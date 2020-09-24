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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 779780781782
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:38

  akurt написав:
  flyman написав:В Анталії метро я так розумію метро не а, хоча місто більше Києва, зі слів Акурта.
Дивно.


Не имеют метро: Таллинн, Рига, Вильнюс, Кишинёв, Братислава, Любляна, Сараево, Загреб, Белград, Тирана, Подгорица, Скопье, Никосия, Берн, Дублин, Рейкьявик, Мельбурн, Сидней. Тернополь, Буча, Сан Франциско, Лос Анджелес, Сиэттл, Бомбей, Джакарта, Львов...
Дивно.
В Дніпрі є - гадаю каталися... Якщо ні - рекомендую - вагони рухаться із нікуди в нікуди...
Турки зараз намагаються щось добудувати...


Як розуміти твою відповідь? Тролінг?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 27 вер, 2020 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:40

Це відповідь на "дивно":
  flyman написав:В Анталії метро я так розумію метро не а, хоча місто більше Києва, зі слів Акурта.
Дивно.

Ви спитали - я відповів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Що там з втручанням Туреччини в конфлікт в НК?
Стрьомновато інвестувати в Туреччину.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:57

  akurt написав:Це відповідь на "дивно":
  flyman написав:В Анталії метро я так розумію метро не а, хоча місто більше Києва, зі слів Акурта.
Дивно.

Ви спитали - я відповів.

Перелік міст недоречний.
Флуд теж не заохочується правилами форуму.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:17

  flyman написав:Флуд теж не заохочується правилами форуму.

Що правда - то правда, флудерам тут не місце:
  flyman написав:Що там з втручанням Туреччини в конфлікт в НК?
Стрьомновато інвестувати в Туреччину.

Здається вже 20 повідомлень за добу на форумі?
До власного рекорду - 25 (двадцять п"ять) - менш ніж за добу - дотягнете?
Ви точно зайняті ремонтом кавалірок?

х х х

Самі цікаві роздуми про майбутнє - на гілці про інвестування за кордоном - мене навіть Флайман здивув тверезою думкою...
viewtopic.php?f=27&p=5065826#p5065826
Саме цікаве в розділі про нерухомість - битва zРадио з його опонентами.
Реально цікаво читати.
Боже, є разумні люди в Україні!
Є!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 вер, 2020 21:52, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 02:13

  akurt написав:
  flyman написав:В Анталії метро я так розумію метро не а, хоча місто більше Києва, зі слів Акурта.
Дивно.


Не имеют метро: Таллинн, Рига, Вильнюс, Кишинёв, Братислава, Любляна, Сараево, Загреб, Белград, Тирана, Подгорица, Скопье, Никосия, Берн, Дублин, Рейкьявик, Мельбурн, Сидней. Тернополь, Буча, Сан Франциско, Лос Анджелес, Сиэттл, Бомбей, Джакарта, Львов...
Дивно.
В Дніпрі є - гадаю каталися... Якщо ні - рекомендую - вагони рухаться із нікуди в нікуди...
Турки зараз намагаються щось добудувати...

Хорош ряд.:D :D :D
Однако, в отличие от Тернополя и Бучи, в Лос Анжелесе метро есть
Damien
 
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