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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:52
Frant
Так маленький Українець з діда прадіда селянин.
Йому не тільки квартиру а і клапоть землі щоб там щось вирощувати.
Виникає ще більше бажання мешкати в Анталії.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:57
Frant написав:
Це форум про закордонну нерухомість.
Чем обсуждение комуналки не вписывается в данную тему? Тем более что эта ветка в отличии от киевской и львовской не про сдачу в аренду, а про приобретение для себя.
Mind the gap.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 16:02
vitaliy_berdinskikh написав:
Чем обсуждение комуналки не вписывается в данную тему?
тим, що наш "неріелтор" наводить ці дані вже 1001-й раз.
Основний недолік зазначеного пана - він постійно обманює читачів.
"Без лоха - і жізнь плоха!"
Рекомендую почитати виважену оцінку акуртової писанини про Туреччину і Анталію - тут (форумчанин Noname2020) :viewtopic.php?p=5064008#p5064008
Тезісно:
Noname2020 написав:
Дешевизна жизни - выдумки и подтасовки. Ничего даром в Турции не дают, тем более экспатам
Noname2020 написав:
Качественная дешевая еда – или заведомая ложь, или невежество.
Noname2020 написав:
Выбор мясопродуктов ограничен.
Noname2020 написав:
Турецкое вино – то, что дешевле 10 дол. за бутылку, - лучше даже не связываться. По вкусу и букету похоже на грузинские вина, которыми нас поили в СССР.
Noname2020 написав:
называть населенный пункт Анталья городом язык не повернется. Анталья – это некая совокупность поселений городского типа, не имеющих общей истории, единой городской среды, общих для жителей landmarks, традиций и культурной общности.
Noname2020 написав:
Специально сел в городской автобус и проехал от конечной до конечной, чтобы посмотреть, как живут в «спальных» районах. Сюрпризов не было – обычная помойка. Застройка безликая, тесная, хаотичная.
Noname2020 написав:
Надежность турецких застройщиков – чушь
Noname2020 написав:
Климат – об этом уже написано много и везде. Могу только повторить, что июль-август-первая половина сентября – из этого места надо уезжать. При 35 град.С в тени и 60-70% влажности жить можно только под кондиционером. С другой стороны, частенько замечал на балконах газовые котлы, что говорит о том, что зимой таки надо дом отапливать.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 29 вер, 2020 16:51, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 29 вер, 2020 16:20
vitaliy_berdinskikh написав:
Чем обсуждение комуналки не вписывается в данную тему? Тем более что эта ветка в отличии от киевской и львовской не про сдачу в аренду, а про приобретение для себя.
Парни этого никак не понимают.
Поняли только одно - источник их проблем - это топикстартер ветки.
Это я у них по ночам ворую абрикосы и на утро отбираю корку хлеба.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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