Додано: Пон 28 вер, 2020 08:04

Damien написав: Так и в Анталии - море будет интересно в первый месяц, потом будет важен только теплый климат. Так и в Анталии - море будет интересно в первый месяц, потом будет важен только теплый климат.

теплый климат пренепременно важен. Однако вот я лично люблю вечером прогуляться и подышать воздухом. Или почему бы не покатать на велосипеде или совершить пробежку, что очень полезно для здоровья. Я как-то с трудом себе это представляю в спальных районах, где нет инфраструктуры для велотранспорта и пешехода, где местные, где нет культуры такой (а она я бы сказал "западная"). Ну и наверно, несравнимые ощущения - делать это на побережье, променаде, набережной, где Вы чувствуете запах и свежесть моря, и где угодно в спальнике, в спортзале и т.п. К тому же на набережной будут единомышленники - прогуливающиеся, бегуны, велолюбители, роллеры, скейтеры, т.п, в т.ч. и экспаты среди них. Ну и ради такого я просто не поеду на набережную из спальника. Нужна по сути пешая или вело-доступность. Даже акуртовы 1800м - они еще терпимы, но хочется ближе.

зы. Заметьте, даже не веду разговор о покупаться в море или позагорать, да даже подышать воздухом более одного раза в день теплый климат пренепременно важен. Однако вот я лично люблю вечером прогуляться и подышать воздухом. Или почему бы не покатать на велосипеде или совершить пробежку, что очень полезно для здоровья. Я как-то с трудом себе это представляю в спальных районах, где нет инфраструктуры для велотранспорта и пешехода, где местные, где нет культуры такой (а она я бы сказал "западная"). Ну и наверно, несравнимые ощущения - делать это на побережье, променаде, набережной, где Вы чувствуете запах и свежесть моря, и где угодно в спальнике, в спортзале и т.п. К тому же на набережной будут единомышленники - прогуливающиеся, бегуны, велолюбители, роллеры, скейтеры, т.п, в т.ч. и экспаты среди них. Ну и ради такого я просто не поеду на набережную из спальника. Нужна по сути пешая или вело-доступность. Даже акуртовы 1800м - они еще терпимы, но хочется ближе.зы. Заметьте, даже не веду разговор о покупаться в море или позагорать, да даже подышать воздухом более одного раза в день