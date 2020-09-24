akurt написав:

Очень неплохой совет и очень правильный.Реально.В свое время я точно таквсем своим друзьям именно такой метод организации своей жизни.Логика была такая:- я всегда 2 раза год выезжал на отдых в Египет - всегда в любимую мусульманскую Хургаду.- минимум 2 раза год выезжал кататься на лыжах в Северную Италию.Всегда говорил, что чем покупать недвигу - лучше те же деньги тратить на путешествия.Все верно: калькулятор так и показывает, что за 50 000 долларов можно путешествовать очень много:- например, я ежегодно проводил до 2-х месяца в США - тратил обычно плюс минус 5000 долларов.- например, одна поездка кататься на лыжах в Италии обходилась в 1000 евро на человека на неделю. В Польшу и Грузию - чуть дешевле.Все верно! Пять баллов!Есть одно "НО": как-то возвращаясь из поездки в Париж - где был почти 100 раз - мы на авто пересекли границу с Украиной и вдруг жена произнесла фразу: "Здесь даже трава не такая зеленая"!Вот он - главный посыл.Кроме того: вот сейчас общаюсь с украинцами, живущими в Анталии - Харьков, Херсон, Днепр (я - Львов) и все они УБЕЖАЛИ ОТ АМБРОЗИИ.Замучались глотать Лоратадин, Супрастин, Диазолин и колоть колоть и колоть гормональные уколы.Козырь? Да! Мотив? Да!Где в эти дни проходит лечение (онкология) 26-и летний водитель пожарной машины из Ривне - отличный парень - женатВ клинике Анталии... Мотив? Однозначно...Куда сейчас несут бабло украинцы - в банк под снизившиеся проценты?Покупают бетонные параллелепипеды с целью вложить еще тысяч 10 баков в ремонт и сдавать по 10 000- 12 000 гривен?Да!А зачем эти 12 000?Чтобы купить серо-зеленого цвета Курочку рябу? Кусок свинины, которой торгует мой кум - и сам ее НИКОГДА не ест - все выращено на антибиотиках. Левое вино АТБ? Наколоченную из дерьма сметану на рынке?А что если все то же - только без дерьма - но жить в спокойствии и красоте?Для справки:- с 8-00 провел на пяже о 13-00- с 19-30 до 21-00 делал пробежку вдоль Средиземного моря - много километров по резиновой дорожке - по дороге - минимум три концерта живой музыки и отличная Луна над морем.Арумент?Я считаю - да!Но с Вашей точкой зрения тоже согласен.Правда на сегодня кроме Албании и Египта (сейчас сумасшедшие акции - совет - для ноября моно ехать) поехать некуда.НЕ_КУ_ДА...