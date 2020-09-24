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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 жов, 2020 00:51
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!
(привітання знаному хВахівцю із нерухомості Болгарії пану Yuri_T - він там - правда в житті не був і вже не буде - але рулить купувати нерухомість саме в Болгарії і рулить за Болгарію на цій гілці не по-децки))
Згідно з Pішенням Уряду Республіки Болгарія в зв"язку із вкрай поганою ситуацією в Україні, з 01 жовтня до 30 листопада ц.р. громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії при наявності довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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akurt
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Додано: Чет 01 жов, 2020 01:01
osafly написав:
Самый многолюдный Коньяалты в Анталии
Подозреваю что любой европейский пляж этим летом выглядел так же.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 01 жов, 2020 01:19
akurt написав:
Очень неплохой совет и очень правильный.
Реально.
В свое время я точно так рассказала
всем своим друзьям именно такой метод организации своей жизни.
Логика была такая:
- я всегда 2 раза год выезжал на отдых в Египет - всегда в любимую мусульманскую Хургаду.
- минимум 2 раза год выезжал кататься на лыжах в Северную Италию.
Всегда говорил, что чем покупать недвигу - лучше те же деньги тратить на путешествия.
Все верно: калькулятор так и показывает, что за 50 000 долларов можно путешествовать очень много:
- например, я ежегодно проводил до 2-х месяца в США - тратил обычно плюс минус 5000 долларов.
- например, одна поездка кататься на лыжах в Италии обходилась в 1000 евро на человека на неделю. В Польшу и Грузию - чуть дешевле.
Все верно! Пять баллов!
Есть одно "НО": как-то возвращаясь из поездки в Париж - где был почти 100 раз - мы на авто пересекли границу с Украиной и вдруг жена произнесла фразу: "Здесь даже трава не такая зеленая"!
Вот он - главный посыл.
Кроме того: вот сейчас общаюсь с украинцами, живущими в Анталии - Харьков, Херсон, Днепр (я - Львов) и все они УБЕЖАЛИ ОТ АМБРОЗИИ.
Замучались глотать Лоратадин, Супрастин, Диазолин и колоть колоть и колоть гормональные уколы.
Козырь? Да! Мотив? Да!
Где в эти дни проходит лечение (онкология) 26-и летний водитель пожарной машины из Ривне - отличный парень - женат сыночка растит
?
В клинике Анталии... Мотив? Однозначно...
Куда сейчас несут бабло украинцы - в банк под снизившиеся проценты?
Покупают бетонные параллелепипеды с целью вложить еще тысяч 10 баков в ремонт и сдавать по 10 000- 12 000 гривен?
Да!
А зачем эти 12 000?
Чтобы купить серо-зеленого цвета Курочку рябу? Кусок свинины, которой торгует мой кум - и сам ее НИКОГДА не ест - все выращено на антибиотиках. Левое вино АТБ? Наколоченную из дерьма сметану на рынке?
А что если все то же - только без дерьма - но жить в спокойствии и красоте?
Для справки:
- с 8-00 провел на по
яже о 13-00
- с 19-30 до 21-00 делал пробежку вдоль Средиземного моря - много километров по резиновой дорожке - по дороге - минимум три концерта живой музыки и отличная Луна над морем.
Арн
умент?
Я считаю - да!
Но с Вашей точкой зрения тоже согласен.
Правда на сегодня кроме Албании и Египта (сейчас сумасшедшие акции - совет - для ноября мод
но ехать) поехать некуда.
НЕ_КУ_ДА...
Акурт пишет тексты не сам, а за него это делает женщина?
1) Выделенные слова(именно слова, не буквы) - чисто женские
2) На Т9 или опечатку списать нельзя. