020 20:06
Пиши лаконічно
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Додано: Нед 27 вер, 2020 20:07
Ну нехай кеби немає вставити фото у свій власний тикст - не розумієте, як бігунок потягнути ліворуч/праворуч та поставити розмір вірний - це у "програмістів" буває...
Але Правила форуму - то Правила форуму.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Нед 27 вер, 2020 20:21
В правилах заборонена реклама. Але акурт рекламує, то таке. Акурту можна.
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