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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:52
Они у меня все в игноре - слегка с головой проблемы у товарищей - не читаю.
О ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В ТУРЦИИ
ПРЯМО В ЭТИ ДНИ ИЗ ТУРЦИИ в Украину едут на Ниссан Кашкае мои приятели из Днепра.
Вот три фразы по Вайберу.
« Едем по Украине из Черновцов т к через Рени из-за транзита через Молдавию садят на карантин...
Прошли трансальпину и ущелье Беказ...
А Болгария это полный отстой«
(Текст дан без редактирования).
Написано на пляже.
В Анталии ночью +26, утром по дороге на море +27.
Штиль, вода по ощущением +27...+28.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 30 вер, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:01
akurt написав:
Прошли трансальпину и ущелье Беказ...
А Болгария это полный отстой«
наша пісня гарна й нова...
летом читал здесь одного форумчанина, он тебя знатно мордой по асфальту повозил в связи с Болгарией.
приятно было читать.
жаль, куда-то делся.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:14
Забавно читать комментарии от Yuri_T - интересно, купит себе надвигу в Болгарии: по деньгам «потянет» в марте закрыл депозит на 200 000 гривен (об этом эпохальном в жизни событии оповестил на всю Украину) - на кавалирку в Киеве не хватит, а вот в Болгарии вполне может купить.
Все заметили, что зачастил на эту ветку?
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 30 вер, 2020 11:19, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:16
Frant написав:
Не знає наш нарцисичний пан Всезнай, чи не хоче знати?
всё проще.
до тех пор, пока будет обманывать буратин продажей неликвидов в Анталии, до тех пор будет, как чайка, срать на головы всех других возможных локаций.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:20
Вот это классная идея - самое время начать зарабатывать - начать продавать неликвиды в Киеве.
Юрий, надо с чего-то начинать!
И непонятно: в Болгарии берёшь что-то или как?
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 30 вер, 2020 11:23, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:22
Витя, мне пора заканчивать.
это ты у нас вечно молодой любитель клубнички.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:23
akurt написав:
И непонятно: в Болгарии берёшь что-то или как?
тебе что-то не понятно?
быть не может. ты ведь такой умный.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:24
«Клубнички»?
А кто на этой ветке рассказывал позавчера о найме дЭвушек мулаток на Кубе?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:28
akurt написав:
«Клубнички»?
А кто на этой ветке рассказывал позавчера о найме дЭвушек мулаток на Кубе?
это никому не рано и никогда не поздно.
но я найду твои сообщения латентного много.ёба.
сам себе удивишься, Витя)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 30 вер, 2020 11:29
Yuri_T написав: akurt написав:
И непонятно: в Болгарии берёшь что-то или как?
тебе что-то не понятно?
быть не может. ты ведь такой умный.
Форумчанин Noname2020 написал просто:
«Get smart!”
Юрий! Не злись!
Просто попробуй!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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