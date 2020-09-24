Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant Так маленький Українець з діда прадіда селянин. Йому не тільки квартиру а і клапоть землі щоб там щось вирощувати. Виникає ще більше бажання мешкати в Анталії.
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vitaliy_berdinskikh написав:Чем обсуждение комуналки не вписывается в данную тему?
тим, що наш "неріелтор" наводить ці дані вже 1001-й раз.
Основний недолік зазначеного пана - він постійно обманює читачів. "Без лоха - і жізнь плоха!" Рекомендую почитати виважену оцінку акуртової писанини про Туреччину і Анталію - тут (форумчанин Noname2020) : viewtopic.php?p=5064008#p5064008
Тезісно:
Noname2020 написав:Дешевизна жизни - выдумки и подтасовки. Ничего даром в Турции не дают, тем более экспатам
Noname2020 написав:Качественная дешевая еда – или заведомая ложь, или невежество.
Noname2020 написав:Выбор мясопродуктов ограничен.
Noname2020 написав:Турецкое вино – то, что дешевле 10 дол. за бутылку, - лучше даже не связываться. По вкусу и букету похоже на грузинские вина, которыми нас поили в СССР.
Noname2020 написав:называть населенный пункт Анталья городом язык не повернется. Анталья – это некая совокупность поселений городского типа, не имеющих общей истории, единой городской среды, общих для жителей landmarks, традиций и культурной общности.
Noname2020 написав:Специально сел в городской автобус и проехал от конечной до конечной, чтобы посмотреть, как живут в «спальных» районах. Сюрпризов не было – обычная помойка. Застройка безликая, тесная, хаотичная.
Noname2020 написав:Климат – об этом уже написано много и везде. Могу только повторить, что июль-август-первая половина сентября – из этого места надо уезжать. При 35 град.С в тени и 60-70% влажности жить можно только под кондиционером. С другой стороны, частенько замечал на балконах газовые котлы, что говорит о том, что зимой таки надо дом отапливать.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 29 вер, 2020 16:51, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:СОДЕРЖАНИЕ КВАРТИРЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ - ИТОГИ СЕНТЯБРЯ Пришли свежие счета. Анализируем с калькулятором. На этот момент 1 доллар=7,84 лиры
1. Квартплата: 100 лир - или 100/7,83=12,77 доллара США. Или 362 гривны. Честное слово, я во Львове за свою двушку в 75 квадратов плачу гораздо больше. Что я имею за квартплату: 2 раза в неделю - генеральная влажная уборка всего подъезда, лифта - моют даже порог моей квартиры и протирают салфетками дверные ручки. 3 раза в неделю - полив не только газонов на территории, но и всех дорожек вокруг дома, выложенных полированным мрамором. Содержание сада: гранаты, лимоны, оливки, черешня, пальмы, газон, виноград и вот уже впервые - плоды на двух деревьях авокадо. В этом году впервые урожай оливок на оливковом дереве (посажено в прошлом году). В этом месяце заново покрасили ворота парковки авто на территории дома и калитку. Замечу, что на парковке у дома за воротами стоит только одно авто - авто с украинской регистрацией. Другим просто лень загонять авто на парковку. Круглосуточной видеомониторинг, домофон, содержание плавательного бассейна (сегодня будут выпускать воду).
2. Электроэнергия: 239 лир или 239/7,83=30,52 доллара США. То есть 863 гривны. Тут расход составил 337,35 кВт час - сейчас в Анталии стабильно +31 (вода в море +29) и работает весь день кондиционер в главной комнате и почти всю ночь в спальне. Итого: 30,52/337,35=0,09 центра за 1 кВт час или 1 кВтчас=863/337,35=2,56 гривен за 1 кВт час. Никаких льготных 100 кВт час в месяц а также субсидий тут нет.
3. Водоснабжение и канализация: 51,42 лиры или 51,42/7,83=6,56 доллара США. Израсходовано 8 куб. м воды - обычно я расходую 6 куб. м воды в месяц. Были гости почти весь месяц. Цена за 1 куб м воды и водоотвод: 6,56х28,30/8=23,23 гривен за 1 куб метр.
4. Горячая вода - бесплатно (поступает от солнечного коллектора на крыше дома).
Итого по коммунальным расходам: 12,77+30,52+6,56=49,85 доллара США.
Дополнительные расходы: городской телефон+интернет (безлимит) - 104 лиры или 104/7,83=13,3 доллара США. Всего на содержание семьи их з двух человек необходимо потратить: 49,85+13,3=63,15 доллара США. Много или мало - судить Вам.
В мене квартплата в Бучі $9, е.е. $3, вода $2. Разом $15.
Так а ми ж за Вас "тримаємо кулачки" - не забули? Процес 1 і Процес 2 (Ваш). По Процесу 1 оцінили стелю квартири - в "залі" погана стеля - вирішили не шпаклювати фарбувати (шпаклівка грязь пил) - натягнути "французьку" стелю - кімната "зала" в 2-к хрущику за 42 000 долярів - 3х5 метрів - обійшлося в 3000 гривень. І 2 (дві) години роботи фахівців... Крім того, зробили ревізію шпалер - непогані, але де-не-де відклеїлися. Якщо в попередніх квартирах досвідчені лендлорди по Процесу 1 все "вилизували язиком" - тепер вирішили попідклеювати - орендар за 12 000 і таке проковтне...
х х х Цікава арифметика: всі мої приятелі за моєю порадою накупилися авіаквитків в Туреччину по 41,5 доларів (!!!) в обидва боки. Я на цій гілці теж писав форумчанам: НЕ ЛОВІТЬ ГАВ! На сьогодні ті самі рейси вже продаються по 120 доларів... Я одним сказав: рахуйте, що готель на тиждень в гірськолижному центрі Кайсері-ЕрджієсIBIS на тиждень - безкоштовно (там номер на двох на тиждень - без сніданка - приблизно 100 доларів). То вам не Андорра недосяжна, не Італія недосяжна, не Польщя недосяжна, не Словаччина недосяжна, не Австрія, не Гудаурі недосяжні (в минулому сезоні там не було снігу)... Ну а Буковель - то для багатіїв та "ломів"... Для довідки: гірськолижний комплекс Аntalya-Saklikent забезпечував катанням на лижах з січня 2020 по 7 березня 2020. Верхня станція витягів - 2 400 м над рівнем моря (!!! - це вище, ніж в Селла Ронда - Італія - верхній витяг - 2200 м). Від Анталії - 40 км - 1 година 15 хвилин на авто по чудовій гірській трасі ... Ski-pass на день - 85 лір або на сьогодні - трохи більше 10 (!!!) доларів. Підготовка трас - чудова - на "5" балів за 5-ти бальною шкалою.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 29 вер, 2020 22:10, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.