Додано: Сер 30 вер, 2020 08:41

Noname2020 написав: данный форум представляет собой кучу информационного мусора, в котором надо долго рыться, чтобы раскопать реальную, полезную и важную информацию, которая подтверждена собственным опытом. данный форум представляет собой кучу информационного мусора, в котором, чтобы раскопать реальную, полезную и важную информацию, которая подтверждена собственным опытом.

Noname2020 написав: Просто, приехав в другую страну, вы без посредников не обойдетесь никак, и часто они помогают сэкономить ваше время и другие ресурсы. Просто, приехав в другую страну, вы без посредников не обойдетесь никак, и часто они помогают сэкономить ваше время и другие ресурсы.

Noname2020 написав: Что, действительно, интересно - это, как я отмечал в одном из своих предыдущих постов, это гарантия того, что вы будете в любое время иметь свободный доступ к своему имуществу или, как минимум, сможете его надежно контролировать. Что, действительно, интересно - это, как я отмечал в одном из своих предыдущих постов, этоили, как минимум, сможете его надежно контролировать.

Noname2020 написав: Конечно, вам сразу предложат нанять управляющую компанию или агента, которая/ый будет раз в месяц приходить в вашу квартиру, проветривать, проверять почтовый ящик, оплачивать счета и за эти услуги снимать с вашего счета EUR50-100 ежемесячно. Вы готовы нести такие расходы? , вам сразу предложат нанять управляющую компанию или агента, которая/ый будет раз в месяц приходить в вашу квартиру, проветривать, проверять почтовый ящик, оплачивать счета и за эти услуги снимать с вашего счета EUR50-100 ежемесячно. Вы готовы нести такие расходы?

Noname2020 написав: Бытует мнение, что, если есть вид на жительство, то это дает вам больше прав и возможностей. По мелочам - да, фундаментально - нет. Поэтому некоторые страны, включая Турцию, запросто дают вид на жительство по недвижимости. Бытует мнение, что, если есть вид на жительство, то это дает вам больше прав и возможностей. По мелочам - да, фундаментально - нет. Поэтому некоторые страны, включая Турцию, запросто дают вид на жительство по недвижимости.

Noname2020 написав: Следующий момент, о котором риэлторы умалчивают, что будет через условно 5 лет? Ведь ВНЖ потому и ВНЖ, что он дается на ограниченный период. Через 5-6-7 лет надо оформлять ПМЖ или подавать на гражданство. Следующий момент, о котором риэлторы умалчивают, что будет через условно 5 лет? Ведь ВНЖ потому и ВНЖ, что он дается на ограниченный период. Через 5-6-7 лет надо оформлять ПМЖ или подавать на гражданство.

Noname2020 написав: Не можете сами, привлеките квалифицированного юриста. Не жалейте денег и времени на подготовку проекта, в итоге сбережете и деньги и время.

Get smart. И будет вам счастье... Не можете сами, привлеките квалифицированного юриста. Не жалейте денег и времени на подготовку проекта, в итоге сбережете и деньги и время.Get smart. И будет вам счастье...

