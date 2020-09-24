Що там з втручанням Туреччини в конфлікт в НК?
Стрьомновато інвестувати в Туреччину.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 20:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Що там з втручанням Туреччини в конфлікт в НК?
Стрьомновато інвестувати в Туреччину.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 28 вер, 2020 08:04
теплый климат пренепременно важен. Однако вот я лично люблю вечером прогуляться и подышать воздухом. Или почему бы не покатать на велосипеде или совершить пробежку, что очень полезно для здоровья. Я как-то с трудом себе это представляю в спальных районах, где нет инфраструктуры для велотранспорта и пешехода, где местные, где нет культуры такой (а она я бы сказал "западная"). Ну и наверно, несравнимые ощущения - делать это на побережье, променаде, набережной, где Вы чувствуете запах и свежесть моря, и где угодно в спальнике, в спортзале и т.п. К тому же на набережной будут единомышленники - прогуливающиеся, бегуны, велолюбители, роллеры, скейтеры, т.п, в т.ч. и экспаты среди них. Ну и ради такого я просто не поеду на набережную из спальника. Нужна по сути пешая или вело-доступность. Даже акуртовы 1800м - они еще терпимы, но хочется ближе.
зы. Заметьте, даже не веду разговор о покупаться в море или позагорать, да даже подышать воздухом более одного раза в день
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Пон 28 вер, 2020 08:24
І строго за темою форуму!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 28 вер, 2020 08:34
San - вы ОЧЕНЬ правы.
И про велосипеды тоже.
В моем доме 19 квартир и на парковке у дома стоят всегда 5-8 велосипедов.
Ездят на море на великах.
Вдоль моря - в отличном состоянии велодорожка.
Я беру велосипед на прокат - цена все та же и не менялась с лета 2018 года: 1,5 лиры в час - это 5,5 гривны в час.
Велосипеды не частные, а принадлежат муниципалитету.
На набережной три станции - на каждой можно брать и на любую сдавать.
P.S. Новый горный или городской велосипед в магазине стоит примерно 1200-1600 лир - это с алюминиевой рамой и переключателями Shimano, и с передними дисковыми тормозами. В гривнах это от 4350 до 6000 гривен. По акции бывают дешевле - скажем, 800 лир.
Что-то для профессионалов может стоить 5000-7000 лир - это примерно до 25 000 гривен.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Пон 28 вер, 2020 09:10
ХОРОШИЙ РАЙОН АНТАЛИИ - ЭТО КАК?
Вот очень хороший район, в котором наши люди инвестировали немалые деньги в квартиру (договор подписан 31 августа).
1 - строящийся жилой комплекс. Ввод в эксплуатацию - сентябрь 2021 года. Застройщик таких комплексов построил в Анталии пять и все очень и очень...
Справа огромная территория (серый цвет) мощного университета Akdeniz University - 62 000 студентов. На территории - университетская больница (принимает украинцев, имеющих Полис медицинского страхования иностранца), Институт международных отношений и другие. Обращаю внимание: учится 62 000 студентов. Университет имеет свой собственный огромный стадион.
2 - Главное управление полиции Анталии - несколько корпусов одной архитектуры.
Синим цветом показана прямая магистраль выезда на объездную трассу, которая ведет: в аэропорт, на Стамбул и на Кемер.
3 - Природный парк с хвойниками (на сегодня требует очистки от упавших и поврежденных деревьев)
Обнулил спидометр и поехал к пляжу - спидометр показал 2000 метров.
Вчера в прессе появились сообщения, что на территории университета начато строительство Технопарка.
Но такое и стоит не 17 000 долларов, а 170 000 долларов (это квартира "2+1" площадью 110 кв. метров, все "под ключ").
Вот предыдущий комплекс застройщика - сдан в 2018 году. Новый будет почти такой же - только выше этажность (квартира куплена на верхнем 7-м этаже с видом на горы и парк).
Востаннє редагувалось akurt в Пон 28 вер, 2020 09:18, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Пон 28 вер, 2020 16:44
КРАСОТА
або "Не зівай, Хомко, на те й я ярмарок!!"
На этой ветке я писал об акциях на авибилеты из Украины в Турцию - до 25 сентября можно было купить - по 41,5 доллара (!!!!) туда и обратно на весь осенне-зимний-весенний сезон 2020/2021. На авиаперелеты до конца марта были такие авиабилеты!!! Куда вы еще могли полететь/доехать за 17,5 доллара в одну сторону?????
В Анталии и Алании - минимум до 1 декабря - вода в море +22, а воздух +26. И билеты по 17,5 доллара в одну сторону до Стамбула и Стамбул-Анталия - по 13 долларов в одну сторону...
Все мои приятели накупились авиабилетов по самое "не могу".
Даже "просто так" - слетать в Стамбул "погулять"...
Итак, на сегодня лира-доллар 7,83 лиры за доллар.
ВНИМАНИЕ! А цена на отели в горнолыжных центрах - прежняя! Низкая!
