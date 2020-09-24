изучил рыб в обеденный сон?
Сегодня до поздна весели
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Додано: Сер 30 вер, 2020 14:58
изучил рыб в обеденный сон?
Сегодня до поздна весели
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:05
Клоун номер три заступил на дежурство на ветке.
Раньше был "number two", но Юрий его оттеснил.
Мизантроп - а чего твоя двушка не продается - неужто полный шлак?
Освети. Это про недвижимость.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:10
две проданы в карантин,остались трёхи
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:19
Я сообщения Мизантропа не вижу - у меня такие заблокированы для чтения - но думаю, он впервые в жизни что-то написал про недвижимость.
На киевской ветке зело активный - активнее, чем здесь...
Попробую угадать: шлак от Ю.В. Андропова с бордовыми обоями в жировых пятнах "Под Версаль" не продаётся....
Эх, блин, ну не слушают совет/пожелание люди от Noname2020:
"Get smart!"
А ведь akurt - мой друг Yuri_T не даст соврать - любой неликвид продал бы быстро и легко!
И наварился бы я не слабо!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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