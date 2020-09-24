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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 782783784785
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:41

Встречая на ветке горы мусора и путающихся под ногами флудеров, не сразу оценишь красоту и важность текстов реально умных людей.
Рекомендую текст ниже с моими комментариями.
Очень полезный текст и он на тему ветки. Рекомендую.

  Noname2020 написав:данный форум представляет собой кучу информационного мусора, в котором надо долго рыться, чтобы раскопать реальную, полезную и важную информацию, которая подтверждена собственным опытом.


Это правда - флудеры, гадящие (другого слова не подобрать) на этой ветке уже более 2-х лет, замусорили и покрывают мусором каждый день так, что автор сам не может найти наиболее важные материалы.
Например:
"10 поводов переехать именно в Турцию" или "13 причин почему Турция для украинца лучше всего".

  Noname2020 написав:Просто, приехав в другую страну, вы без посредников не обойдетесь никак, и часто они помогают сэкономить ваше время и другие ресурсы.


А вот тут Вы сильно ошибаетесь: в отличие от других стран, где НЕОБХОДИМО и ОБЯЗАТЕЛЬНО нанимать юристов и адвокатов по любому поводу - даже чтобы просто купить недвижимость - в Турции этого совершенно не нужно делать. Здесь для простого человека для решения самых важный вопросов: покупки недвижимости, поселении на жительство, устройства детей в школу и получения ВНЖ - абсолютно НЕ НУЖЕН ни адвокат, ни юрист, ни посредник... Почти вся инфа есть в инете - заполнить заявление на ВНЖ - нажимай кнопочки на клавиатуре. Все! Оформление сделки купли продажи - прерогатива государства. Никакой нотариус/адвокат/посредник НИКАК не участвуют.
  Noname2020 написав:Что, действительно, интересно - это, как я отмечал в одном из своих предыдущих постов, это гарантия того, что вы будете в любое время иметь свободный доступ к своему имуществу или, как минимум, сможете его надежно контролировать.


ОТЛИЧНЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА! И что показал год 2020? - вся недвижимость украинцев во всех станах мира была и есть заблокирована и невозможна. В Турции - открыта доступна. Даже в жесткие дни и месяцы карантинов и ограничений выполнялись авиарейсы из Украины в Турцию и обратно, и постоянно и бесперебойно работал паром из порта Карасу в порт Черноморск. Я не знаю другой страны, где бы Консульство Украины в Турции (их два) и Посольство на авто с дипломатическими номерами (!!!) вывозили желающих украинцев из страны. НЕТ такой страны, где бы сотрудники консульства лично занимались трансфертом граждан Украины, проживающих в Турции. Вот так!
  Noname2020 написав:Конечно, вам сразу предложат нанять управляющую компанию или агента, которая/ый будет раз в месяц приходить в вашу квартиру, проветривать, проверять почтовый ящик, оплачивать счета и за эти услуги снимать с вашего счета EUR50-100 ежемесячно. Вы готовы нести такие расходы?


Класс! Только почему же Конечно???? Несколько моих приятелей имеют недвижимость в Испании и нанимают такие компании и платят деньги - получая в итоге за аренду недвижимости сущие копейки - не более 1000/1500 евро в год - ибо платят везде и за все. Один в Испании вынужден содержать в эти дни сторожа и садовника, так как стоит пустая закрытая вилла за 400 000 евро. Сам доступа НЕ ИМЕЕТ!
В ТУРЦИИ НИЧЕГО ЭТОГО НЕ НУЖНО ИБО ВЫ КУПИЛИ ЖИЛЬЕ ДЛЯ СЕБЯ, ВЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕТЕ ИМЕЕТЕ СВОБОДНЫЙ ДРСТУП - АВИАБИЛЕТЫ ИЗ ВСЕХ почти городов Украины от 17,5 долларов в одну сторону.
Кром того: на всю Турцию - 16 (!!!) общественных объединений украинцев, которые тут всегда друга друга поддерживают. Во всем!
Мне позвонили по телефону - из Одессы - я через 5 минут был у дверей квартиры владельца, проверил, вс ели в порядке, еще через 3 минуты разговаривало с соседями. Мне позвонили - проверил счета на свет и воду и оплатил их через инет-банкинг - компенсировали на карту Привата.
ВОТ В ЧЕМ ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ!!!!
Это по поводу - цитирую " Можно попытаться договориться с соседями. А если соседи такие же, как и вы, и не собираются проживать там постоянно?
Самое лучшее - это регулярно наведываться на объект самому. А если опять какая-то чумка, границы закрыты, самолеты не летают, как сейчас?"
Именно в Турцию из Украины все летало, все ездило, транзит через Румынию и Болгарию был и есть открыт.
  Noname2020 написав:Бытует мнение, что, если есть вид на жительство, то это дает вам больше прав и возможностей. По мелочам - да, фундаментально - нет. Поэтому некоторые страны, включая Турцию, запросто дают вид на жительство по недвижимости.


