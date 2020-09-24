Додано: Пон 28 вер, 2020 21:27

polanna11 написав: Добрый день, нашла ветку, и чтоб задать вопрос даже зарегистрировалась. Уважаемый akurt, вот по поводу инвестиций в анталийскую недвижку, в которой хотим жить. Смотрела комплекс каса гранде, 3+1 165000 евро с шикарной инфраструктурой (сразу напрягло, что там спальни -нижний этаж, кухня - верхний. может и не так критично, но непривычно), также в лимане около 22 ул строится в 1 дом "комплекс" там тоже все, кроме зимнего бассейна, цена 3+1 170000 евро, при этом его заявляют как для инвестиций - не хочется чтоб было шумно и громко от наплыва туристов. Так вот, сижу и думаю. Вот пройдет 5 -7 лет и это уже будет вторичка, и возможно продать придется с большими потерями. Да и гарантий, что тот же зимний бассейн будет работать тоже нет (в онкель резиденс вечно не работает). В тоже время дом с бассейном в Белеке (3 эт вилла) 150 000 евро можно взять. Стоит ли вкладываться? какие минусы и плюсы данных вариантов? хотелось бы услышать ваше мнение. Добрый день, нашла ветку, и чтоб задать вопрос даже зарегистрировалась. Уважаемый akurt, вот по поводу инвестиций в анталийскую недвижку, в которой хотим жить. Смотрела комплекс каса гранде, 3+1 165000 евро с шикарной инфраструктурой (сразу напрягло, что там спальни -нижний этаж, кухня - верхний. может и не так критично, но непривычно), также в лимане около 22 ул строится в 1 дом "комплекс" там тоже все, кроме зимнего бассейна, цена 3+1 170000 евро, при этом его заявляют как для инвестиций - не хочется чтоб было шумно и громко от наплыва туристов. Так вот, сижу и думаю. Вот пройдет 5 -7 лет и это уже будет вторичка, и возможно продать придется с большими потерями. Да и гарантий, что тот же зимний бассейн будет работать тоже нет (в онкель резиденс вечно не работает). В тоже время дом с бассейном в Белеке (3 эт вилла) 150 000 евро можно взять. Стоит ли вкладываться? какие минусы и плюсы данных вариантов? хотелось бы услышать ваше мнение.

Любой объект надо смотреть на месте и трогать руками. Картинки в инете - это так...Может, в Белеке и есть вилла за 150 000 евро - в Анталии я не встречал цен ниже 300 000 евро.Виллы как правило по 300 кв. мтеров и цена в пересчете на кв. метр - 1000 евро как бы нормальная.Причем там к каждой вилле свой бассейн.Посещали ради интереса виллу, где лифт в каждой квартире свой (!) и поднимается из этажа минус 1.Прикольно.И это за объездной дорогой то естьНужно учитывать, что - как и в Украине - ЧАСТНЫЙ дом сложнее продать, чем квартиру.Только на этой ветке и только на этом форуме "специалисты", которые дальше Белой Церкви и Житомира никогда жизни не были, пишут пишут и пишут, не покладая рук, что все в Турции дешевле на рынке недвижимости и не менее чем в 2 раза.Это полный бред.Я взял себе квартиру-двушку в сентябре 2017 за 49 500 долларов - приценивался - сейчас продал бы за 60 000 долларов. Это уже вторичка.Я уже писал,а по данным Центрального банка Турции, только за последний год в пересчете на валюту цены выросли на 10,4%.Каса Гранде реально очень качественный комплекс от одного из самых надежных застройщиков.Они сейчас строят в микрорайоне Лиман (близко к морю вторая линия) дом на 5 этажей - так там квартиры по 300 000 долларов. Это говорит о том, какой уровень у них строительства и отделки. Место просто дорогое...По тем ценам, что вы написали, не могу ничего сказать - не интересовался последнее время.Там был старт продаж год назад - двушки были по 60 000 евро, трешки по 96 кажется тысяч евро. двухуровневые не помню кажется были по 116 000 евро на старте продаж.Вот народ наслушался нервнобольных с этой ветки и не сообразил купить - там рассрочка на 2 года без процентов была (насколько я знаю, двое форумчан купили).Остальные слушали нервнобольных, живущих в Киеве в панельных двушках и которые будут там жить ближайшие 600 лет - и вещать вещать и вещать глупости - но то такэ...Плавательные бассейны дествительно из-за коронавируса не работали в 2/3 комплексов - чего же удивляться.Там владельцам/жильцам поставили жесткие условия к санитарии и к тому, что у бассейна должен дежурить нанятый работник на хорошей зарплате за счет жильцов - контролировать всех, кто пришел в бассейн. Многие ясное дело решили перетерпеть - "не до жиру - быть бы живу..."Те варианты, что вы озвучили, выглядят не дешево - толком ничего не скажу, но последнюю квартиру взяли наши украинцы за 1 250 000 лир - это примерно 180 000 долларов.Срок ввода - сентябрь 2021.условия оплаты были такие:- 50% в турецких лирах - сразу- довести оплату до 70% любыми частями до марта 2021- остаток - до момента сдачи комплекса.На мой взгляд очень лояльные условия.На сколько я знаю, все квартиры "2+1" там раскупили - оставались 2 недели назад 2 на первом этаже сразу над крышей магазинов и на них цену сразу подняли с 1 250 000 до 1 350 000 лир.Это про "дешевей"... в 2 раза...