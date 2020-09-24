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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 вер, 2020 18:49
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А где-то там на Кубе человек в белом костюме и рад бы выставить фотку рома и доступность женщин в куках, и доказать с калькулятором, что Вы переплачиваете за всё, да нет там интернета... Вот собственно смотря с какой стороны посмотреть на рейтинг страны у Мудис, он действительно не прямо связан с конкретной личностью, всё больше с окружающим миром )))
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:00
Почему на Кубі лижі і велосипеди?
Наш турецький риелтор полюбляє кататись на них.
Акурт, не плануєте перебратись на Кубу? Риба і йогурт - там геть дешеві!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:27
Любой объект надо смотреть на месте и трогать руками. Картинки в инете - это так...
Может, в Белеке и есть вилла за 150 000 евро - в Анталии я не встречал цен ниже 300 000 евро.
Виллы как правило по 300 кв. мтеров и цена в пересчете на кв. метр - 1000 евро как бы нормальная.
Причем там к каждой вилле свой бассейн.
Посещали ради интереса виллу, где лифт в каждой квартире свой (!) и поднимается из этажа минус 1.
Прикольно.
И это за объездной дорогой то есть не близко к морю.
Нужно учитывать, что - как и в Украине - ЧАСТНЫЙ дом сложнее продать, чем квартиру.
Только на этой ветке и только на этом форуме "специалисты", которые дальше Белой Церкви и Житомира никогда жизни не были, пишут пишут и пишут, не покладая рук, что все в Турции дешевле на рынке недвижимости и не менее чем в 2 раза.
Это полный бред.
Я взял себе квартиру-двушку в сентябре 2017 за 49 500 долларов - приценивался - сейчас продал бы за 60 000 долларов. Это уже вторичка.
Я уже писал, не по моим данным, а по данным Центрального банка Турции, только за последний год в пересчете на валюту цены выросли на 10,4%.
Каса Гранде реально очень качественный комплекс от одного из самых надежных застройщиков.
Это тот случай, когда берут на этапе фундамента.
Они сейчас строят в микрорайоне Лиман (близко к морю вторая линия) дом на 5 этажей - так там квартиры по 300 000 долларов. Это говорит о том, какой уровень у них строительства и отделки. Место просто дорогое...
По тем ценам, что вы написали, не могу ничего сказать - не интересовался последнее время.
Там был старт продаж год назад - двушки были по 60 000 евро, трешки по 96 кажется тысяч евро. двухуровневые не помню кажется были по 116 000 евро на старте продаж.
Вот народ наслушался нервнобольных с этой ветки и не сообразил купить - там рассрочка на 2 года без процентов была (насколько я знаю, двое форумчан купили).
Остальные слушали нервнобольных, живущих в Киеве в панельных двушках и которые будут там жить ближайшие 600 лет - и вещать вещать и вещать глупости - но то такэ...
Плавательные бассейны дествительно из-за коронавируса не работали в 2/3 комплексов - чего же удивляться.
Там владельцам/жильцам поставили жесткие условия к санитарии и к тому, что у бассейна должен дежурить нанятый работник на хорошей зарплате за счет жильцов - контролировать всех, кто пришел в бассейн. Многие ясное дело решили перетерпеть - "не до жиру - быть бы живу..."
Те варианты, что вы озвучили, выглядят не дешево - толком ничего не скажу, но последнюю квартиру взяли наши украинцы за 1 250 000 лир - это примерно 180 000 долларов.
Срок ввода - сентябрь 2021.
условия оплаты были такие:
- 50% в турецких лирах - сразу
- довести оплату до 70% любыми частями до марта 2021
- остаток - до момента сдачи комплекса.
На мой взгляд очень лояльные условия.
На сколько я знаю, все квартиры "2+1" там раскупили - оставались 2 недели назад 2 на первом этаже сразу над крышей магазинов и на них цену сразу подняли с 1 250 000 до 1 350 000 лир.
Это про "дешевей"... в 2 раза...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Пон 28 вер, 2020 21:45
писатель не интересуется продажной любовью. не факт, конечно, но ведь годы...
что касается непосредственно темы разговора.
смуглянки в Playa Larga (куда уж провинциальнее) кукам предпочитают доллары. что удивительно.
или не удивительно. учитывая исторические события.
так до конца и не разобрался.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:11
Welcome! Може наступного року проведу літо поруч. Іншалла!
True! Дякую!
Шкода, що тут на гілці є розумні людє, але розуміння, як ця 4та технологічна роволюція може змінити наше життя немає! Навіть правильною термінологією не володіють.
Треба згадувати, що завєщал товагщіщ Лєнін і вчитись, вчитись, вчитись...
Зауважу, що я деяке відношення маю, але хочу ще більше бути в тємі. Чому?
Тому що коли піде повальна роботизація, я хочу мати цікаву роботу, а не стати "отбросом", яке суспільству і власникам капіталу непотрібне.
Чисто практичній підхід.
Альхамбуліла!
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:18
Зараз мінімум двоє напишуть, що я ваш клон!
Чи Ви - мій...
Я вже заплутався, скільки в мене клонів - здається 123...
Один "знавець клонів" місяць з тому верещав - виділяючі ЖИРНИМ шрифтом !!! - щоби модератори кинули всі справи і терміново викладували ІР-адреси моїх клонів...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 28 вер, 2020 22:25, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:23
akurt
когда читаю вашу переписку с чейнджем, всегда вспоминаю басню тов.Крылова про кукушку и петуха.
раз уж я в воскресенье занимался благотворительностью и продвигал эту тему в топ, сделай встречную любезность, ответь на вопрос.
кем ты видишь себя в этой басне? петухом или кукушкой?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:26
Юрий: все просто - есть балаболы, и есть кто делает реальные вещи и реально смотрит на вещи.
По крайней мере для себя и для своей семьи...
Разница между мною и change_pm колоссальная:
- я рассказываю, как можно жить просто весело и легко. Все время - на позитиве. Я всегда рассказываю, как и что сделать просто быстро и легко.
- он все время ставит необычные - непростые - вопросы, которые меня лично не интересуют НИКАК, но весьма интересны. Хотя бы потому, что интересно, как работает мозг человека.
И он не всегда на позитиве...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 28 вер, 2020 22:36, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:33
потратить деньги на анталийскую недвижимость и реально смотреть на вещи - не одно и то же.
нельзя утверждать, что человек реально смотрит на вещи только потому, что покупает недвижимость в Анталии.
все вы можете в одно мгновение потерять доступ к своим объектам и их через пол-года займут сирийские беженцы. проанализировать этот риск невозможно. от слова "совсем".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:40
Да, меня тоже радует что новые ники каждый раз поднимают ставку покупки в Анталии. Вот уж виллы по 300000€ пошли и я помню что только лохи ищут адеквата юриста в чужой стране, истинные везунчики с калькулятором так сходу вилла в Кемере за 150000€ и Акурт на подхвате
Сила слова, что ж говорить )))
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