Сегодня знаменательный день: очередной победить в конкурсе на флуд на ветке - не имеет никакого отношения к теме ветки - разоблачил злобного жадного риэлтора, втюхивающего заграничный неликвид белым и пушистым.
Yuri_T был шестым по счету.
Шесть - шестой - это хорошая цифра - она близка десятке - а это - успех!
Эх, жаль, что за 40 лет жизни и работы в Киеве он не сообразил, какая профессия самая классная - быть злобным жадным риэлтором!
Бабло падает с неба! Уже купил бы себе хоть "кавалирку" в Жулянах. Пока без квартиры...
Потому ему лично - подарок от злобного жадного риэлтора!
ОСНОВЫ РАБОТЫ РИЭЛТОРА С ЗАГРАНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
(текст будет - только вернулся с пробежки вдоль Средиземного моря)