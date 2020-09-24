Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Сегодня знаменательный день: очередной победить в конкурсе на флуд на ветке - не имеет никакого отношения к теме ветки - разоблачил злобного жадного риэлтора, втюхивающего заграничный неликвид белым и пушистым. Yuri_T был шестым по счету. Шесть - шестой - это хорошая цифра - она близка десятке - а это - успех! Эх, жаль, что за 40 лет жизни и работы в Киеве он не сообразил, какая профессия самая классная - быть злобным жадным риэлтором! Бабло падает с неба! Уже купил бы себе хоть "кавалирку" в Жулянах. Пока без квартиры...
Потому ему лично - подарок от злобного жадного риэлтора!
ОСНОВЫ РАБОТЫ РИЭЛТОРА С ЗАГРАНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ (текст будет - только вернулся с пробежки вдоль Средиземного моря)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
polanna11 написав:Добрый день, нашла ветку, и чтоб задать вопрос даже зарегистрировалась. Уважаемый akurt, вот по поводу инвестиций в анталийскую недвижку, в которой хотим жить. Смотрела комплекс каса гранде, 3+1 165000 евро с шикарной инфраструктурой (сразу напрягло, что там спальни -нижний этаж, кухня - верхний. может и не так критично, но непривычно), также в лимане около 22 ул строится в 1 дом "комплекс" там тоже все, кроме зимнего бассейна, цена 3+1 170000 евро, при этом его заявляют как для инвестиций - не хочется чтоб было шумно и громко от наплыва туристов. Так вот, сижу и думаю. Вот пройдет 5 -7 лет и это уже будет вторичка, и возможно продать придется с большими потерями. Да и гарантий, что тот же зимний бассейн будет работать тоже нет (в онкель резиденс вечно не работает). В тоже время дом с бассейном в Белеке (3 эт вилла) 150 000 евро можно взять. Стоит ли вкладываться? какие минусы и плюсы данных вариантов? хотелось бы услышать ваше мнение.
Потратьте эти деньги на путешествия,Вам хватит объехать весь мир и все закоулки,путешествуя по 2-4 месяца в году(2-3 раза в год) на протяжении 20-25лет,живя каждый раз в разных местах,разных городах и разных странах(практически полжизни)..Забейте на этот "якорь" и не парьтесь,имея такие деньги-они думаю не последние в Вашей жизни,чтоб их влаживать в мусульманскую,хоть и невероятно продвинутую Турцию,которую я люблю и уважаю,но в которой немеренно рисков,в свете последних мировых событий..Хотите посадить себя "на Турецкую цепь"??Если уезжать из Украины на большую часть проживания-тогда вопросов нет!Очаг по любому где нибудь нужен.
В свое время я точно так рассказала всем своим друзьям именно такой метод организации своей жизни. Логика была такая: - я всегда 2 раза год выезжал на отдых в Египет - всегда в любимую мусульманскую Хургаду. - минимум 2 раза год выезжал кататься на лыжах в Северную Италию. Всегда говорил, что чем покупать недвигу - лучше те же деньги тратить на путешествия. Все верно: калькулятор так и показывает, что за 50 000 долларов можно путешествовать очень много: - например, я ежегодно проводил до 2-х месяца в США - тратил обычно плюс минус 5000 долларов. - например, одна поездка кататься на лыжах в Италии обходилась в 1000 евро на человека на неделю. В Польшу и Грузию - чуть дешевле.
Все верно! Пять баллов! Есть одно "НО": как-то возвращаясь из поездки в Париж - где был почти 100 раз - мы на авто пересекли границу с Украиной и вдруг жена произнесла фразу: "Здесь даже трава не такая зеленая"! Вот он - главный посыл. Кроме того: вот сейчас общаюсь с украинцами, живущими в Анталии - Харьков, Херсон, Днепр (я - Львов) и все они УБЕЖАЛИ ОТ АМБРОЗИИ. Замучались глотать Лоратадин, Супрастин, Диазолин и колоть колоть и колоть гормональные уколы. Козырь? Да! Мотив? Да!
Где в эти дни проходит лечение (онкология) 26-и летний водитель пожарной машины из Ривне - отличный парень - женат сыночка растит? В клинике Анталии... Мотив? Однозначно...
Куда сейчас несут бабло украинцы - в банк под снизившиеся проценты? Покупают бетонные параллелепипеды с целью вложить еще тысяч 10 баков в ремонт и сдавать по 10 000- 12 000 гривен? Да! А зачем эти 12 000? Чтобы купить серо-зеленого цвета Курочку рябу? Кусок свинины, которой торгует мой кум - и сам ее НИКОГДА не ест - все выращено на антибиотиках. Левое вино АТБ? Наколоченную из дерьма сметану на рынке?
А что если все то же - [b]только без дерьма - но жить в спокойствии и красоте?[/b] Для справки: - с 8-00 провел на пояже о 13-00 - с 19-30 до 21-00 делал пробежку вдоль Средиземного моря - много километров по резиновой дорожке - по дороге - минимум три концерта живой музыки и отличная Луна над морем. Арнумент? Я считаю - да! Но с Вашей точкой зрения тоже согласен. Правда на сегодня кроме Албании и Египта (сейчас сумасшедшие акции - совет - для ноября модно ехать) поехать некуда. НЕ_КУ_ДА...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 вер, 2020 23:24, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Обещал еще в июле по приезду,добавить фото "бьющей ключем" туристической активности разных городов Турции,начнем пожалуй,может кому будет интересно посмотреть как выглядели пляжи и центр городов в июле месяце.
