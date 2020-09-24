Додано: Вів 29 вер, 2020 12:14

выросла до 10,5 процента.

был изменен до 0,3 процента в сегодняшней презентации.

Вы готовы к изменениям? Запасы, как говорил Геннадий Балашов на днях, сделали? Тылы обеспечили?

Очень забавно, но парни/девчата, сидящие безвылазно в Киеве, очень любят стращать мир Мудисами, рейтингами, падениями катаклизмов на голову и так далее.Предвосхищая ужасы и катаклизмы - тезисы выступления Министра экономики и финансов Турции по экономической ситуации в стране.Напомню - это важно: на сегодня форумчане не могут попасть практически ни в какую страну мира. Никак и никуда. Исключая особые случаи, например, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук выехал в США.Лично не вижу вариантов инвестирования в недвижимость ни в какой стране мира, кроме Турции - ошибаюсь - поправьте.Албанию, Монголию и Занзибар, куда с октября начинаются полеты от SkyUp! - не предлагать.Итак:1. Министр Албайрак заявил, что, по их оценкам, к концу 2020 года безработица составит 13,8 процента. В предыдущем периоде прогноз безработицы на конец 2020 года составлял 11,8 процента. Безработица ожидалась на уровне 10,6 процента в 2021 году, а теперь прогноз обновлен до 12,9 процента.2. Ожидаемая инфляция на конец 2020 года, которая была объявлена ​​на уровне 8 процентов в предыдущей презентации,В то время как прогноз на 2021 год увеличилось с 6 процентов до 8 процентов, ожидание 2022 года увеличилось с 4,9 процента до 6 процентов, в то время как ожидание на конец 2023 года было объявлено на уровне 4,9 процента.3. Ожидаемый рост ВВП на конец года на 2020 год, который был объявлен на уровне 5 процентов во втором НЭП,В то время как ожидание роста на конец 2021 года увеличилось с 5 процентов до 5,8 процента, ожидание роста на конец 2022 года осталось неизменным и составило 5 процентов. Ожидаемый рост на конец 2023 года был заявлен на уровне 5 процентов.(по даннымДумаю, это поможет товарищам авторитетно доказать, как плохо жить за границей.Министр заявил (рекомендую прочитать медленно - касется всех стран): "...название нового подхода в экономике будет «новая норма», и использовал следующие утверждения: Что мы подразумеваем под новой нормой?Изменилось всё, господа форумчане...