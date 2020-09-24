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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 28 вер, 2020 22:59
это всё басни.
только вашего сочинения. собственного.
никто и никогда не проверит источник денег, равно как и цены покупки/продажи.
кто-то говорит - многолетние взятки в университете и отмывание. кто-то говорит - незаконная приватизация, продажа и отмывание. кто-то еще что-то говорит.
в вашей басне вы покупаете за 25 и продаёте за 50.
в вашей басне депозит в лирах заканчивается как раз перед её падением в два раза.
в вашей басне американские акции покупаются исключительно на дне и продаются исключительно на хаях.
в вашей басне вы не посредник.
и так далее, и тому подобное.
вот лично для меня все ваши басни - простое надувание щек для дурачков в образе новых буратин, зажимающих в лапке пару сольдо. и не более.
и что "глупо", покупка квартиры в Анталии? да ради Бога, если вам так захотелось.
только при чем тут бурьян на участке? если секунду поиграть в эту игру, он уже принадлежит другим людям и у них своя басня.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:27
Frant написав:
Ти вже купив собі квартиру в Анталії?
Не все зразу!
Спочатку потрібно організувати тут кеш-флоу, паралельно дати освіту дітям/випустити не з голим задом їх у світ!
А вже тоді, коли буде мені 50+, можна і під тепле сонечко в Анталію!
А що-до порад Козака, то от йому супер-відповідь! Дивитись до кінця!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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