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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 783784785786
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:51

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!
(привітання знаному хВахівцю із нерухомості Болгарії пану Yuri_T - він там - правда в житті не був і вже не буде - але рулить купувати нерухомість саме в Болгарії і рулить за Болгарію на цій гілці не по-децки))

Згідно з Pішенням Уряду Республіки Болгарія в зв"язку із вкрай поганою ситуацією в Україні, з 01 жовтня до 30 листопада ц.р. громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії при наявності довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 01:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  osafly написав:Самый многолюдный Коньяалты в Анталии

Подозреваю что любой европейский пляж этим летом выглядел так же.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 01:19

  akurt написав:Очень неплохой совет и очень правильный.
Реально.

В свое время я точно так рассказала всем своим друзьям именно такой метод организации своей жизни.
Логика была такая:
- я всегда 2 раза год выезжал на отдых в Египет - всегда в любимую мусульманскую Хургаду.
- минимум 2 раза год выезжал кататься на лыжах в Северную Италию.
Всегда говорил, что чем покупать недвигу - лучше те же деньги тратить на путешествия.
Все верно: калькулятор так и показывает, что за 50 000 долларов можно путешествовать очень много:
- например, я ежегодно проводил до 2-х месяца в США - тратил обычно плюс минус 5000 долларов.
- например, одна поездка кататься на лыжах в Италии обходилась в 1000 евро на человека на неделю. В Польшу и Грузию - чуть дешевле.

Все верно! Пять баллов!
Есть одно "НО": как-то возвращаясь из поездки в Париж - где был почти 100 раз - мы на авто пересекли границу с Украиной и вдруг жена произнесла фразу: "Здесь даже трава не такая зеленая"!
Вот он - главный посыл.
Кроме того: вот сейчас общаюсь с украинцами, живущими в Анталии - Харьков, Херсон, Днепр (я - Львов) и все они УБЕЖАЛИ ОТ АМБРОЗИИ.
Замучались глотать Лоратадин, Супрастин, Диазолин и колоть колоть и колоть гормональные уколы.
Козырь? Да! Мотив? Да!

Где в эти дни проходит лечение (онкология) 26-и летний водитель пожарной машины из Ривне - отличный парень - женат сыночка растит?
В клинике Анталии... Мотив? Однозначно...

Куда сейчас несут бабло украинцы - в банк под снизившиеся проценты?
Покупают бетонные параллелепипеды с целью вложить еще тысяч 10 баков в ремонт и сдавать по 10 000- 12 000 гривен?
Да!
А зачем эти 12 000?
Чтобы купить серо-зеленого цвета Курочку рябу? Кусок свинины, которой торгует мой кум - и сам ее НИКОГДА не ест - все выращено на антибиотиках. Левое вино АТБ? Наколоченную из дерьма сметану на рынке?

А что если все то же - только без дерьма - но жить в спокойствии и красоте?
Для справки:
- с 8-00 провел на пояже о 13-00
- с 19-30 до 21-00 делал пробежку вдоль Средиземного моря - много километров по резиновой дорожке - по дороге - минимум три концерта живой музыки и отличная Луна над морем.
Арнумент?
Я считаю - да!
Но с Вашей точкой зрения тоже согласен.
Правда на сегодня кроме Албании и Египта (сейчас сумасшедшие акции - совет - для ноября модно ехать) поехать некуда.
НЕ_КУ_ДА...

Акурт пишет тексты не сам, а за него это делает женщина?
1) Выделенные слова(именно слова, не буквы) - чисто женские
2) На Т9 или опечатку списать нельзя. Текст написан без Т9, о чем говорят банальные опечатки в буквах в нижней части текста, если бы использовался Т9, то не было бы и этих опечаток. "Рассказал" и "рассказала" - буквы "л" и "а" находятся не рядом, это не опечатка. "Растит сыночка" - сотни раз слышал из женских уст и ни разу - от мужчины.
3) По стилистике и слогу письма это сообщение 100% принадлежит все тому же человеку, который писал и предыдущие 2(или 3?) года. Но написано явно в спешке(обычно в спешке все и палятся), о чем говорят опечатки на соседнюю букву клавиатуры и немного сумбурный, "невылизанный" текст.
Мне и раньше этот характерный слог письма очень напоминал женщину-бизнес тренера, но в то же время это опровергал мужской ник и периодически проскакивающие фото мужчины на пляже... А теперь прямо-таки уже уверен.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 01:35

Тут 2 психопата на этой ветке чуть ли не год рассказывали, что я риэлтор-девушка из Адыгеи.
Не уподобляйтесь им.
Языком Т9 не пользуюсь много лет.
Автозамена бывает на смартфоне на пляже.
Сейчас работаю на Макбук нового поколения (обновил) - тут вроде такой фичи как Т9 нет.
Про опечатки: бывает, но тщательно слежу за грамотностью - вообще тексты набираю очень быстро. Очень быстро ибо работаю за клавиатурой со школьной скамьи.
Кроме того на новом МакБук только латинская раскладка - купил и укладываю сверху виртуальную силиконовую клавиатуру с украинской/русской раскладкой.

Вообще приятен Ваш филологический анализ - ибо грамотные люди это приятно!

А вообще-то я автор/редактор/переводчик пяти книг на английском языке, изданных в Германии.
Есть макет книги 6 - лежит уже без движения ровно год как-то не хочется заниматься.
Макет книги на 350 страниц. Два соавтора кроме меня. Обижаются что никак не заканчиваю.
Лень. Я ленивый.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 01:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

А вот эти вот флаги - это просто такая традиция или это осознанный патриотизм? Их явно больше чем где-то на простора США, а других стран где тоже везде вешали флаги я даже и не припомню.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 783784785786
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