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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 782783784785>
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:52

Frant
Так маленький Українець з діда прадіда селянин.
Йому не тільки квартиру а і клапоть землі щоб там щось вирощувати.
Виникає ще більше бажання мешкати в Анталії.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Це форум про закордонну нерухомість.

Чем обсуждение комуналки не вписывается в данную тему? Тем более что эта ветка в отличии от киевской и львовской не про сдачу в аренду, а про приобретение для себя.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:02

  vitaliy_berdinskikh написав:Чем обсуждение комуналки не вписывается в данную тему?
тим, що наш "неріелтор" наводить ці дані вже 1001-й раз.

Основний недолік зазначеного пана - він постійно обманює читачів.
"Без лоха - і жізнь плоха!"
Рекомендую почитати виважену оцінку акуртової писанини про Туреччину і Анталію - тут (форумчанин Noname2020) :
viewtopic.php?p=5064008#p5064008

Тезісно:

  Noname2020 написав:Дешевизна жизни - выдумки и подтасовки. Ничего даром в Турции не дают, тем более экспатам

  Noname2020 написав:Качественная дешевая еда – или заведомая ложь, или невежество.

  Noname2020 написав:Выбор мясопродуктов ограничен.
  Noname2020 написав:Турецкое вино – то, что дешевле 10 дол. за бутылку, - лучше даже не связываться. По вкусу и букету похоже на грузинские вина, которыми нас поили в СССР.

  Noname2020 написав:называть населенный пункт Анталья городом язык не повернется. Анталья – это некая совокупность поселений городского типа, не имеющих общей истории, единой городской среды, общих для жителей landmarks, традиций и культурной общности.

  Noname2020 написав:Специально сел в городской автобус и проехал от конечной до конечной, чтобы посмотреть, как живут в «спальных» районах. Сюрпризов не было – обычная помойка. Застройка безликая, тесная, хаотичная.
  Noname2020 написав:Надежность турецких застройщиков – чушь
  Noname2020 написав:Климат – об этом уже написано много и везде. Могу только повторить, что июль-август-первая половина сентября – из этого места надо уезжать. При 35 град.С в тени и 60-70% влажности жить можно только под кондиционером. С другой стороны, частенько замечал на балконах газовые котлы, что говорит о том, что зимой таки надо дом отапливать.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 29 вер, 2020 16:51, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:20

  vitaliy_berdinskikh написав:Чем обсуждение комуналки не вписывается в данную тему? Тем более что эта ветка в отличии от киевской и львовской не про сдачу в аренду, а про приобретение для себя.

Парни этого никак не понимают.
Поняли только одно - источник их проблем - это топикстартер ветки.
Это я у них по ночам ворую абрикосы и на утро отбираю корку хлеба.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:35

Всем привет!
За свою жизнь мне, кроме Украины, пришлось жить подолгу еще в трех странах, где мне приходилось снимать/покупать/продавать жилье, машины, мебель, бытовую технику, легализоваться, и решать рутинные вопросы жизнеобеспечения. В контексте собственного опыта должен с сожалением отметить, что данный форум представляет собой кучу информационного мусора, в котором надо долго рыться, чтобы раскопать реальную, полезную и важную информацию, которая подтверждена собственным опытом.
Например, мне совсем не интересно, где сколько стоит кефир или интернет, или пляжный лежак. Переехав в другую страну надолго вы, все равно, будете покупать товары и услуги по местным ценам. Со временем вы узнаете, как не переплачивать или сэкономить. Мне не интересно, посредник "Акурт" или нет. Просто, приехав в другую страну, вы без посредников не обойдетесь никак, и часто они помогают сэкономить ваше время и другие ресурсы.
Что, действительно, интересно - это, как я отмечал в одном из своих предыдущих постов, это гарантия того, что вы будете в любое время иметь свободный доступ к своему имуществу или, как минимум, сможете его надежно контролировать. А это вещь довольно нетривиальная, и требующая тщательного изучения.
Конечно, вам сразу предложат нанять управляющую компанию или агента, которая/ый будет раз в месяц приходить в вашу квартиру, проветривать, проверять почтовый ящик, оплачивать счета и за эти услуги снимать с вашего счета EUR50-100 ежемесячно. Вы готовы нести такие расходы?
Можно попытаться договориться с соседями. А если соседи такие же, как и вы, и не собираются проживать там постоянно?
Самое лучшее - это регулярно наведываться на объект самому. А если опять какая-то чумка, границы закрыты, самолеты не летают, как сейчас?
Бытует мнение, что, если есть вид на жительство, то это дает вам больше прав и возможностей. По мелочам - да, фундаментально - нет. Поэтому некоторые страны, включая Турцию, запросто дают вид на жительство по недвижимости. Подумаешь, пусть платят, а через год захотим - продлим, не захотим - не продлим. Или вообще эту норму отменим. И ничего вы им не докажете. Например, Черногория (давали, отменили, теперь снова дают) или Латвия - доплати EUR5,000 - продлим. По факту, реальные права и возможности дает только гражданство. Но готовы ли вы поменять гражданство на турецкое?
Вид на жительство в глазах местных в т.ч. властей - это филькина грамота. У меня был вид на жительство в двух странах, один из них до сих пор действителен. Ну и что? Из моей практики, как удостоверение личности, его признавала только местная полиция. Все остальные - государственные органы, банки, landlords, utilities, и т.д. требовали паспорт, residence ID они не видели в упор. Авиакомпании, в принципе, не признают residence ID, как документ, дающий вам право въезда в страну. Если нет визы или другого entry permit в паспорте, могут в самолет не посадить.
Следующий момент, о котором риэлторы умалчивают, что будет через условно 5 лет? Ведь ВНЖ потому и ВНЖ, что он дается на ограниченный период. Через 5-6-7 лет надо оформлять ПМЖ или подавать на гражданство. Допустим, вы решили, что вам это надо. Но ПМЖ могут не дать, если не провел в стране достаточно времени в предыдущие 5 лет. Или могут не дать, если ВНЖ был по наемной работе на временных контрактах. Или ВНЖ был по недвижимости. Или не сдал экзамен по языку. Или... есть еще множество других поводов не дать. И что вы будете делать? Так что прежде, чем отдать кому-то ваши кровные, подумайте хотя бы лет на пять вперед. Тщательно изучите миграционное законодательство целевой страны (желательно в оригинале). И не только документ, но и практику его применения. Не можете сами, привлеките квалифицированного юриста. Не жалейте денег и времени на подготовку проекта, в итоге сбережете и деньги и время.
Get smart. И будет вам счастье...
Noname2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:40