ОЧЕНЬ спорное утверждение. Озвучьте список стан, которые "запросто дают ВНЖ". Прошу озвучить. Мне реально интересно.
ВНЖ в Турции дает те же права, которые имеет гражданин Турции, кроме права голоса на выборах - наш украинец может открыть счет в банке и вести его, может купить автомобиль и продать его, может взять в кредит в банке на покупку недвижимости, может взять кредит в банке, может купить авиабилет и по этому ВНЖ пройти в салон самолета, может поселиться в отеле, может купить по ценам для граждан Турции билеты в музеи, театры, места развлечений с большой скидкой по ценам для граждан Турции - ИМЕЕТ И ВОЗМОЖНОСТЬ И ПРАВО. И вот это НИКАК НЕ КАСАЕТСЯ Турции: "Вид на жительство в глазах местных в т.ч. властей - это филькина грамота."
Очень даде документ по любому поводу. А как Вам нравится то, что мое авто украинской регистрации никогда никогда никогда и нигде не останавливает дорожная полиция - хотя и передо мною и после меня авто останавливают - для проверки, например, документов. Украинский номер на авто - это гордо и это приятно!

Читаем дальше и наслаждаемся: ни одно слово из перечисленного - очень правильное - НИКАК не касается Турции:
"У меня был вид на жительство в двух странах, один из них до сих пор действителен. Ну и что? Из моей практики, как удостоверение личности, его признавала только местная полиция. Все остальные - государственные органы, банки, landlords, utilities, и т.д. требовали паспорт, residence ID они не видели в упор. Авиакомпании, в принципе, не признают residence ID, как документ, дающий вам право въезда в страну. Если нет визы или другого entry permit в паспорте, могут в самолет не посадить."
НИКАК НЕ КАСАЕТСЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ УКРАИНЦА В ТУРЦИИ. Ни одно слово.

  Noname2020 написав:Следующий момент, о котором риэлторы умалчивают, что будет через условно 5 лет? Ведь ВНЖ потому и ВНЖ, что он дается на ограниченный период. Через 5-6-7 лет надо оформлять ПМЖ или подавать на гражданство.


Очень правильная постановка вопроса. Самое забавное, что ответ есть - он универсальный и простой: гарантию того, что будет через 5 лет, дают Господь наш всемогущий, Госстрах и Аэрофлот. Кроме того, всегда все наперед известно только в одной стране мира. И мы знаем ее название.

  Noname2020 написав:Не можете сами, привлеките квалифицированного юриста. Не жалейте денег и времени на подготовку проекта, в итоге сбережете и деньги и время.
Get smart. И будет вам счастье...


Да уж... это же где Вас так жизнь побросала, что без юриста и жизнь не жизнь...
По результатам общения с консулом Украины в Анталии, с лидерами трех центров украинского общества в Анталии, и по результатам общения с нашими украинцами знаю только ОДИН случай, когда понадобился юрист: в случае принудительного выселения квартиранта. Никаких других случаев не было нужно никогда.

Очень благодарю нашего нового форумчанина Noname2020 за интересные полезные мысли.
Они позволяют найти истину и убедиться, что мир полон тайн. Сложности подстерегают на каждом шагу.
Эта ветка делает полезное дело, раскрывает ту тайну, о которой я говорил много раз: для украинца лучшей страны для спокойного красивого беспроблемного жития нет.

Приятно, что на ветке пишет совершенно адекватный и трезвомыслящий человек.
Это такой редкость ваше время.
Get smart. (с этим совсем туго на ветке).

"И будет вам счастье..." - отлично!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 вер, 2020 09:04, всього редагувалось 3 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Эта ветка делает полезное дело, раскрывает ту тайну, о которой я говорил много раз: для украинца лучшей страны для спокойного красивого беспроблемного жития нет.
речь о Монако?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:46

Второй по рангу флудер, мусорящий на ветке с сентября 2018, уже отозвался - не прошло и 180 секунд.
Его личный рекорд - 11 (одиннадцать) мусорных бессмысленных сообщений на этой ветке за неполный день - на клавиатуре, залитой пивом, с западающей клавишей "пробел".
Забавно, но в отличие от Noname2020, никогда жизни за границей и не жил, и не работал.
Noname2020 - Вам респект и уважуха - отличные вопросы ставите.
Ну и сами видите: с "Get smart!' - у нас тут совсем туго...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:15

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:akurt пан Акурт вже купив собі триколісний велосипед?
Тому що на лижах незручно їздити на пляж при 35°С!

лижи плавляться :lol:
Зображення


Триколісний велосипед для людей похилого віку - влітку кращий, ніж лижі!
Акурт, в Туреччині є в продажу триколісні велосипеди для дорослих?
Чи треба з України везти?

  akurt написав:Noname2020 - Вам респект и уважуха - отличные вопросы ставите.
І від мене подяка, що розвінчуєте сміттєві пости п.Акурта про "круту" Туреччину і Анталію для "богообраних"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:19

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:Эта ветка делает полезное дело, раскрывает ту тайну, о которой я говорил много раз: для украинца лучшей страны для спокойного красивого беспроблемного жития нет.
речь о Монако?

Ні, про Швейцарію! Рай для багатих людей. Звісно, що Акурта з його 40 000 доларів - там не чекають. Своїх ніщебродів повно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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