Встречая на ветке горы мусора и путающихся под ногами флудеров, не сразу оценишь красоту и важность текстов реально умных людей.Рекомендую текст ниже с моими комментариями.Очень полезный текст и он на тему ветки. Рекомендую.Это правда - флудеры, гадящие (другого слова не подобрать) на этой ветке уже более 2-х лет, замусорили и покрывают мусором каждый день так, что автор сам не может найти наиболее важные материалы.Например:"10 поводов переехать именно в Турцию" или "13 причин почему Турция для украинца лучше всего".А вот тут Вы сильно ошибаетесь: в отличие от других стран, где НЕОБХОДИМО и ОБЯЗАТЕЛЬНО нанимать юристов и адвокатов по любому поводу - даже чтобы просто купить недвижимость - в Турции этого совершенно не нужно делать. Здесь для простого человека для решения самых важный вопросов: покупки недвижимости, поселении на жительство, устройства детей в школу и получения ВНЖ - абсолютно НЕ НУЖЕН ни адвокат, ни юрист, ни посредник... Почти вся инфа есть в инете - заполнить заявление на ВНЖ - нажимай кнопочки на клавиатуре. Все! оформление сделки купли продажи - прерогатива государства. Никакой нотариус/адвокат НИКАК не участвуют.ОТЛИЧНЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА! И что показал год 2020 - вся недвижимость украинцев ов всех станах мира была и есть заблокирована и невозможна. В Турции - открыта доступна. Даже в жесткие дни и месяцы карантинов и ограничений выполнялись авиарейсы из Украины в Турцию и обратно и постоянно и бесперебойно работал паром из порта Карасу в порт Черноморск. Я не знаю другой страны, где бы Консульство Украины в Турции (их два) и Посольство на авто с дипломатическими номерами вывозило желающих из страны. НЕТ такой страны, где бы сотрудники консульство лично занимались трансфертом граждан Украины, проживающих в Турции. Вот так!Класс! Только почему же???? Несколько моих приятелей имеют недвижимость в Испании и нанимать каткие компании и платят деньги - получая в итоге за аренду недижимости сущие копейки - не более 1500 евро в год - ибо платить везде и за все. Один в Испании вынужден содержать в эти дни сторожа и садовника, так как стоит пустая закрытая вилла за 400 000 евро.В ТУРЦИИ НИЧЕГО ЭТОГО НЕ НУЖНО ИБО ВЫ КУПИЛИ ЖИЛЬЕ ДЛЯ СЕБЯ ВЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕТЕ ИМЕЕТЕ СВОБОДНЫЙ ДРСТУП _ АВИАБИЛЕТЫ ИЗ ВСЕХ почти городов Украины от 17,5 долларов.Кром того: на всю Турцию - 16 (!!!) общественных объединений украинцев, которые тут всегда другу друга поддерживают.Мне позвонили по телефону - я через 5 минут был у дверей квартиры владельца еще через 3 минуты разговаривало с соседями. Мне позвонили - проверил счета на свет и воду и покатил их через инет-банкинг - компенсировали на карту Привата.ВОТ В ЧЕМ ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ!!!!Это по поводу - цитирую " Можно попытаться договориться с соседями. А если соседи такие же, как и вы, и не собираются проживать там постоянно?Самое лучшее - это регулярно наведываться на объект самому. А если опять какая-то чумка, границы закрыты, самолеты не летают, как сейчас?"Именно в Турцию из Украины все летало, все ездило, транзит через Румынию и Болгарию был и есть открыт.ОЧЕНЬ спорное утверждение. Озвучьте список стан, которые "запросто дают ВНЖ".Мне реально интересно.ВНЖ в Турции дает те же права, которые имеет гражданин Турции, кроме право голоса на выборах - наш украинец может открыть счет в банке и вести его, может купит автомобиль и продать его, может взять в кредит в банке на покупку недвижимости, может взять кредит в банке, может купить авиабилет и по этому ВНЖ пройти в салон самолета, может поселиться в отеле, может купить по ценам для граждан Турции билеты в музеи, театры, места развлечение - ИМЕЕТ И ВОЗМОЖНОСТЬ И ПРАВО. И вот это НИКАК НЕ КАСАЕТСЯ Турции: "Вид на жительство в глазах местных в т.ч. властей - это филькина грамота."Читаем дальше и наслаждаемся: ни одно слово из перечисленного НИКАК не касается Турции:"У меня был вид на жительство в двух странах, один из них до сих пор действителен. Ну и что? Из моей практики, как удостоверение личности, его признавала только местная полиция. Все остальные - государственные органы, банки, landlords, utilities, и т.д. требовали паспорт, residence ID они не видели в упор. Авиакомпании, в принципе, не признают residence ID, как документ, дающий вам право въезда в страну. Если нет визы или другого entry permit в паспорте, могут в самолет не посадить."НИКАК НЕ КАСАЕТСЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ УКРАИНЦА В ТУРЦИИ. Ни одно слово.ОченьСамое забавное, что ответ есть - он универсальный и простой: гарантию дают: Господь наш всемогущий, Госстрах и Аэрофлот. Кроме того, всегда все наперед известно только в одной стране мира. И мы знаем ее название.Да уж... это же где Вас так жизнь потёрла, что без юриста и жизнь не жизнь...По результатам общения с консулом Украины в Анталии6 с лидерами трех центров украинского общества в Анталии и по результатам общения с нашими украинцами знаю только ОДИН случай, когда понадобился юрист: в случае принудительного выселения квартиранта. Никаких других случаев не было нужно никогда.Очень благодарю нашего нового форумчаниназа интересные полезные мысли.Они позволяют найти истину и убедиться, чтоСложности подстегают на каждом шагу.Эта ветка делает полезное дело, раскрывает ту тайну, о которой я говорил много раз: для украинца лучшей страны для спокойного красивого беспроблемного жития нет.Приятно, что на ветке пишет совершенно адекватный и трезвомыслящий человек.(с этим совсем туго на ветке)."И будет вам счастье..." - отлично!