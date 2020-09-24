akurt написав:

1. Квартплата:

2. Электроэнергия:

3. Водоснабжение и канализация:

4. Горячая вода

Пришли свежие счета.Анализируем с калькулятором.На этот момент 1 доллар=7,84 лиры100 лир - или 100/7,83=доллара США. Или 362 гривны. Честное слово, я во Львове за свою двушку в 75 квадратов плачу гораздо больше.Что я имею за квартплату: 2 раза в неделю - генеральная влажная уборка всего подъезда, лифта - моют даже порог моей квартиры и протирают салфетками дверные ручки. 3 раза в неделю - полив не только газонов на территории, но и всех дорожек вокруг дома, выложенных полированным мрамором. Содержание сада: гранаты, лимоны, оливки, черешня, пальмы, газон, виноград и вот уже впервые - плоды на двух деревьях авокадо. В этом году впервые урожай оливок на оливковом дереве (посажено в прошлом году). В этом месяце заново покрасили ворота парковки авто на территории дома и калитку. Замечу, что на парковке у дома за воротами стоит только одно авто - авто с украинской регистрацией. Другим просто лень загонять авто на парковку. Круглосуточной видеомониторинг, домофон, содержание плавательного бассейна (сегодня будут выпускать воду).239 лир или 239/7,83=доллара США. То есть 863 гривны.Тут расход составил 337,35 кВт час - сейчас в Анталии стабильно +31 () и работает весь день кондиционер в главной комнате и почти всю ночь в спальне. Итого: 30,52/337,35=0,09 центра за 1 кВт час или 1 кВтчас=863/337,35=2,56 гривен за 1 кВт час. Никаких льготных 100 кВт час в месяц а также субсидий тут нет.51,42 лиры или 51,42/7,83=доллара США. Израсходовано 8 куб. м воды - обычно я расходую 6 куб. м воды в месяц. Были гости почти весь месяц. Цена за 1 куб м воды и водоотвод: 6,56х28,30/8=23,23 гривен за 1 куб метр.- бесплатно (поступает от солнечного коллектора на крыше дома).Итого по коммунальным расходам: 12,77+30,52+6,56=Дополнительные расходы: городской телефон+интернет (безлимит) - 104 лиры или 104/7,83=13,3 доллара США.Всего на содержание семьи их з двух человек необходимо потратить: 49,85+13,3=Много или мало - судить Вам.