Ау, горнолыжники - вы куда - в Буковель? Где все густо усыпано коронавирусом и отели стОят - по чем стОят???? По курсу 28,30 за доллар? А ски-пассы у Олейника по чем стОят?
Может, в Андорру? Или в Италию? Или в Австрию?
А вот по чем отель 3 звезды IBIS на горнолыжном курорте Кайсери-Эрджиес - обращаю внимание - цена за неделю (!!!! На двоих!!!! C завтраками!!!!
211 долларов. Не за сутки. За неделю. То же - без завтраков - на двоих - за неделю - 135 долларов! С бесплатной отменой бронирования.
В очень приличном отеле! А какие завтраки - сказка!
Цены на ски-пассы в сезоне 2019/2020 были 6 (шесть) лир за один подъем - на сегодня это 20 (двадцать) гривен.
Прокат горнолыжного снаряжения - 85 лир (300 гривен) в сутки.
Зимняя сказка есть - её не может не быть!
И она - в Турции...
P.S. Кто не успел - не всегда опоздал. В прошлом году в ноябре на "Черную пятницу" были скидки на авиабилеты, а на отели - в 40 (сорок) реальных процентов!
P.P.S. Что интересно - супер крутой отель Ramada - прямо возле станции подъемников - убрал цены со своего сайта (!!!).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Пон 28 вер, 2020 17:22
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг эмитента Турции до "B2" с "B1", прогноз по рейтингу — негативный, говорится в сообщении агентства.
Акурт, я Вам завидую, всё вокруг дешевле и дешевле. Рай )
Зовите change_pm в гости, а то он с 6 техническим укладом как дурень со ступою носится, отдохнуть бы ему в спокойном, проверенно самом солнечном, единственно открытом и приветливом месте на всём белом свете )
Додано: Пон 28 вер, 2020 17:26
Мы планируем возле Анталии в Секеленд .Как там со сноубордами ,помню проблем не было зимой как в Быковеле
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 28 вер, 2020 17:32
stm - ну вот объясните мне, бестолковому: ну вот снизило и снизило, и что?
Ну вот не снизило стране, в которой идет война 6-ой год, где разбиваются на самолёте 43-летней давности 25 мальчишек, и война будет идти еще 600 лет, где арендаторы отрезают головы киевским лендлордам, и топят головы в Днепре, и что?
Как это снижение/неснижение влияет на Вашу семью и Вашу жизнь, ведь все так же:
- по субботам пельмени в 16-00...
- по воскресеньем у Вас к 21-00 - традиционный вкусный борщ... чтобы до субботы хватило...
И так - 600 лет?
И Вы очень правы: при таком курсе лира-доллар перешел на кормление собаки только продукцией Pedigri.
Заказал канистру масла для авто - 4 литра - синтетика - беру только Формула 1 за 220 лир - это 770 гривен. Лью только синтетику 0W40 и меняю чаще, чем по регламенту. Реально все даром...
Лосося копченого норвежского беру теперь НЕ в пачках по 100 граммов, а в пачках по 500 граммов - по 49 лир пачка - это по 172 гривен за пачку КОПЧЕНОГО норвежского лосося в 0,5 кг.
Вам по такой цене только пельмени снились. Правда, за 1 кг...
И по совету Noname2020 беру только французские вина...
Ну реально ведь даром раздают - 69,99 лир при курсе за доллар 7,83...
Вы просто и считать не умеете (юристу простительно), и в Италию - нас всех обманули (юристу не простительно) - не переехали...
Ну, хоть с левого берега Днепра на правый - уже хорошо...
P.S. Кстати, к change_pm точно зайду в гости - он сам признался на этой ветке - я не выдаю чужих секретов - он почти за углом моей улицы купил прекрасную двушку за почти даром - уже в его корпусе окна вставили и делают наружную очень красивую отделку. И комплекс ОЧЕНЬ престижный.
Срок сдачи - май 2021. Кажется и раньше сдадут: плавательные бассейны в комплексе (несколько), вид на горы, сады с гранатами и апельсинами, сразу за корпусом: поле для мини-футбола (работает круглый год).
Замечу, что к его покупке я не имел никакого отношения - он только спросил адрес сайта застройщика - я дал прямо на этой ветке.
Человек дела. Не знаю что такое "6 технический уклад" (человечеству и мне известен только термин "Шестой технологический уклад")...
И то Вы - как всегда - ошибаетесь - по мнению некоторых ученых - сегодня мир стоит на пороге шестого технологического уклада. Только на пороге. Его контуры только начинают складываться в развитых странах мира, в первую очередь в США, Японии и КНР, и характеризуются нацеленностью на развитие и применение наукоёмких, или, как теперь говорят, «высоких технологий».
Согласитесь, ни Вы, ни change_pm, ни я к этому не имеют никакого отношения...
Наверное, это прочитали на эскалаторе станции метро... или на заборе...
Но change_pm деньги на калькуляторе и в кармане считать умеет.
Это не всем дано...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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