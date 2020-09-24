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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 28 вер, 2020 22:42
Вы, наверное, забыли, что гарантию давал только Госстрах, а лучшие авиаперелеты обеспечивал Аэрофлот.
Про вложения мои в Турцию Вы очень неправы - в отличие от 99,99% форумчан - я никогда ничего не скрываю: я уже писал, что как-то стоял с бокалом Брют, смотрел на расположенный слева от дома участок, купленный мною в 2006 году за 25 000 долларов - и подумал - раз сын не хочет строиться, хорошо бы было его продать за 50 000 (тогда были такие цены, я же не виноват) и купить ЗА ТЕ ЖЕ (!!!) 50 000 долларов квартирку в Анталии.
Вот не поверите: задумано - сделано. Просто я человек дела и реально смотрю на вещи...
Скажите, что глупо?
Для справки, недавно узнавал: как я продал в 2015 году в июне - кажется - 7-го - те 10 соток - там был бурьян - так и на сентябрь 2020 там бурьян.
Так-то вот...
Как видите, все просто. Очень просто...
И согласитесь: ЧТО УМНО - ТО УМНО!!!!
P.S. Между прочим, спустя пару лет только узнал, что участок в 10 соток, который я купил за 25 000 - реально продавался за 20 000, а посредник заработал 5 000 (!!!).
Там была моя ошибка - неопытный был - нужно было посоветоваться с соседями - выйти на землемеров/специалистов - узнать реального владельца (увидел его только на сделке).
Век живи - век учись... Но на мне реально заработали 5 000 долларов - я не в обиде - я получил вместо 25 000 - 50 000 (долларов), это - ноябрь 2006 - июнь 2015. Много? Мало? Как есть...
НЕЛЬЗЯ ЗАРАБОТАТЬ, НИЧЕГО НЕ ВКЛАДЫВАЯ.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 22:59
это всё басни.
только вашего сочинения. собственного.
никто и никогда не проверит источник денег, равно как и цены покупки/продажи.
кто-то говорит - многолетние взятки в университете и отмывание. кто-то говорит - незаконная приватизация, продажа и отмывание. кто-то еще что-то говорит.
в вашей басне вы покупаете за 25 и продаёте за 50.
в вашей басне депозит в лирах заканчивается как раз перед её падением в два раза.
в вашей басне американские акции покупаются исключительно на дне и продаются исключительно на хаях.
в вашей басне вы не посредник.
и так далее, и тому подобное.
вот лично для меня все ваши басни - простое надувание щек для дурачков в образе новых буратин, зажимающих в лапке пару сольдо. и не более.
и что "глупо", покупка квартиры в Анталии? да ради Бога, если вам так захотелось.
только при чем тут бурьян на участке? если секунду поиграть в эту игру, он уже принадлежит другим людям и у них своя басня.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 23:19
Ну все ваши аргументы разбивает в пух и прах ваша собственная жизнь и ваши собственные достижения: ни двора, ни кола, ни квартиры, ни жены, ни детей, ни семьи, ни денег, ни востребованной специальности, ни работы....
Вы уж извините - нарвались на правду...
Все изощряетесь в инсинуациях...
И годами (!!!) на этой ветке рассказываете про взятки, казнокрадство, убийства малолетних, изнасилования мною цыганок, кумовьев-родственников из КГБ/ФСБ/МИ6 (брат простой пенсионер, его жена - парализованная уже четвёртый год), приватизацию гектаров лесов под Львовом, приватизацию всех Карпат, всех озер в Украине, и прочую лабуду.
Кто лично Вам запрещал то, чем вы бредите: воровать, убивать, брать взятки, насиловать младенцев, дурить ближнего своего?
Пока вы учились вставлять бумагу в принтер, я работал в Польше. Между прочим. И работал тяжело и активно. Держал фирму в - уже даже забыл - в 1991-1997 годах. А до этого - работал в Беларуси.
А вы все глупости без устали пишете. Откуда у вас в голове это рождается? Бред полный.
А надо было РАБОТАТЬ. Как я - и не только я: каждые вложенные в те годы 1000 долларов - приносили 3000 долларов. И те 3000 давались ой, как нелегко. С потом и кровью реально.
Просто надо было не спать и ерундой не заниматься.
И не спать ночами. А работать. Поезда поезда электрички самолеты отели.... Иной раз в Польше спал на скамейке в холле отеля - мест не было... Иной раз спал на полу в проходе вагона в скоростном экспрессе в сторону Украины.... Иной раз купался буквально в туалете в МакДональдсе в Варшаве... Еда была: в литровой эмалированной кружке заливал кипятком от кипятильника тушенку...
Как видите, с работой у вас совсем туго, с умением совсем туго, и потому придумали способ оправдать свое неумение тем бредом, что пишите выше.
Бред воспалённого воображения в каждом слове.
Арбайтен надо! Арбайтен! Активно. С к.п.д. более нуля.
Пока полный нуль; оттого и беситесь.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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akurt
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