Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:P.S. Кстати, к change_pm точно зайду в гости - он сам признался на этой ветке - я не выдаю чужих секретов - он почти за углом моей улицы купил прекрасную двушку за почти даром - уже в его корпусе окна вставили и делают наружную очень красивую отделку. И комплекс ОЧЕНЬ престижный. Срок сдачи - май 2021. Кажется и раньше сдадут: плавательные бассейны в комплексе (несколько), вид на горы, сады с гранатами и апельсинами, сразу за корпусом: поле для мини-футбола (работает круглый год).
Welcome! Може наступного року проведу літо поруч. Іншалла!
akurt написав:Замечу, что к его покупке я не имел никакого отношения - он только спросил адрес сайта застройщика - я дал прямо на этой ветке.
True! Дякую!
akurt написав:Человек дела. Не знаю что такое "6 технический уклад" (человечеству и мне известен только термин "Шестой технологический уклад")... И то Вы - как всегда - ошибаетесь - по мнению некоторых ученых - сегодня мир стоит на пороге шестого технологического уклада. Только на пороге. Его контуры только начинают складываться в развитых странах мира, в первую очередь в США, Японии и КНР, и характеризуются нацеленностью на развитие и применение наукоёмких, или, как теперь говорят, «высоких технологий».
Шкода, що тут на гілці є розумні людє, але розуміння, як ця 4та технологічна роволюція може змінити наше життя немає! Навіть правильною термінологією не володіють. Треба згадувати, що завєщал товагщіщ Лєнін і вчитись, вчитись, вчитись...
akurt написав:Согласитесь, ни Вы, ни change_pm, ни я к этому не имеют никакого отношения... Наверное, это прочитали на эскалаторе станции метро... или на заборе…
Зауважу, що я деяке відношення маю, але хочу ще більше бути в тємі. Чому? Тому що коли піде повальна роботизація, я хочу мати цікаву роботу, а не стати "отбросом", яке суспільству і власникам капіталу непотрібне. Чисто практичній підхід.
akurt написав:Но change_pm деньги на калькуляторе и в кармане считать умеет. Это не всем дано...
потратить деньги на анталийскую недвижимость и реально смотреть на вещи - не одно и то же. нельзя утверждать, что человек реально смотрит на вещи только потому, что покупает недвижимость в Анталии. все вы можете в одно мгновение потерять доступ к своим объектам и их через пол-года займут сирийские беженцы. проанализировать этот риск невозможно. от слова "совсем".
СОДЕРЖАНИЕ КВАРТИРЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ - ИТОГИ СЕНТЯБРЯ Пришли свежие счета. Анализируем с калькулятором. На этот момент 1 доллар=7,84 лиры
1. Квартплата: 100 лир - или 100/7,83=12,77 доллара США. Или 362 гривны. Честное слово, я во Львове за свою двушку в 75 квадратов плачу гораздо больше. Что я имею за квартплату: 2 раза в неделю - генеральная влажная уборка всего подъезда, лифта - моют даже порог моей квартиры и протирают салфетками дверные ручки. 3 раза в неделю - полив не только газонов на территории, но и всех дорожек вокруг дома, выложенных полированным мрамором. Содержание сада: гранаты, лимоны, оливки, черешня, пальмы, газон, виноград и вот уже впервые - плоды на двух деревьях авокадо. В этом году впервые урожай оливок на оливковом дереве (посажено в прошлом году). В этом месяце заново покрасили ворота парковки авто на территории дома и калитку. Замечу, что на парковке у дома за воротами стоит только одно авто - авто с украинской регистрацией. Другим просто лень загонять авто на парковку. Круглосуточной видеомониторинг, домофон, содержание плавательного бассейна (сегодня будут выпускать воду).
2. Электроэнергия: 239 лир или 239/7,83=30,52 доллара США. То есть 863 гривны. Тут расход составил 337,35 кВт час - сейчас в Анталии стабильно +31 (вода в море +29) и работает весь день кондиционер в главной комнате и почти всю ночь в спальне. Итого: 30,52/337,35=0,09 центра за 1 кВт час или 1 кВтчас=863/337,35=2,56 гривен за 1 кВт час. Никаких льготных 100 кВт час в месяц а также субсидий тут нет.
