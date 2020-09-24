Додано: Пон 28 вер, 2020 23:19

Ну все ваши аргументы разбивает в пух и прах ваша собственная жизнь и ваши собственные достижения: ни двора, ни кола, ни квартиры, ни жены, ни детей, ни семьи, ни денег, ни востребованной специальности, ни работы....

Вы уж извините - нарвались на правду...



Все изощряетесь в инсинуациях...

И годами (!!!) на этой ветке рассказываете про взятки, казнокрадство, убийства малолетних, изнасилования мною цыганок, кумовьев-родственников из КГБ/ФСБ/МИ6 (брат простой пенсионер, его жена - парализованная уже четвёртый год), приватизацию гектаров лесов под Львовом, приватизацию всех Карпат, всех озер в Украине, и прочую лабуду.

Кто лично Вам запрещал то, чем вы бредите: воровать, убивать, брать взятки, насиловать младенцев, дурить ближнего своего?

Пока вы учились вставлять бумагу в принтер, я работал в Польше. Между прочим. И работал тяжело и активно. Держал фирму в - уже даже забыл - в 1991-1997 годах. А до этого - работал в Беларуси.

А вы все глупости без устали пишете. Откуда у вас в голове это рождается? Бред полный.

А надо было РАБОТАТЬ. Как я - и не только я: каждые вложенные в те годы 1000 долларов - приносили 3000 долларов. И те 3000 давались ой, как нелегко. С потом и кровью реально.

Просто надо было не спать и ерундой не заниматься.

И не спать ночами. А работать. Поезда поезда электрички самолеты отели.... Иной раз в Польше спал на скамейке в холле отеля - мест не было... Иной раз спал на полу в проходе вагона в скоростном экспрессе в сторону Украины.... Иной раз купался буквально в туалете в МакДональдсе в Варшаве... Еда была: в литровой эмалированной кружке заливал кипятком от кипятильника тушенку...

Как видите, с работой у вас совсем туго, с умением совсем туго, и потому придумали способ оправдать свое неумение тем бредом, что пишите выше.

Бред воспалённого воображения в каждом слове.

Арбайтен надо! Арбайтен! Активно. С к.п.д. более нуля.

Пока полный нуль; оттого и беситесь.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.