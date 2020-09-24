Додано: Сер 30 вер, 2020 08:41

Noname2020 написав: данный форум представляет собой кучу информационного мусора, в котором надо долго рыться, чтобы раскопать реальную, полезную и важную информацию, которая подтверждена собственным опытом. данный форум представляет собой кучу информационного мусора, в котором, чтобы раскопать реальную, полезную и важную информацию, которая подтверждена собственным опытом.

замусорили и покрывают мусором каждый день так

Noname2020 написав: Просто, приехав в другую страну, вы без посредников не обойдетесь никак, и часто они помогают сэкономить ваше время и другие ресурсы. Просто, приехав в другую страну, вы без посредников не обойдетесь никак, и часто они помогают сэкономить ваше время и другие ресурсы.

Noname2020 написав: Что, действительно, интересно - это, как я отмечал в одном из своих предыдущих постов, это гарантия того, что вы будете в любое время иметь свободный доступ к своему имуществу или, как минимум, сможете его надежно контролировать. Что, действительно, интересно - это, как я отмечал в одном из своих предыдущих постов, этоили, как минимум, сможете его надежно контролировать.

Noname2020 написав: Конечно, вам сразу предложат нанять управляющую компанию или агента, которая/ый будет раз в месяц приходить в вашу квартиру, проветривать, проверять почтовый ящик, оплачивать счета и за эти услуги снимать с вашего счета EUR50-100 ежемесячно. Вы готовы нести такие расходы? , вам сразу предложат нанять управляющую компанию или агента, которая/ый будет раз в месяц приходить в вашу квартиру, проветривать, проверять почтовый ящик, оплачивать счета и за эти услуги снимать с вашего счета EUR50-100 ежемесячно. Вы готовы нести такие расходы?

Noname2020 написав: Бытует мнение, что, если есть вид на жительство, то это дает вам больше прав и возможностей. По мелочам - да, фундаментально - нет. Поэтому некоторые страны, включая Турцию, запросто дают вид на жительство по недвижимости. Бытует мнение, что, если есть вид на жительство, то это дает вам больше прав и возможностей. По мелочам - да, фундаментально - нет. Поэтому некоторые страны, включая Турцию, запросто дают вид на жительство по недвижимости.

Noname2020 написав: Следующий момент, о котором риэлторы умалчивают, что будет через условно 5 лет? Ведь ВНЖ потому и ВНЖ, что он дается на ограниченный период. Через 5-6-7 лет надо оформлять ПМЖ или подавать на гражданство. Следующий момент, о котором риэлторы умалчивают, что будет через условно 5 лет? Ведь ВНЖ потому и ВНЖ, что он дается на ограниченный период. Через 5-6-7 лет надо оформлять ПМЖ или подавать на гражданство.

Noname2020 написав: Не можете сами, привлеките квалифицированного юриста. Не жалейте денег и времени на подготовку проекта, в итоге сбережете и деньги и время.

Get smart. И будет вам счастье... Не можете сами,. Не жалейте денег и времени на подготовку проекта, в итоге сбережете и деньги и время.Get smart. И будет вам счастье...

Эта ветка делает полезное дело, раскрывает ту тайну, о которой я говорил много раз: для украинца лучшей страны для спокойного красивого беспроблемного жития нет.

