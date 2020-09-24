Додано: Пон 28 вер, 2020 17:32

stm написав: Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг эмитента Турции до "B2" с "B1", прогноз по рейтингу — негативный, говорится в сообщении агентства.

Акурт, я Вам завидую, всё вокруг дешевле и дешевле. Рай )

Зовите change_pm в гости, а то он с 6 техническим укладом как дурень со ступою носится, отдохнуть бы ему в спокойном, проверенно самом солнечном, единственно открытом и приветливом месте на всём белом свете ) Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг эмитента Турции до "B2" с "B1", прогноз по рейтингу — негативный, говорится в сообщении агентства.Зовите change_pm в гости, а то он с 6 техническим укладом как дурень со ступою носится, отдохнуть бы ему в спокойном, проверенно самом солнечном, единственно открытом и приветливом месте на всём белом свете )

я не выдаю чужих секретов

уже в его корпусе окна вставили и делают наружную очень красивую отделку.

что к его покупке я не имел никакого отношения

- ну вот объясните мне, бестолковому: ну вот снизило и снизило, и что?Ну вот не снизило стране, в которой идет война 6-ой год, где разбиваются на самолёте 43-летней давности 25 мальчишек, и война будет идти еще 600 лет, где арендаторы отрезают головы киевским лендлордам, и топят головы в Днепре, и что?Как это снижение/неснижение влияет на Вашу семью и Вашу жизнь, ведь все так же:- по субботам пельмени в 16-00...- по воскресеньем у Вас к 21-00 - традиционный вкусный борщ... чтобы до субботы хватило...И так - 600 лет?И Вы очень правы: при таком курсе лира-доллар перешел на кормление собаки только продукцией Pedigri.Заказал канистру масла для авто - 4 литра - синтетика - беру только Формула 1 за 220 лир - это 770 гривен. Лью только синтетику 0W40 и меняю чаще, чем по регламенту. Реально все даром...Лосося копченого норвежского беру теперь НЕ в пачках по 100 граммов, а в пачках по 500 граммов - по 49 лир пачка - это по 172 гривен за пачку КОПЧЕНОГО норвежского лосося в 0,5 кг.Вам по такой цене только пельмени снились. Правда, за 1 кг...И по советуберу только французские вина...Ну реально ведь даром раздают - 69,99 лир при курсе за доллар 7,83...Вы просто и считать не умеете (юристу простительно), и в Италию - нас всех обманули (юристу не простительно) - не переехали...Ну, хоть с левого берега Днепра на правый - уже хорошо...Кстати, кточно зайду в гости - он сам признался на этой ветке -- он почти за углом моей улицы купил прекрасную двушкуИ комплекс ОЧЕНЬ престижный.Срок сдачи - май 2021. Кажется и раньше сдадут: плавательные бассейны в комплексе (несколько), вид на горы, сады с гранатами и апельсинами, сразу за корпусом: поле для мини-футбола (работает круглый год).Замечу,- он только спросил адрес сайта застройщика - я дал прямо на этой ветке.Не знаю что такое "6 технический уклад" (человечеству и мне известен только термин "Шестойуклад")...И то Вы -- ошибаетесь - по мнению некоторых ученых - сегодня мир стоит на порогеТолько на пороге. Его контуры только начинают складыватьсяв первую очередь в США, Японии и КНР, и характеризуются нацеленностью на развитие и применениеили, как теперь говорят, «высоких технологий».Согласитесь, ни Вы, нини я к этому не имеют никакого отношения...Наверное, это прочитали на эскалаторе станции метро... или на заборе...Ноденьги на калькуляторе и в кармане считать умеет.Это не всем дано...