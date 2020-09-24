Додано: Сер 30 вер, 2020 23:20

Очень неплохой совет и очень правильный.

Реально.



В свое время я точно так рассказала всем своим друзьям именно такой метод организации своей жизни.

Логика была такая:

- я всегда 2 раза год выезжал на отдых в Египет - всегда в любимую мусульманскую Хургаду.

- минимум 2 раза год выезжал кататься на лыжах в Северную Италию.

Всегда говорил, что чем покупать недвигу - лучше те же деньги тратить на путешествия.

Все верно: калькулятор так и показывает, что за 50 000 долларов можно путешествовать очень много:

- например, я ежегодно проводил до 2-х месяца в США - тратил обычно плюс минус 5000 долларов.

- например, одна поездка кататься на лыжах в Италии обходилась в 1000 евро на человека на неделю. В Польшу и Грузию - чуть дешевле.



Все верно! Пять баллов!

Есть одно "НО": как-то возвращаясь из поездки в Париж - где был почти 100 раз - мы на авто пересекли границу с Украиной и вдруг жена произнесла фразу: "Здесь даже трава не такая зеленая"!

Вот он - главный посыл.

Кроме того: вот сейчас общаюсь с украинцами, живущими в Анталии - Харьков, Херсон, Днепр (я - Львов) и все они УБЕЖАЛИ ОТ АМБРОЗИИ.

Замучались глотать Лоратадин, Супрастин, Диазолин и колоть колоть и колоть гормональные уколы.

Козырь? Да! Мотив? Да!



Где в эти дни проходит лечение (онкология) 26-и летний водитель пожарной машины из Ривне - отличный парень - женат сыночка растит?

В клинике Анталии... Мотив? Однозначно...



Куда сейчас несут бабло украинцы - в банк под снизившиеся проценты?

Покупают бетонные параллелепипеды с целью вложить еще тысяч 10 баков в ремонт и сдавать по 10 000- 12 000 гривен?

Да!

А зачем эти 12 000?

Чтобы купить серо-зеленого цвета Курочку рябу? Кусок свинины, которой торгует мой кум - и сам ее НИКОГДА не ест - все выращено на антибиотиках. Левое вино АТБ? Наколоченную из дерьма сметану на рынке?



А что если все то же - [b]только без дерьма - но жить в спокойствии и красоте?[/b]

Для справки:

- с 8-00 провел на пояже о 13-00

- с 19-30 до 21-00 делал пробежку вдоль Средиземного моря - много километров по резиновой дорожке - по дороге - минимум три концерта живой музыки и отличная Луна над морем.

Арнумент?

Я считаю - да!

Но с Вашей точкой зрения тоже согласен.

Правда на сегодня кроме Албании и Египта (сейчас сумасшедшие акции - совет - для ноября модно ехать) поехать некуда.

НЕ_КУ_ДА...

Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 вер, 2020 23:24, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.