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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 781782783784
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:53

  akurt написав:Расходы на стрижку газонов внесены в смету квартплаты.
На купівлю якісного і дешевого йогурта в оптових упаковках - також???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:31

  vitaliy_berdinskikh написав:Знаем мы как они там мороженое выдают :mrgreen:

Мороженое выдают в магазине.
На территории:
- в этом году был большой урожай белой шелковицы - всех призывали обрывать.
- первый в этом году урожай оливок - дерево посадили то-ли год, то-ли 2 назад (саженец метр полтора высотой был).
Зображення
- вот фото прямо сейчас - три дерева с лимонами - их много... Чисто внешне - пару ведер соберем...
Зображення
- два дерева апельсинов - еще зеленые.
Зображення
- в этом году большой урожай - 2 дерева - необычного фрукта из серии цитрусовых "Кумкват" Еще называют Фортунелла, или Кинка́н:
Зображення
Когда поспеют, будет вот такое...
Зображення
А мороженое выдают в магазине...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:39

Знову фото їжі і квітів, знову 1001 повідомлення про вартість комунальних послуг в Анталії.

Це персональна сторінка ріелтора Акурта в Фейсбуку, Твіттері?

Пластинка на патефоні - тут змінюється коли?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Знову фото їжі і квітів, знову 1001 повідомлення про вартість комунальних послуг в Анталії.

Це персональна сторінка ріелтора Акурта в Фейсбуку, Твіттері?

Разве тема не об этом?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:47

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Frant написав:Знову фото їжі і квітів, знову 1001 повідомлення про вартість комунальних послуг в Анталії.

Це персональна сторінка ріелтора Акурта в Фейсбуку, Твіттері?

Разве тема не об этом?


Це форум про закордонну нерухомість.
А не про скумбрію і хурму, які тут постяться і обговорюються нашим турецьким ріелтором вже в 1001-й раз.

Взагалі, тему слід перейменувати: "Особистий форум ріелтора Акурта про купівлю та оренду дешевого сегмента турецької курортної нерухомості в Анталії"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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