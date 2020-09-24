Додано: Вів 29 вер, 2020 20:35

Всем привет!

За свою жизнь мне, кроме Украины, пришлось жить подолгу еще в трех странах, где мне приходилось снимать/покупать/продавать жилье, машины, мебель, бытовую технику, легализоваться, и решать рутинные вопросы жизнеобеспечения. В контексте собственного опыта должен с сожалением отметить, что данный форум представляет собой кучу информационного мусора, в котором надо долго рыться, чтобы раскопать реальную, полезную и важную информацию, которая подтверждена собственным опытом.

Например, мне совсем не интересно, где сколько стоит кефир или интернет, или пляжный лежак. Переехав в другую страну надолго вы, все равно, будете покупать товары и услуги по местным ценам. Со временем вы узнаете, как не переплачивать или сэкономить. Мне не интересно, посредник "Акурт" или нет. Просто, приехав в другую страну, вы без посредников не обойдетесь никак, и часто они помогают сэкономить ваше время и другие ресурсы.

Что, действительно, интересно - это, как я отмечал в одном из своих предыдущих постов, это гарантия того, что вы будете в любое время иметь свободный доступ к своему имуществу или, как минимум, сможете его надежно контролировать. А это вещь довольно нетривиальная, и требующая тщательного изучения.

Конечно, вам сразу предложат нанять управляющую компанию или агента, которая/ый будет раз в месяц приходить в вашу квартиру, проветривать, проверять почтовый ящик, оплачивать счета и за эти услуги снимать с вашего счета EUR50-100 ежемесячно. Вы готовы нести такие расходы?

Можно попытаться договориться с соседями. А если соседи такие же, как и вы, и не собираются проживать там постоянно?

Самое лучшее - это регулярно наведываться на объект самому. А если опять какая-то чумка, границы закрыты, самолеты не летают, как сейчас?

Бытует мнение, что, если есть вид на жительство, то это дает вам больше прав и возможностей. По мелочам - да, фундаментально - нет. Поэтому некоторые страны, включая Турцию, запросто дают вид на жительство по недвижимости. Подумаешь, пусть платят, а через год захотим - продлим, не захотим - не продлим. Или вообще эту норму отменим. И ничего вы им не докажете. Например, Черногория (давали, отменили, теперь снова дают) или Латвия - доплати EUR5,000 - продлим. По факту, реальные права и возможности дает только гражданство. Но готовы ли вы поменять гражданство на турецкое?

Вид на жительство в глазах местных в т.ч. властей - это филькина грамота. У меня был вид на жительство в двух странах, один из них до сих пор действителен. Ну и что? Из моей практики, как удостоверение личности, его признавала только местная полиция. Все остальные - государственные органы, банки, landlords, utilities, и т.д. требовали паспорт, residence ID они не видели в упор. Авиакомпании, в принципе, не признают residence ID, как документ, дающий вам право въезда в страну. Если нет визы или другого entry permit в паспорте, могут в самолет не посадить.

Следующий момент, о котором риэлторы умалчивают, что будет через условно 5 лет? Ведь ВНЖ потому и ВНЖ, что он дается на ограниченный период. Через 5-6-7 лет надо оформлять ПМЖ или подавать на гражданство. Допустим, вы решили, что вам это надо. Но ПМЖ могут не дать, если не провел в стране достаточно времени в предыдущие 5 лет. Или могут не дать, если ВНЖ был по наемной работе на временных контрактах. Или ВНЖ был по недвижимости. Или не сдал экзамен по языку. Или... есть еще множество других поводов не дать. И что вы будете делать? Так что прежде, чем отдать кому-то ваши кровные, подумайте хотя бы лет на пять вперед. Тщательно изучите миграционное законодательство целевой страны (желательно в оригинале). И не только документ, но и практику его применения. Не можете сами, привлеките квалифицированного юриста. Не жалейте денег и времени на подготовку проекта, в итоге сбережете и деньги и время.

Get smart. И будет вам счастье...