  Квесторе_поверніться написав:Frant
Так маленький Українець з діда прадіда селянин.
Йому не тільки квартиру а і клапоть землі щоб там щось вирощувати.
Виникає ще більше бажання мешкати в Анталії.

Ага, ростити, на каменях ... помідорчики. Хіхі
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:43

  akurt написав:СОДЕРЖАНИЕ КВАРТИРЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ - ИТОГИ СЕНТЯБРЯ
Пришли свежие счета.
Анализируем с калькулятором.
На этот момент 1 доллар=7,84 лиры
Зображення

1. Квартплата: 100 лир - или 100/7,83=12,77 доллара США. Или 362 гривны. Честное слово, я во Львове за свою двушку в 75 квадратов плачу гораздо больше.
Что я имею за квартплату: 2 раза в неделю - генеральная влажная уборка всего подъезда, лифта - моют даже порог моей квартиры и протирают салфетками дверные ручки. 3 раза в неделю - полив не только газонов на территории, но и всех дорожек вокруг дома, выложенных полированным мрамором. Содержание сада: гранаты, лимоны, оливки, черешня, пальмы, газон, виноград и вот уже впервые - плоды на двух деревьях авокадо. В этом году впервые урожай оливок на оливковом дереве (посажено в прошлом году). В этом месяце заново покрасили ворота парковки авто на территории дома и калитку. Замечу, что на парковке у дома за воротами стоит только одно авто - авто с украинской регистрацией. Другим просто лень загонять авто на парковку. Круглосуточной видеомониторинг, домофон, содержание плавательного бассейна (сегодня будут выпускать воду).

2. Электроэнергия: 239 лир или 239/7,83=30,52 доллара США. То есть 863 гривны.
Тут расход составил 337,35 кВт час - сейчас в Анталии стабильно +31 (вода в море +29) и работает весь день кондиционер в главной комнате и почти всю ночь в спальне. Итого: 30,52/337,35=0,09 центра за 1 кВт час или 1 кВтчас=863/337,35=2,56 гривен за 1 кВт час. Никаких льготных 100 кВт час в месяц а также субсидий тут нет.

3. Водоснабжение и канализация: 51,42 лиры или 51,42/7,83=6,56 доллара США. Израсходовано 8 куб. м воды - обычно я расходую 6 куб. м воды в месяц. Были гости почти весь месяц. Цена за 1 куб м воды и водоотвод: 6,56х28,30/8=23,23 гривен за 1 куб метр.

4. Горячая вода - бесплатно (поступает от солнечного коллектора на крыше дома).

Итого по коммунальным расходам: 12,77+30,52+6,56=49,85 доллара США.

Дополнительные расходы: городской телефон+интернет (безлимит) - 104 лиры или 104/7,83=13,3 доллара США.
Всего на содержание семьи их з двух человек необходимо потратить: 49,85+13,3=63,15 доллара США.
Много или мало - судить Вам.

В мене квартплата в Бучі $9, е.е. $3, вода $2. Разом $15.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:54

Так а ми ж за Вас "тримаємо кулачки" - не забули?
Процес 1 і Процес 2 (Ваш).
По Процесу 1 оцінили стелю квартири - в "залі" погана стеля - вирішили не шпаклювати фарбувати (шпаклівка грязь пил) - натягнути "французьку" стелю - кімната "зала" в 2-к хрущику за 42 000 долярів - 3х5 метрів - обійшлося в 3000 гривень.
І 2 (дві) години роботи фахівців...
Крім того, зробили ревізію шпалер - непогані, але де-не-де відклеїлися.
Якщо в попередніх квартирах досвідчені лендлорди по Процесу 1 все "вилизували язиком" - тепер вирішили попідклеювати - орендар за 12 000 і таке проковтне...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 29 вер, 2020 22:58, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:27

akurt пан Акурт вже купив собі триколісний велосипед?
Тому що на лижах незручно їздити на пляж при 35°С!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:37

  Frant написав:akurt пан Акурт вже купив собі триколісний велосипед?
Тому що на лижах незручно їздити на пляж при 35°С!

лижи плавляться :lol:
Зображення
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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