Итак,начем с Аланьи...Пляж Клеопатра во всей красе
Центр Кемера-Башня с часами...Тур офис в башне и тот покрыт паутиной и пылью..Закрыт
Пляжи Текирова,в 4км от Фазелиса
Самый многолюдный Коньяалты в Анталии
Фото форум ужимает и обрезает обзор раз в 10,потому многая пустошь просто остается за кадром...Почему так-не знаю...Ставлю увеличение при загрузке максимум и все равно,обзор минимальный...Но думаю и так хватит понять,каким был июльский сезон 2020
Нужно предварительно уменьшать размер фото - например в Paint. Я так делаю. Хорошие фото. Все верно. Я до 13-00 был на пляже Коньяалты - приятели спросили - сказал - минимум 5-10 метров до каждой группы людей. Это же здорово! Альтернатива от тех же приятелей в Днепре, сказали что специально смотрели на автобусы/жутккие маршрутки с сидениями в пятнах (всегда ездят в авто в Днепре) - в лучшем случае среди стоящих и сидящих 2 (два) человека в масках. На улицах Днепра - не более 2% в масках. И забитые все больницы коронавирусными... У этих приятелей с коронавирсусом: внук, у сын - тесть и теща (приходил делать ремонт мастер - оказалось с коронавирусом), и у соседей - очень богатых людей - пол-семьи с коронавирусом. И Коронавирус внес коррективы не только в паутину на башне на фото выше. На сегодня не работает второе по величине колесо обозрения в Европе - в Анталии. Такова жизнь. Прогнозируют такую же до 2023 года. Я верю. Вечером вдоль моря по резиновой дорожке - только в маске.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 вер, 2020 23:38, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Rack написав:osafly положа руку на сердце-в августе (2я половина) уже была совершенно другая картина. Лучше бы было как в июле ))
Я знаю...У меня родственники были в августе-начале сентября по моим местам и картам...Говорят народа было уже пипец,из них половина ватных понаехало.Мы же как белые вороны ходили в первых числах июля,среди охреневших турков и среди первозданных пляжей,которые на фото.Гейнюки,Фазелисы-Кемеры,это было вообще так классно,по сранению с прошлыми разами.Из трех моих длительных вояжей по Турции за последние 4 года,второй раз так везет...Первый-было в 2017г,когда шарахнули турки ватный самолет и сцарь ...уйло,запретил крепостным ездить в Туреччину Обиделся типа,что Эрдоган ему на полшишки вставил....нож в спину,как оно сказало
akurt написав:Нужно предварительно уменьшать размер фото - например в Paint. Я так делаю.
Я "вес фото" уменьшил в редакторе Video Suite в 30-40 раз после форматирования,они размера вообще не имееют практически,без потери качества фото..Но пофиг,форум сам по себе фото зачем то обрезает и сокрашает ширину обзора,зачем??Мне не ясно...
Востаннє редагувалось osafly в Сер 30 вер, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.
Все очень верно! Я даже сейчас - когда на пляжах минимум вдвое меньше людей - делаю так: еду на авто вдоль набережной Коньяалты в самый конец (это как бы в центр города) - там платная парковка - 8 лир в парке с эвкалиптовыми деревьями (!!!) - 8 лир - это 25 гривен - ставлю авто и иду на пляж. Вот трудно поверить но 25 гривен мало кто соглашается платить - и там людей почти нет - вода прозрачная - ставлю зонт шезлонг - маска трубка - изучаю рыбок...
Россиян теоретически много - провинция Анталия вроде приняла уже 2 000 000 туристов - из них 500 000 украинцев и 500 000 россиян - но их всех - россиян - вывозят в резервации в отели - их в Анталии очень мало. В этом году не вижу НИ ОДНОГО авто с российскими номерами (!!!!). Местные ОЧЕНЬ счастливы, что нет россиян. Но провожал одних приятелей - летели через Москву ОЧЕНЬ далеко - россиян обслуживает ТОЛЬКО терминал 2 аэропорта Анталии (всего 3 терминала) - чтобы не заражали быдлячеством нормальных людей - там их как тараканов и все какие-то проблемные - на стойке регистрации то паспорт не такой, то еще что-то не так - все ругаются спорят и конфликтуют. Проводил - вышел - умылся из канистры в авто - продезинфицировал руки - выбросил маску - сплюнул - надел новую маску - перекрестился...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
osafly написав:Я "вес фото" уменьшил в редакторе Video Suite в 30-40 раз после форматирования,они размера вообще не имееют практически,без потери качества фото..Но пофиг,форум сам по себе фото зачем то обрезает и сокрашает ширину обзора,зачем??Мне не ясно...
Ну вот фото сегодня - на пляже Коньяалты - в Паинт уменьшил в 2 раза - все прекрасно. Я живу в конце пляжа справа у гор... Ночью (в 6 утра посмотрел) было +26. Утром ехал на пляж было +27. Днем было вроде +31...+32. Солнечно, тихо, на море полный штиль. Вечером была пробежка/проходка вдоль моря (в ушах аудиоплеер) - 10 000 шагов - минимум в трех местах - в кафе прямо на пляже до самой воды - концерты живой музыки (акустическая гитара), на трех баскетбольных площадках парни играли в баскетбол... Цветы пальмы кусты деревья - много велосипедистов на велосипедных синего цвета дорожках. Велосипед напрокат - 1,5 лиры - 5,5 гривен - в час - были свободные велосипеды на каждой из трех станций проката... Забыл свою карточку проката постоянного клиента - велик не брал...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.