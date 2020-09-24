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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 783784785786
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:58

  akurt написав:Сегодня я попросил - пока я в море плаваю с маской и трубкой, изучая рыб, побыть на ветке моего друга Yuri_T и у него отлично получается.

Классно забавляет форумчан! И меня тоже...
Респект и уважуха!

изучил рыб в обеденный сон?
Сегодня до поздна весели
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:05

Клоун номер три заступил на дежурство на ветке.
Раньше был "number two", но Юрий его оттеснил.
Мизантроп - а чего твоя двушка не продается - неужто полный шлак?
Освети. Это про недвижимость.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:10

  akurt написав:Клоун номер три заступил на дежурство на ветке.
Раньше был "number two", но Юрий его оттеснил.
Мизантроп - а чего твоя двушка не продается - неужто полный шлак?
Освети. Это про недвижимость.

две проданы в карантин,остались трёхи
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:19

Я сообщения Мизантропа не вижу - у меня такие заблокированы для чтения - но думаю, он впервые в жизни что-то написал про недвижимость.
На киевской ветке зело активный - активнее, чем здесь...
Попробую угадать: шлак от Ю.В. Андропова с бордовыми обоями в жировых пятнах "Под Версаль" не продаётся....
Эх, блин, ну не слушают совет/пожелание люди от Noname2020:
"Get smart!"
А ведь akurt - мой друг Yuri_T не даст соврать - любой неликвид продал бы быстро и легко!
И наварился бы я не слабо!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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  #<1 ... 783784785786
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