RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 782783784785
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:05

Сегодня знаменательный день: очередной победить в конкурсе на флуд на ветке - не имеет никакого отношения к теме ветки - разоблачил злобного жадного риэлтора, втюхивающего заграничный неликвид белым и пушистым.
Yuri_T был шестым по счету.
Шесть - шестой - это хорошая цифра - она близка десятке - а это - успех!
Эх, жаль, что за 40 лет жизни и работы в Киеве он не сообразил, какая профессия самая классная - быть злобным жадным риэлтором!
Бабло падает с неба! Уже купил бы себе хоть "кавалирку" в Жулянах. Пока без квартиры...

Потому ему лично - подарок от злобного жадного риэлтора!

ОСНОВЫ РАБОТЫ РИЭЛТОРА С ЗАГРАНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
(текст будет - только вернулся с пробежки вдоль Средиземного моря)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4849
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1736 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:53

  polanna11 написав:Добрый день, нашла ветку, и чтоб задать вопрос даже зарегистрировалась. Уважаемый akurt, вот по поводу инвестиций в анталийскую недвижку, в которой хотим жить. Смотрела комплекс каса гранде, 3+1 165000 евро с шикарной инфраструктурой (сразу напрягло, что там спальни -нижний этаж, кухня - верхний. может и не так критично, но непривычно), также в лимане около 22 ул строится в 1 дом "комплекс" там тоже все, кроме зимнего бассейна, цена 3+1 170000 евро, при этом его заявляют как для инвестиций - не хочется чтоб было шумно и громко от наплыва туристов. Так вот, сижу и думаю. Вот пройдет 5 -7 лет и это уже будет вторичка, и возможно продать придется с большими потерями. Да и гарантий, что тот же зимний бассейн будет работать тоже нет (в онкель резиденс вечно не работает). В тоже время дом с бассейном в Белеке (3 эт вилла) 150 000 евро можно взять. Стоит ли вкладываться? какие минусы и плюсы данных вариантов? хотелось бы услышать ваше мнение.


Потратьте эти деньги на путешествия,Вам хватит объехать весь мир и все закоулки,путешествуя по 2-4 месяца в году(2-3 раза в год) на протяжении 20-25лет,живя каждый раз в разных местах,разных городах и разных странах(практически полжизни)..Забейте на этот "якорь" и не парьтесь,имея такие деньги-они думаю не последние в Вашей жизни,чтоб их влаживать в мусульманскую,хоть и невероятно продвинутую Турцию,которую я люблю и уважаю,но в которой немеренно рисков,в свете последних мировых событий..Хотите посадить себя "на Турецкую цепь"??Если уезжать из Украины на большую часть проживания-тогда вопросов нет!Очаг по любому где нибудь нужен.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 629
З нами з: 29.05.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:20

Очень неплохой совет и очень правильный.
Реально.

В свое время я точно так рассказала всем своим друзьям именно такой метод организации своей жизни.
Логика была такая:
- я всегда 2 раза год выезжал на отдых в Египет - всегда в любимую мусульманскую Хургаду.
- минимум 2 раза год выезжал кататься на лыжах в Северную Италию.
Всегда говорил, что чем покупать недвигу - лучше те же деньги тратить на путешествия.
Все верно: калькулятор так и показывает, что за 50 000 долларов можно путешествовать очень много:
- например, я ежегодно проводил до 2-х месяца в США - тратил обычно плюс минус 5000 долларов.
- например, одна поездка кататься на лыжах в Италии обходилась в 1000 евро на человека на неделю. В Польшу и Грузию - чуть дешевле.

Все верно! Пять баллов!
Есть одно "НО": как-то возвращаясь из поездки в Париж - где был почти 100 раз - мы на авто пересекли границу с Украиной и вдруг жена произнесла фразу: "Здесь даже трава не такая зеленая"!
Вот он - главный посыл.
Кроме того: вот сейчас общаюсь с украинцами, живущими в Анталии - Харьков, Херсон, Днепр (я - Львов) и все они УБЕЖАЛИ ОТ АМБРОЗИИ.
Замучались глотать Лоратадин, Супрастин, Диазолин и колоть колоть и колоть гормональные уколы.
Козырь? Да! Мотив? Да!

Где в эти дни проходит лечение (онкология) 26-и летний водитель пожарной машины из Ривне - отличный парень - женат сыночка растит?
В клинике Анталии... Мотив? Однозначно...

