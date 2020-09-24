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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 783784785786>
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:14

Забавно читать комментарии от Yuri_T - интересно, купит себе надвигу в Болгарии: по деньгам «потянет» в марте закрыл депозит на 200 000 гривен (об этом эпохальном в жизни событии оповестил на всю Украину) - на кавалирку в Киеве не хватит, а вот в Болгарии вполне может купить.
Все заметили, что зачастил на эту ветку?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 вер, 2020 11:19, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:16

  Frant написав:Не знає наш нарцисичний пан Всезнай, чи не хоче знати?

всё проще.
до тех пор, пока будет обманывать буратин продажей неликвидов в Анталии, до тех пор будет, как чайка, срать на головы всех других возможных локаций.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:20

Вот это классная идея - самое время начать зарабатывать - начать продавать неликвиды в Киеве.
Юрий, надо с чего-то начинать!
И непонятно: в Болгарии берёшь что-то или как?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 вер, 2020 11:23, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:22

Витя, мне пора заканчивать.
это ты у нас вечно молодой любитель клубнички.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:23

  akurt написав:И непонятно: в Болгарии берёшь что-то или как?

тебе что-то не понятно?
быть не может. ты ведь такой умный.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:24

«Клубнички»?
А кто на этой ветке рассказывал позавчера о найме дЭвушек мулаток на Кубе?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:28

  akurt написав:«Клубнички»?
А кто на этой ветке рассказывал позавчера о найме дЭвушек мулаток на Кубе?

это никому не рано и никогда не поздно.

но я найду твои сообщения латентного много.ёба.
сам себе удивишься, Витя)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:29

  Yuri_T написав:
  akurt написав:И непонятно: в Болгарии берёшь что-то или как?

тебе что-то не понятно?
быть не может. ты ведь такой умный.


Форумчанин Noname2020 написал просто:
«Get smart!”
Юрий! Не злись!
Просто попробуй!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 11:37

  akurt написав:А кто на этой ветке рассказывал позавчера о найме дЭвушек мулаток на Кубе?

кстати.
многие кубинки предпочитают свободную любовь, по интересу.
только выучи немного испанский, иначе вне Гаваны будет с ними языковой барьер.
а собаку не бери с собой. и старую хонду тоже. и старую женщину тоже.
возьмешь на прокат какую-нибудь Geely Emgrand - и все девки твои будут.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:46

Сегодня я попросил - пока я в море плаваю с маской и трубкой, изучая рыб, побыть на ветке моего друга Yuri_T и у него отлично получается.

Классно забавляет форумчан! И меня тоже...
Респект и уважуха!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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