3. Водоснабжение и канализация: 51,42 лиры или 51,42/7,83=6,56 доллара США. Израсходовано 8 куб. м воды - обычно я расходую 6 куб. м воды в месяц. Были гости почти весь месяц. Цена за 1 куб м воды и водоотвод: 6,56х28,30/8=23,23 гривен за 1 куб метр.
4. Горячая вода - бесплатно (поступает от солнечного коллектора на крыше дома).
Итого по коммунальным расходам: 12,77+30,52+6,56=49,85 доллара США.
Дополнительные расходы: городской телефон+интернет (безлимит) - 104 лиры или 104/7,83=13,3 доллара США. Всего на содержание семьи их з двух человек необходимо потратить: 49,85+13,3=63,15 доллара США. Много или мало - судить Вам.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Yuri_T написав:потратить деньги на анталийскую недвижимость и реально смотреть на вещи - не одно и то же. нельзя утверждать, что человек реально смотрит на вещи только потому, что покупает недвижимость в Анталии. все вы можете в одно мгновение потерять доступ к своим объектам и их через пол-года займут сирийские беженцы. проанализировать этот риск невозможно. от слова "совсем".
Вы думаете, Турции выгодно поменять платежеспособных англичан, кувейтцев, иранцев, иракцев, россиян - на бездомных сирийцев? Сирийцы если будут жить - то не в Анталии - не потянут.
polanna11 написав:Добрый день, нашла ветку, и чтоб задать вопрос даже зарегистрировалась. Уважаемый akurt, вот по поводу инвестиций в анталийскую недвижку, в которой хотим жить. Смотрела комплекс каса гранде, 3+1 165000 евро с шикарной инфраструктурой (сразу напрягло, что там спальни -нижний этаж, кухня - верхний. может и не так критично, но непривычно), также в лимане около 22 ул строится в 1 дом "комплекс" там тоже все, кроме зимнего бассейна, цена 3+1 170000 евро, при этом его заявляют как для инвестиций - не хочется чтоб было шумно и громко от наплыва туристов. Так вот, сижу и думаю. Вот пройдет 5 -7 лет и это уже будет вторичка, и возможно продать придется с большими потерями. Да и гарантий, что тот же зимний бассейн будет работать тоже нет (в онкель резиденс вечно не работает). В тоже время дом с бассейном в Белеке (3 эт вилла) 150 000 евро можно взять. Стоит ли вкладываться? какие минусы и плюсы данных вариантов? хотелось бы услышать ваше мнение.
Да уж... запросы у вас немаленькие... Пока скажу и говорил, что: - покупать под сдачу квартиры в Анталии неправильно - в Украине платят сумасшедшие деньги за аренду жилья - там надо колотить бабло... - что вырастет в цене, а что упадет - одному Богу известно.... - покупать для себя - правильно. Но такой мой совет ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ опасен: сейчас набросится толпа живущих на левом или на правом берегу Днепра в Киеве в двушках и забросают меня тапками.
Правильно делать деньги в Украине - а тратить где подешевле - на морях.
Yuri_T написав:потратить деньги на анталийскую недвижимость и реально смотреть на вещи - не одно и то же. нельзя утверждать, что человек реально смотрит на вещи только потому, что покупает недвижимость в Анталии. все вы можете в одно мгновение потерять доступ к своим объектам и их через пол-года займут сирийские беженцы. проанализировать этот риск невозможно. от слова "совсем".
Вы думаете, Турции выгодно поменять платежеспособных англичан, кувейтцев, иранцев, иракцев, россиян - на бездомных сирийцев? Сирийцы если будут жить - то не в Анталии - не потянут.
фейслес уже удалил всю дискуссию, осталось только это сообщение. оно фактически выдрано из контекста, потому нет смысла что-то обсуждать.
зы. деда витя, твой пост о тяжких страданиях, бессонных ночах на полу в тамбурах поездов и обмывание чресел в макдональдсе, ты удалил зря. было смешно))