Встречая на ветке горы мусора и путающихся под ногами флудеров, не сразу оценишь красоту и важность текстов реально умных людей.Рекомендую текст ниже с моими комментариями.Очень полезный текст и он на тему ветки. Рекомендую.Это правда - флудеры, гадящие (другого слова не подобрать) на этой ветке уже более 2-х лет,, что автор сам не может найти наиболее важные материалы.Например:"10 поводов переехать именно в Турцию" или "13 причин почему Турция для украинца лучше всего".А вот тут Вы сильно ошибаетесь: в отличие от других стран, где НЕОБХОДИМО и ОБЯЗАТЕЛЬНО нанимать юристов и адвокатов по любому поводу - даже чтобы просто купить недвижимость - в Турции этого совершенно не нужно делать. Здесь для простого человека для решения самых важный вопросов: покупки недвижимости, поселении на жительство, устройства детей в школу и получения ВНЖ - абсолютно НЕ НУЖЕН ни адвокат, ни юрист, ни посредник... Почти вся инфа есть в инете - заполнить заявление на ВНЖ - нажимай кнопочки на клавиатуре. Все! Оформление сделки купли продажи - прерогатива государства. Никакой нотариус/адвокат/посредник НИКАК не участвуют.ОТЛИЧНЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА! И что показал год 2020? - вся недвижимость украинцев во всех станах мира была и есть заблокирована и невозможна. В Турции - открыта доступна. Даже в жесткие дни и месяцы карантинов и ограничений выполнялись авиарейсы из Украины в Турцию и обратно, и постоянно и бесперебойно работал паром из порта Карасу в порт Черноморск. Я не знаю другой страны, где бы Консульство Украины в Турции (их два) и Посольство на авто с дипломатическими номерами (!!!) вывозили желающих украинцев из страны. НЕТ такой страны, где бы сотрудники консульства лично занимались трансфертом граждан Украины, проживающих в Турции. Вот так!Класс! Только почему же???? Несколько моих приятелей имеют недвижимость в Испании и нанимают такие компании и платят деньги - получая в итоге за аренду недвижимости сущие копейки - не более 1000/1500 евро в год - ибо платят везде и за все. Один в Испании вынужден содержать в эти дни сторожа и садовника, так как стоит пустая закрытая вилла за 400 000 евро. Сам доступа НЕ ИМЕЕТ!В ТУРЦИИ НИЧЕГО ЭТОГО НЕ НУЖНО ИБО ВЫ КУПИЛИ ЖИЛЬЕ ДЛЯ СЕБЯ, ВЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕТЕ ИМЕЕТЕ СВОБОДНЫЙ ДРСТУП - АВИАБИЛЕТЫ ИЗ ВСЕХ почти городов Украины от 17,5 долларов в одну сторону.Кром того: на всю Турцию - 16 (!!!) общественных объединений украинцев, которые тут всегда друга друга поддерживают. Во всем!Мне позвонили по телефону - из Одессы - я через 5 минут был у дверей квартиры владельца, проверил, вс ели в порядке, еще через 3 минуты разговаривало с соседями. Мне позвонили - проверил счета на свет и воду и оплатил их через инет-банкинг - компенсировали на карту Привата.ВОТ В ЧЕМ ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ!!!!Это по поводу - цитирую " Можно попытаться договориться с соседями. А если соседи такие же, как и вы, и не собираются проживать там постоянно?Самое лучшее - это регулярно наведываться на объект самому. А если опять какая-то чумка, границы закрыты, самолеты не летают, как сейчас?"Именно в Турцию из Украины все летало, все ездило, транзит через Румынию и Болгарию был и есть открыт.ОЧЕНЬ спорное утверждение. Озвучьте список стан, которые "запросто дают ВНЖ".Мне реально интересно.ВНЖ в Турции дает те же права, которые имеет гражданин Турции, кроме права голоса на выборах - наш украинец может открыть счет в банке и вести его, может купить автомобиль и продать его, может взять в кредит в банке на покупку недвижимости, может взять кредит в банке, может купить авиабилет и по этому ВНЖ пройти в салон самолета, может поселиться в отеле, может купить по ценам для граждан Турции билеты в музеи, театры, места развлечений с большой скидкой по ценам для граждан Турции - ИМЕЕТ И ВОЗМОЖНОСТЬ И ПРАВО. И вот это НИКАК НЕ КАСАЕТСЯ Турции: "Вид на жительство в глазах местных в т.ч. властей - это филькина грамота."Очень даде документ по любому поводу. А как Вам нравится то, что мое авто украинской регистрации никогда никогда никогда и нигде не останавливает дорожная полиция - хотя и передо мною и после меня авто останавливают - для проверки, например, документов. Украинский номер на авто - это гордо и это приятно!Читаем дальше и наслаждаемся: ни одно слово из перечисленного - очень правильное - НИКАК не касается Турции:"У меня был вид на жительство в двух странах, один из них до сих пор действителен. Ну и что? Из моей практики, как удостоверение личности, его признавала только местная полиция. Все остальные - государственные органы, банки, landlords, utilities, и т.д. требовали паспорт, residence ID они не видели в упор. Авиакомпании, в принципе, не признают residence ID, как документ, дающий вам право въезда в страну. Если нет визы или другого entry permit в паспорте, могут в самолет не посадить."НИКАК НЕ КАСАЕТСЯ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ УКРАИНЦА В ТУРЦИИ. Ни одно слово.ОченьСамое забавное, что ответ есть - он универсальный и простой: гарантию того, что будет через 5 лет, дают Господь наш всемогущий, Госстрах и Аэрофлот. Кроме того, всегда все наперед известно только в одной стране мира. И мы знаем ее название.Да уж... это же где Вас так жизнь побросала, что без юриста и жизнь не жизнь...По результатам общения с консулом Украины в Анталии, с лидерами трех центров украинского общества в Анталии, и по результатам общения с нашими украинцами знаю только ОДИН случай, когда понадобился юрист: в случае принудительного выселения квартиранта. Никаких других случаев не было нужно никогда.Очень благодарю нашего нового форумчаниназа интересные полезные мысли.Они позволяют найти истину и убедиться, чтоСложности подстерегают на каждом шагу.Приятно, что на ветке пишет совершенно адекватный и трезвомыслящий человек.(с этим совсем туго на ветке)."И будет вам счастье..." - отлично!