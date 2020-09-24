RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 779780781782
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Що там з втручанням Туреччини в конфлікт в НК?
Стрьомновато інвестувати в Туреччину.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21766
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 1585 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 08:04

  Damien написав:Так и в Анталии - море будет интересно в первый месяц, потом будет важен только теплый климат.

теплый климат пренепременно важен. Однако вот я лично люблю вечером прогуляться и подышать воздухом. Или почему бы не покатать на велосипеде или совершить пробежку, что очень полезно для здоровья. Я как-то с трудом себе это представляю в спальных районах, где нет инфраструктуры для велотранспорта и пешехода, где местные, где нет культуры такой (а она я бы сказал "западная"). Ну и наверно, несравнимые ощущения - делать это на побережье, променаде, набережной, где Вы чувствуете запах и свежесть моря, и где угодно в спальнике, в спортзале и т.п. К тому же на набережной будут единомышленники - прогуливающиеся, бегуны, велолюбители, роллеры, скейтеры, т.п, в т.ч. и экспаты среди них. Ну и ради такого я просто не поеду на набережную из спальника. Нужна по сути пешая или вело-доступность. Даже акуртовы 1800м - они еще терпимы, но хочется ближе.
зы. Заметьте, даже не веду разговор о покупаться в море или позагорать, да даже подышать воздухом более одного раза в день
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33255
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2270 раз.
Подякували: 2536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 08:24

  flyman написав:
  akurt написав:Пан Флайман, ви ж програміст - коли Ви навчитеся не копіювати все, а розміщувати тільки те, що треба?

Пиши лаконічно


І строго за темою форуму!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21606
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 2222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 08:34

San - вы ОЧЕНЬ правы.
И про велосипеды тоже.
В моем доме 19 квартир и на парковке у дома стоят всегда 5-8 велосипедов.
Ездят на море на великах.
Вдоль моря - в отличном состоянии велодорожка.
Я беру велосипед на прокат - цена все та же и не менялась с лета 2018 года: 1,5 лиры в час - это 5,5 гривны в час.
Велосипеды не частные, а принадлежат муниципалитету.
На набережной три станции - на каждой можно брать и на любую сдавать.

P.S. Новый горный или городской велосипед в магазине стоит примерно 1200-1600 лир - это с алюминиевой рамой и переключателями Shimano, и с передними дисковыми тормозами. В гривнах это от 4350 до 6000 гривен. По акции бывают дешевле - скажем, 800 лир.
Что-то для профессионалов может стоить 5000-7000 лир - это примерно до 25 000 гривен.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4835
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1723 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 09:10

ХОРОШИЙ РАЙОН АНТАЛИИ - ЭТО КАК?
Вот очень хороший район, в котором наши люди инвестировали немалые деньги в квартиру (договор подписан 31 августа).
Зображення
1 - строящийся жилой комплекс. Ввод в эксплуатацию - сентябрь 2021 года. Застройщик таких комплексов построил в Анталии пять и все очень и очень...
Справа огромная территория (серый цвет) мощного университета Akdeniz University - 62 000 студентов. На территории - университетская больница (принимает украинцев, имеющих Полис медицинского страхования иностранца), Институт международных отношений и другие. Обращаю внимание: учится 62 000 студентов. Университет имеет свой собственный огромный стадион.

2 - Главное управление полиции Анталии - несколько корпусов одной архитектуры.

Синим цветом показана прямая магистраль выезда на объездную трассу, которая ведет: в аэропорт, на Стамбул и на Кемер.

3 - Природный парк с хвойниками (на сегодня требует очистки от упавших и поврежденных деревьев)

Обнулил спидометр и поехал к пляжу - спидометр показал 2000 метров.
Вчера в прессе появились сообщения, что на территории университета начато строительство Технопарка.
Но такое и стоит не 17 000 долларов, а 170 000 долларов (это квартира "2+1" площадью 110 кв. метров, все "под ключ").
Вот предыдущий комплекс застройщика - сдан в 2018 году. Новый будет почти такой же - только выше этажность (квартира куплена на верхнем 7-м этаже с видом на горы и парк).
http://ozpinarlar.com.tr/portfolio/casaba/
Востаннє редагувалось akurt в Пон 28 вер, 2020 09:18, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4835
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1723 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:44

КРАСОТА
або "Не зівай, Хомко, на те й я ярмарок!!"

На этой ветке я писал об акциях на авибилеты из Украины в Турцию - до 25 сентября можно было купить - по 41,5 доллара (!!!!) туда и обратно на весь осенне-зимний-весенний сезон 2020/2021. На авиаперелеты до конца марта были такие авиабилеты!!! Куда вы еще могли полететь/доехать за 17,5 доллара в одну сторону?????
В Анталии и Алании - минимум до 1 декабря - вода в море +22, а воздух +26. И билеты по 17,5 доллара в одну сторону до Стамбула и Стамбул-Анталия - по 13 долларов в одну сторону...
Все мои приятели накупились авиабилетов по самое "не могу".
Даже "просто так" - слетать в Стамбул "погулять"...

