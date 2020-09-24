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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 781782783784
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:42

Вы, наверное, забыли, что гарантию давал только Госстрах, а безопасные авиаперелеты обеспечивал Аэрофлот.

Yuri_T - не пробовали пойти работать?
Или там вон сегодня на киевской ветке flyman рассказал, как можно заработать 24% годовых по евро.
Научились бы уму-разуму... Когда-то же надо начинать...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 29 вер, 2020 05:28, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:59

это всё басни.
только вашего сочинения. собственного.
никто и никогда не проверит источник денег, равно как и цены покупки/продажи.
кто-то говорит - многолетние взятки в университете и отмывание. кто-то говорит - незаконная приватизация, продажа и отмывание. кто-то еще что-то говорит.
в вашей басне вы покупаете за 25 и продаёте за 50.
в вашей басне депозит в лирах заканчивается как раз перед её падением в два раза.
в вашей басне американские акции покупаются исключительно на дне и продаются исключительно на хаях.
в вашей басне вы не посредник.
и так далее, и тому подобное.
вот лично для меня все ваши басни - простое надувание щек для дурачков в образе новых буратин, зажимающих в лапке пару сольдо. и не более.

и что "глупо", покупка квартиры в Анталии? да ради Бога, если вам так захотелось.
только при чем тут бурьян на участке? если секунду поиграть в эту игру, он уже принадлежит другим людям и у них своя басня.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:19

Так вона оно хто у нас из краснаАрмейцав пайдёть работать у НКВД разоблачать вРагов, пАнимаешь, риволюции! ПрисСасАлись кругома вРаги таварища Ленина - вождя трудАвогА нАрода!
КраснАармеец Юрий! Вам пралетарская задача - врагов тов. Сталина - к нАгтю!
Уместе с тов. Насировым - он сегодня проиграл дело о взыскании с профессора Преображенского иска на 1 миллион гривен - очень на всех обиженный - разбиритеся тама!

Забавно: Yuri_T начал на этой ветке сегодня с долларовых проституток на Кубе...
  Yuri_T написав:что касается непосредственно темы разговора.
смуглянки в Playa Larga (куда уж провинциальнее) кукам предпочитают доллары. что удивительно.
или не удивительно. учитывая исторические события.
так до конца и не разобрался.

Так до конца наш Юра и не разобрался... Беда та кака.... ай, как бяда....
И в этом не разобрался... Беда...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 07:30

  Yuri_T написав:это всё басни.
только вашего сочинения. собственного.
никто и никогда не проверит источник денег, равно как и цены покупки/продажи.
кто-то говорит - многолетние взятки в университете и отмывание. кто-то говорит - незаконная приватизация, продажа и отмывание. кто-то еще что-то говорит.
в вашей басне вы покупаете за 25 и продаёте за 50.
в вашей басне депозит в лирах заканчивается как раз перед её падением в два раза.
в вашей басне американские акции покупаются исключительно на дне и продаются исключительно на хаях.
в вашей басне вы не посредник.
и так далее, и тому подобное.
вот лично для меня все ваши басни - простое надувание щек для дурачков в образе новых буратин, зажимающих в лапке пару сольдо. и не более.

и что "глупо", покупка квартиры в Анталии? да ради Бога, если вам так захотелось.
только при чем тут бурьян на участке? если секунду поиграть в эту игру, он уже принадлежит другим людям и у них своя басня.

Я думаю, нашому "другу", пану ріелтору з турецьким ВНЖ - варто купити собі триколісний велосипед. Для повного щастя))(
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 07:35

  akurt написав:Разница между мною и change_pm колоссальная:

Чому ж ці дві обліківки - обидві рекламують продаж квартир в Анталії і постять фото скумбрії і йогурту?
Три дивних збіга, правда?
Чи не один пан кантується за ними??
Той самий, що донині намагається здати в оренду гіриш-поверх "своїм" лохам в Анталії ?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Или там вон сегодня на киевской ветке flyman рассказал, как можно заработать 24% годовых по евро

Екс-приймак у Вас навчився, як "швидко і багато" заробляти, нічого не роблячи і нічим не ризикуючи.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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