Куда сейчас несут бабло украинцы - в банк под снизившиеся проценты?
Покупают бетонные параллелепипеды с целью вложить еще тысяч 10 баков в ремонт и сдавать по 10 000- 12 000 гривен?
Да!
А зачем эти 12 000?
Чтобы купить серо-зеленого цвета Курочку рябу? Кусок свинины, которой торгует мой кум - и сам ее НИКОГДА не ест - все выращено на антибиотиках. Левое вино АТБ? Наколоченную из дерьма сметану на рынке?

А что если все то же - [b]только без дерьма - но жить в спокойствии и красоте?[/b]
Для справки:
- с 8-00 провел на пояже о 13-00
- с 19-30 до 21-00 делал пробежку вдоль Средиземного моря - много километров по резиновой дорожке - по дороге - минимум три концерта живой музыки и отличная Луна над морем.
Арнумент?
Я считаю - да!
Но с Вашей точкой зрения тоже согласен.
Правда на сегодня кроме Албании и Египта (сейчас сумасшедшие акции - совет - для ноября модно ехать) поехать некуда.
НЕ_КУ_ДА...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 вер, 2020 23:24, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4849
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1736 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:21

Обещал еще в июле по приезду,добавить фото "бьющей ключем" туристической активности разных городов Турции,начнем пожалуй,может кому будет интересно посмотреть как выглядели пляжи и центр городов в июле месяце.

Итак,начем с Аланьи...Пляж Клеопатра во всей красе
Зображення

Центр Кемера-Башня с часами...Тур офис в башне и тот покрыт паутиной и пылью..Закрыт
ЗображенняЗображення

Пляжи Текирова,в 4км от Фазелиса

ЗображенняЗображення

Самый многолюдный Коньяалты в Анталии
Зображення

Фото форум ужимает и обрезает обзор раз в 10,потому многая пустошь просто остается за кадром...Почему так-не знаю...Ставлю увеличение при загрузке максимум и все равно,обзор минимальный...Но думаю и так хватит понять,каким был июльский сезон 2020
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 629
З нами з: 29.05.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:28

osafly положа руку на сердце-в августе (2я половина) уже была совершенно другая картина. Лучше бы было как в июле ))
Rack
 
Повідомлень: 199
З нами з: 29.01.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:33

Нужно предварительно уменьшать размер фото - например в Paint. Я так делаю.
Хорошие фото. Все верно.
Я до 13-00 был на пляже Коньяалты - приятели спросили - сказал - минимум 5-10 метров до каждой группы людей. Это же здорово!
Альтернатива от тех же приятелей в Днепре, сказали что специально смотрели на автобусы/жутккие маршрутки с сидениями в пятнах (всегда ездят в авто в Днепре) - в лучшем случае среди стоящих и сидящих 2 (два) человека в масках.
На улицах Днепра - не более 2% в масках. И забитые все больницы коронавирусными...
У этих приятелей с коронавирсусом: внук, у сын - тесть и теща (приходил делать ремонт мастер - оказалось с коронавирусом), и у соседей - очень богатых людей - пол-семьи с коронавирусом.
И Коронавирус внес коррективы не только в паутину на башне на фото выше.
На сегодня не работает второе по величине колесо обозрения в Европе - в Анталии.
Такова жизнь.
Прогнозируют такую же до 2023 года. Я верю. Вечером вдоль моря по резиновой дорожке - только в маске.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 вер, 2020 23:38, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4849
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1736 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:38

  Rack написав:osafly положа руку на сердце-в августе (2я половина) уже была совершенно другая картина. Лучше бы было как в июле ))


Я знаю...У меня родственники были в августе-начале сентября по моим местам и картам...Говорят народа было уже пипец,из них половина ватных понаехало.Мы же как белые вороны ходили в первых числах июля,среди охреневших турков и среди первозданных пляжей,которые на фото.Гейнюки,Фазелисы-Кемеры,это было вообще так классно,по сранению с прошлыми разами.Из трех моих длительных вояжей по Турции за последние 4 года,второй раз так везет...Первый-было в 2017г,когда шарахнули турки ватный самолет и сцарь ...уйло,запретил крепостным ездить в Туреччину :mrgreen: Обиделся типа,что Эрдоган ему на полшишки вставил....нож в спину,как оно сказало :lol:

  akurt написав:Нужно предварительно уменьшать размер фото - например в Paint. Я так делаю.


