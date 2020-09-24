akurt написав:
Очень неплохой совет и очень правильный.
Реально.
В свое время я точно так рассказала
всем своим друзьям именно такой метод организации своей жизни.
Логика была такая:
- я всегда 2 раза год выезжал на отдых в Египет - всегда в любимую мусульманскую Хургаду.
- минимум 2 раза год выезжал кататься на лыжах в Северную Италию.
Всегда говорил, что чем покупать недвигу - лучше те же деньги тратить на путешествия.
Все верно: калькулятор так и показывает, что за 50 000 долларов можно путешествовать очень много:
- например, я ежегодно проводил до 2-х месяца в США - тратил обычно плюс минус 5000 долларов.
- например, одна поездка кататься на лыжах в Италии обходилась в 1000 евро на человека на неделю. В Польшу и Грузию - чуть дешевле.
Все верно! Пять баллов!
Есть одно "НО": как-то возвращаясь из поездки в Париж - где был почти 100 раз - мы на авто пересекли границу с Украиной и вдруг жена произнесла фразу: "Здесь даже трава не такая зеленая"!
Вот он - главный посыл.
Кроме того: вот сейчас общаюсь с украинцами, живущими в Анталии - Харьков, Херсон, Днепр (я - Львов) и все они УБЕЖАЛИ ОТ АМБРОЗИИ.
Замучались глотать Лоратадин, Супрастин, Диазолин и колоть колоть и колоть гормональные уколы.
Козырь? Да! Мотив? Да!
Где в эти дни проходит лечение (онкология) 26-и летний водитель пожарной машины из Ривне - отличный парень - женат сыночка растит
?
В клинике Анталии... Мотив? Однозначно...
Куда сейчас несут бабло украинцы - в банк под снизившиеся проценты?
Покупают бетонные параллелепипеды с целью вложить еще тысяч 10 баков в ремонт и сдавать по 10 000- 12 000 гривен?
Да!
А зачем эти 12 000?
Чтобы купить серо-зеленого цвета Курочку рябу? Кусок свинины, которой торгует мой кум - и сам ее НИКОГДА не ест - все выращено на антибиотиках. Левое вино АТБ? Наколоченную из дерьма сметану на рынке?
А что если все то же - только без дерьма - но жить в спокойствии и красоте?
Для справки:
- с 8-00 провел на по
яже о 13-00
- с 19-30 до 21-00 делал пробежку вдоль Средиземного моря - много километров по резиновой дорожке - по дороге - минимум три концерта живой музыки и отличная Луна над морем.
Арн
умент?
Я считаю - да!
Но с Вашей точкой зрения тоже согласен.
Правда на сегодня кроме Албании и Египта (сейчас сумасшедшие акции - совет - для ноября мод
но ехать) поехать некуда.
НЕ_КУ_ДА...