Итак, на сегодня лира-доллар 7,83 лиры за доллар.
ВНИМАНИЕ! А цена на отели в горнолыжных центрах - прежняя! Низкая!
Ау, горнолыжники - вы куда - в Буковель? Где все густо усыпано коронавирусом и отели стОят - по чем стОят???? По курсу 28,30 за доллар? А ски-пассы у Олейника по чем стОят?
Может, в Андорру? Или в Италию? Или в Австрию?
А вот по чем отель 3 звезды IBIS на горнолыжном курорте Кайсери-Эрджиес - обращаю внимание - цена за неделю (!!!! На двоих!!!! C завтраками!!!!
Зображення
211 долларов. Не за сутки. За неделю. То же - без завтраков - на двоих - за неделю - 135 долларов! С бесплатной отменой бронирования.
В очень приличном отеле! А какие завтраки - сказка!
Цены на ски-пассы в сезоне 2019/2020 были 6 (шесть) лир за один подъем - на сегодня это 20 (двадцать) гривен.
Прокат горнолыжного снаряжения - 85 лир (300 гривен) в сутки.
Зимняя сказка есть - её не может не быть!
И она - в Турции...

P.S. Кто не успел - не всегда опоздал. В прошлом году в ноябре на "Черную пятницу" были скидки на авиабилеты, а на отели - в 40 (сорок) реальных процентов!
P.P.S. Что интересно - супер крутой отель Ramada - прямо возле станции подъемников - убрал цены со своего сайта (!!!).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4835
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1723 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг эмитента Турции до "B2" с "B1", прогноз по рейтингу — негативный, говорится в сообщении агентства.
Акурт, я Вам завидую, всё вокруг дешевле и дешевле. Рай )
Зовите change_pm в гости, а то он с 6 техническим укладом как дурень со ступою носится, отдохнуть бы ему в спокойном, проверенно самом солнечном, единственно открытом и приветливом месте на всём белом свете )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2560
З нами з: 04.03.15
Подякував: 67 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:26

  akurt написав:Ау, горнолыжники - вы куда - в Буковель? Где все густо ...
Может, в Андорру? Или в Италию? Или в Австрию?

Мы планируем возле Анталии в Секеленд .Как там со сноубордами ,помню проблем не было зимой как в Быковеле
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4577
З нами з: 03.12.14
Подякував: 618 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:32

  stm написав:Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг эмитента Турции до "B2" с "B1", прогноз по рейтингу — негативный, говорится в сообщении агентства.
Акурт, я Вам завидую, всё вокруг дешевле и дешевле. Рай )
Зовите change_pm в гости, а то он с 6 техническим укладом как дурень со ступою носится, отдохнуть бы ему в спокойном, проверенно самом солнечном, единственно открытом и приветливом месте на всём белом свете )

stm - ну вот объясните мне, бестолковому: ну вот снизило и снизило, и что?
Ну вот не снизило стране, в которой идет война 6-ой год, где разбиваются на самолёте 43-летней давности 25 мальчишек, и война будет идти еще 600 лет, где арендаторы отрезают головы киевским лендлордам, и топят головы в Днепре, и что?
Как это снижение/неснижение влияет на Вашу семью и Вашу жизнь, ведь все так же:
- по субботам пельмени в 16-00...
- по воскресеньем у Вас к 21-00 - традиционный вкусный борщ... чтобы до субботы хватило...
И так - 600 лет?
И Вы очень правы: при таком курсе лира-доллар перешел на кормление собаки только продукцией Pedigri.
Заказал канистру масла для авто - 4 литра - синтетика - беру только Формула 1 за 220 лир - это 770 гривен. Лью только синтетику 0W40 и меняю чаще, чем по регламенту. Реально все даром...
Лосося копченого норвежского беру теперь НЕ в пачках по 100 граммов, а в пачках по 500 граммов - по 49 лир пачка - это по 172 гривен за пачку КОПЧЕНОГО норвежского лосося в 0,5 кг.
Вам по такой цене только пельмени снились. Правда, за 1 кг...
И по совету Noname2020 беру только французские вина...
Зображення
Ну реально ведь даром раздают - 69,99 лир при курсе за доллар 7,83...
Вы просто и считать не умеете (юристу простительно), и в Италию - нас всех обманули (юристу не простительно) - не переехали...
Ну, хоть с левого берега Днепра на правый - уже хорошо...

P.S. Кстати, к change_pm точно зайду в гости - он сам признался на этой ветке - я не выдаю чужих секретов - он почти за углом моей улицы купил прекрасную двушку за почти даром - уже в его корпусе окна вставили и делают наружную очень красивую отделку. И комплекс ОЧЕНЬ престижный.
Срок сдачи - май 2021. Кажется и раньше сдадут: плавательные бассейны в комплексе (несколько), вид на горы, сады с гранатами и апельсинами, сразу за корпусом: поле для мини-футбола (работает круглый год).
Замечу, что к его покупке я не имел никакого отношения - он только спросил адрес сайта застройщика - я дал прямо на этой ветке.
Человек дела. Не знаю что такое "6 технический уклад" (человечеству и мне известен только термин "Шестой технологический уклад")...
И то Вы - как всегда - ошибаетесь - по мнению некоторых ученых - сегодня мир стоит на пороге шестого технологического уклада. Только на пороге. Его контуры только начинают складываться в развитых странах мира, в первую очередь в США, Японии и КНР, и характеризуются нацеленностью на развитие и применение наукоёмких, или, как теперь говорят, «высоких технологий».
Согласитесь, ни Вы, ни change_pm, ни я к этому не имеют никакого отношения...
Наверное, это прочитали на эскалаторе станции метро... или на заборе...
Но change_pm деньги на калькуляторе и в кармане считать умеет.
Это не всем дано...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4835
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1723 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 779780781782
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, flyman і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 11, 12, 13
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 09:00
121 531
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 15:09
Анна Максимова
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 558, 559, 560
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5596 626821
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 12:18
Квесторе_поверніться
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 119, 120, 121
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1208 144078
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 вер, 2020 21:21
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89766)
28.09.2020 18:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.