Я "вес фото" уменьшил в редакторе Video Suite в 30-40 раз после форматирования,они размера вообще не имееют практически,без потери качества фото..Но пофиг,форум сам по себе фото зачем то обрезает и сокрашает ширину обзора,зачем??Мне не ясно...
Востаннє редагувалось osafly в Сер 30 вер, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 629
З нами з: 29.05.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:42

Все очень верно!
Я даже сейчас - когда на пляжах минимум вдвое меньше людей - делаю так: еду на авто вдоль набережной Коньяалты в самый конец (это как бы в центр города) - там платная парковка - 8 лир в парке с эвкалиптовыми деревьями (!!!) - 8 лир - это 25 гривен - ставлю авто и иду на пляж.
Вот трудно поверить но 25 гривен мало кто соглашается платить - и там людей почти нет - вода прозрачная - ставлю зонт шезлонг - маска трубка - изучаю рыбок...

Россиян теоретически много - провинция Анталия вроде приняла уже 2 000 000 туристов - из них 500 000 украинцев и 500 000 россиян - но их всех - россиян - вывозят в резервации в отели - их в Анталии очень мало.
В этом году не вижу НИ ОДНОГО авто с российскими номерами (!!!!).
Местные ОЧЕНЬ счастливы, что нет россиян.
Но провожал одних приятелей - летели через Москву ОЧЕНЬ далеко - россиян обслуживает ТОЛЬКО терминал 2 аэропорта Анталии (всего 3 терминала) - чтобы не заражали быдлячеством нормальных людей - там их как тараканов и все какие-то проблемные - на стойке регистрации то паспорт не такой, то еще что-то не так - все ругаются спорят и конфликтуют.
Проводил - вышел - умылся из канистры в авто - продезинфицировал руки - выбросил маску - сплюнул - надел новую маску - перекрестился...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4849
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1736 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 23:58

Ну что мужики,почувствуйте разницу...Нужно было так сразу сделать,через хостинг и не грузить ничего на прямую... Все те же фото по порядку "в полной красе".Земля и небо!Да?!

http://piccy.info/view3/14001535/227346f3170a0da3feb266b33e7def89/1200/http://i.piccy.info/a3c/2020-09-30-20-45/i9-14001535/800x450-r

Кемер вообще в час пик...Вечер,примерно 19.00..Раньше людей-не протоклкнуться,в этом году-собаки бегают.
http://piccy.info/view3/14001543/1e17f632eda18c536eed880138aed0f5/http://i.piccy.info/a3c/2020-09-30-20-50/i9-14001543/500x281-r

http://piccy.info/view3/14001544/a2c25510d1b9ccc244a581ff676f74bf/1200/http://i.piccy.info/a3c/2020-09-30-20-50/i9-14001544/800x450-r

Текирова
http://piccy.info/view3/14001545/2e1bf8004cf4eaa1b429cb07449066f2/1200/http://i.piccy.info/a3c/2020-09-30-20-51/i9-14001545/800x450-r

http://piccy.info/view3/14001546/37e674a0e3b418e0e45179808c5b6227/1200/http://i.piccy.info/a3c/2020-09-30-20-52/i9-14001546/800x450-r

Анталья-Коньяалты
http://piccy.info/view3/14001547/b0d722f0283aef7a34b45f7959cfb417/1200/http://i.piccy.info/a3c/2020-09-30-20-53/i9-14001547/800x450-r
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 629
З нами з: 29.05.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:01

  osafly написав:Я "вес фото" уменьшил в редакторе Video Suite в 30-40 раз после форматирования,они размера вообще не имееют практически,без потери качества фото..Но пофиг,форум сам по себе фото зачем то обрезает и сокрашает ширину обзора,зачем??Мне не ясно...

Ну вот фото сегодня - на пляже Коньяалты - в Паинт уменьшил в 2 раза - все прекрасно.
Зображення
Я живу в конце пляжа справа у гор...
Ночью (в 6 утра посмотрел) было +26. Утром ехал на пляж было +27. Днем было вроде +31...+32.
Солнечно, тихо, на море полный штиль.
Вечером была пробежка/проходка вдоль моря (в ушах аудиоплеер) - 10 000 шагов - минимум в трех местах - в кафе прямо на пляже до самой воды - концерты живой музыки (акустическая гитара), на трех баскетбольных площадках парни играли в баскетбол... Цветы пальмы кусты деревья - много велосипедистов на велосипедных синего цвета дорожках.
Велосипед напрокат - 1,5 лиры - 5,5 гривен - в час - были свободные велосипеды на каждой из трех станций проката...
Забыл свою карточку проката постоянного клиента - велик не брал...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4849
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1736 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 782783784785
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, zРадио і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 560, 561, 562
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5610 629247
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 23:51
Козак-характерник
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 12, 13, 14
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 09:00
136 2512
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 15:21
vhata
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1213 145363
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 15:18
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89875)
01.10.2020 00:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.