изучил рыб в обеденный сон?
Сегодня до поздна весели
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:58
изучил рыб в обеденный сон?
Сегодня до поздна весели
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:05
Клоун номер три заступил на дежурство на ветке.
Раньше был "Клоун номер два", но Юрий его оттеснил.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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