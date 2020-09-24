Додано: Нед 27 вер, 2020 19:42

Вся информация есть на сайте - там кажется есть форма запроса цены - вышлют условия оплаты на почту.

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ И БЕЗ РИЭЛТОРОВАнталия.Я как-то упоминал об этом жилом комплексе, но сегодня увидел из окна авто новые билл-борды с ценами и стало интересно обновить информацию.Жилой комплекс - реально огромный по площади - не пугайтесь - очень необычный проект: строится "с нуля" (!!!) сразу целый микрорайон со всеми домами и сразу всей инфраструктурой: магазинами бассейнами парками поликлиниками - "SURYAPI Antalya" - точно перевести трудно - типа "Ворота стены". Застройщик известный по всей Турции: строит и в Стамбуле. По первому слову в названии можно найти их объекты.Он не близко к морю, но реально по прямой даже почти без всяких перекрестков - с виадуками дорога и подземными перекрестками - и заканчивают строительство скоростного трамвая.Это здесь:Еще что интересно - сразу за ним - знаменитый и реально шикарный Зоопарк Анталии.Вот на цены я обратил внимание - видно на фото:- квартира "1+1" - 235 000 лир (делите на 7,50 - будут доллары - получается 31 330);- квартира "2+1" - 375 000 лир (примерно 50 000 долларов).- квартира "3+1" - 575 000 лир (примерно 77 000 долларов).Обращаю внимание: квартиры ПОД КЛЮЧ. То есть в полной готовности.Важно: работает офис продаж. Никаких посредников.Кажется, у них беспроцентная рассрочка на 2 года с первым взносом то-ли в 30%. то-ли в 35%.Вся инфа есть на сайте. Больше ничего не знаю - все вопросы и ответы на сайте.Район реально неплохой - новый - там был огромный пустырь - невероятно широкая автомагистраль в сторону моря и посредине - две линии скоростного трамвая.Как вариант "НЕ ЗА МИЛЛИОН" - очень даже...Особенность: весь комплекс будет сдаваться одномоментно - на сегодня он весь огорожен забором - идет стройка.Видео за июнь 2020:На вот этой странице внизу на синем фоне есть форма запроса цен/информации:Загрузить каталог (есть текст на английском языке)