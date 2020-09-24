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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 782783784785
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:05

Сегодня знаменательный день: очередной победить в конкурсе на флуд на ветке - не имеет никакого отношения к теме ветки - разоблачил злобного жадного риэлтора, втюхивающего заграничный неликвид белым и пушистым.
Yuri_T был шестым по счету.
Шесть - шестой - это хорошая цифра - она близка десятке - а это - успех!
Эх, жаль, что за 40 лет жизни и работы в Киеве он не сообразил, какая профессия самая классная - быть злобным жадным риэлтором!
Бабло падает с неба! Уже купил бы себе хоть "кавалирку" в Жулянах. Пока без квартиры...

Потому ему лично - подарок от злобного жадного риэлтора!

ОСНОВЫ РАБОТЫ РИЭЛТОРА С ЗАГРАНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
(текст будет - только вернулся с пробежки вдоль Средиземного моря)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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