На купівлю якісного і дешевого йогурта в оптових упаковках - також???
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 вер, 2020 14:53
На купівлю якісного і дешевого йогурта в оптових упаковках - також???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:31
Мороженое выдают в магазине.
На территории:
- в этом году был большой урожай белой шелковицы - всех призывали обрывать.
- первый в этом году урожай оливок - дерево посадили то-ли год, то-ли 2 назад (саженец метр полтора высотой был).
- вот фото прямо сейчас - три дерева с лимонами - их много... Чисто внешне - пару ведер соберем...
- два дерева апельсинов - еще зеленые.
- в этом году большой урожай - 2 дерева - необычного фрукта из серии цитрусовых "Кумкват" Еще называют Фортунелла, или Кинка́н:
Когда поспеют, будет вот такое...
А мороженое выдают в магазине...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:39
Знову фото їжі і квітів, знову 1001 повідомлення про вартість комунальних послуг в Анталії.
Це персональна сторінка ріелтора Акурта в Фейсбуку, Твіттері?
Пластинка на патефоні - тут змінюється коли?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:42
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Разве тема не об этом?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:47
Це форум про закордонну нерухомість.
А не про скумбрію і хурму, які тут постяться і обговорюються нашим турецьким ріелтором вже в 1001-й раз.
Взагалі, тему слід перейменувати: "Особистий форум ріелтора Акурта про купівлю та оренду дешевого сегмента турецької курортної нерухомості в Анталії"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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