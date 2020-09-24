Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Ти вже купив собі квартиру в Анталії?
Не все зразу! Спочатку потрібно організувати тут кеш-флоу, паралельно дати освіту дітям/випустити не з голим задом їх у світ! А вже тоді, коли буде мені 50+, можна і під тепле сонечко в Анталію!
А що-до порад Козака, то от йому супер-відповідь! Дивитись до кінця!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
akurt написав:Разница между мною и change_pm колоссальная:
Чому ж ці дві обліківки - обидві рекламують продаж квартир в Анталії і постять фото скумбрії і йогурту? Три дивних збіга, правда? Чи не один пан кантується за ними?? Той самий, що донині намагається здати в оренду гіриш-поверх "своїм" лохам в Анталії ?
akurt написав:Или там вон сегодня на киевской ветке flyman рассказал, как можно заработать 24% годовых по евро
у Вас можна навчитись, як варто швидко і багато заробляти, нічого не роблячи і нічим не ризикуючи. Треба лише знайти лохів і впарити їм неліквідну нерухомість втридорога. Можна турецьку, можна бразильську, можна німецьку. Головне, щоб лох не розумів, що йому всовують неліквід, і задорого.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Если Вам надоело читать последние 4 (четыре) страницы измышлений флудеров ветки, рекомендую вернуться к тексту о том, как в наше трудное время можно инвестировать в новую квартиру ЗА ГРАНИЦЕЙ в новом комплексе 30 000 - 50 000 долларов, припрятанных под грушей. Думаю, что актуально, учитывая снижение ставок по депозитам в банках Украины. Обращаю внимание: никаких посредников, риэлторов - можно скачать даже каталог с планировкой квартир и самому отправить запрос на получение Прайс-листа. Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
СОДЕРЖАНИЕ КВАРТИРЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ - ИТОГИ СЕНТЯБРЯ Пришли свежие счета. Анализируем с калькулятором. На этот момент 1 доллар=7,84 лиры
1. Квартплата: 100 лир - или 100/7,83=12,77 доллара США. Или 362 гривны. Честное слово, я во Львове за свою двушку в 75 квадратов плачу гораздо больше. Что я имею за квартплату: 2 раза в неделю - генеральная влажная уборка всего подъезда, лифта - моют даже порог моей квартиры и протирают салфетками дверные ручки. 3 раза в неделю - полив не только газонов на территории, но и всех дорожек вокруг дома, выложенных полированным мрамором. Содержание сада: гранаты, лимоны, оливки, черешня, пальмы, газон, виноград и вот уже впервые - плоды на двух деревьях авокадо. В этом году впервые урожай оливок на оливковом дереве (посажено в прошлом году). В этом месяце заново покрасили ворота парковки авто на территории дома и калитку. Замечу, что на парковке у дома за воротами стоит только одно авто - авто с украинской регистрацией. Другим просто лень загонять авто на парковку. Круглосуточной видеомониторинг, домофон, содержание плавательного бассейна (сегодня будут выпускать воду).
2. Электроэнергия: 239 лир или 239/7,83=30,52 доллара США. То есть 863 гривны. Тут расход составил 337,35 кВт час - сейчас в Анталии стабильно +31 (вода в море +29) и работает весь день кондиционер в главной комнате и почти всю ночь в спальне. Итого: 30,52/337,35=0,09 центра за 1 кВт час или 1 кВтчас=863/337,35=2,56 гривен за 1 кВт час. Никаких льготных 100 кВт час в месяц а также субсидий тут нет.
3. Водоснабжение и канализация: 51,42 лиры или 51,42/7,83=6,56 доллара США. Израсходовано 8 куб. м воды - обычно я расходую 6 куб. м воды в месяц. Были гости почти весь месяц. Цена за 1 куб м воды и водоотвод: 6,56х28,30/8=23,23 гривен за 1 куб метр.
4. Горячая вода - бесплатно (поступает от солнечного коллектора на крыше дома).
Итого по коммунальным расходам: 12,77+30,52+6,56=49,85 доллара США.
Дополнительные расходы: городской телефон+интернет (безлимит) - 104 лиры или 104/7,83=13,3 доллара США. Всего на содержание семьи их з двух человек необходимо потратить: 49,85+13,3=63,15 доллара США. Много или мало - судить Вам.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Вообще, учитывая местную особенность: практически все трезвенники - никогда не встречал сообщений о "левом" вине - местные вино никогда не берут (Коран разрешает выращивать виноград, но не разрешает пить вино), нет причины делать "левое". Вот подделка водки "Blue Istanbul" - практикуется - не раз были репортажи о том, как "накрыли" подпольный цех.
не удивительно, что жалоб нет... их и не может быть - местные не пьют, а туристов просто пошлют подальше... поэтому отсутствие жалоб - это очень сомнительный аргумент (скорее даже наоборот)
Очень забавно, но парни/девчата, сидящие безвылазно в Киеве, очень любят стращать мир Мудисами, рейтингами, падениями катаклизмов на голову и так далее. Предвосхищая ужасы и катаклизмы - тезисы выступления Министра экономики и финансов Турции по экономической ситуации в стране.
Напомню - это важно: на сегодня форумчане не могут попасть практически ни в какую страну мира. Никак и никуда. Исключая особые случаи, например, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук выехал в США. Лично не вижу вариантов инвестирования в недвижимость ни в какой стране мира, кроме Турции - ошибаюсь - поправьте. Албанию, Монголию и Занзибар, куда с октября начинаются полеты от SkyUp! - не предлагать.
Итак: 1. Министр Албайрак заявил, что, по их оценкам, к концу 2020 года безработица составит 13,8 процента. В предыдущем периоде прогноз безработицы на конец 2020 года составлял 11,8 процента. Безработица ожидалась на уровне 10,6 процента в 2021 году, а теперь прогноз обновлен до 12,9 процента. 2. Ожидаемая инфляция на конец 2020 года, которая была объявлена на уровне 8 процентов в предыдущей презентации, выросла до 10,5 процента. В то время как прогноз на 2021 год увеличилось с 6 процентов до 8 процентов, ожидание 2022 года увеличилось с 4,9 процента до 6 процентов, в то время как ожидание на конец 2023 года было объявлено на уровне 4,9 процента. 3. Ожидаемый рост ВВП на конец года на 2020 год, который был объявлен на уровне 5 процентов во втором НЭП, был изменен до 0,3 процента в сегодняшней презентации. В то время как ожидание роста на конец 2021 года увеличилось с 5 процентов до 5,8 процента, ожидание роста на конец 2022 года осталось неизменным и составило 5 процентов. Ожидаемый рост на конец 2023 года был заявлен на уровне 5 процентов. (по данным https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/y ... i-6059205/) Думаю, это поможет товарищам авторитетно доказать, как плохо жить за границей.
P.S. Министр заявил (рекомендую прочитать медленно - касется всех стран): "...название нового подхода в экономике будет «новая норма», и использовал следующие утверждения: Что мы подразумеваем под новой нормой? Изменилось функционирование социальной и экономической жизни в мире. Изменились способы ведения бизнеса в экономике". Изменилось всё, господа форумчане... Вы готовы к изменениям? Запасы, как говорил Геннадий Балашов на днях, сделали? Тылы обеспечили?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.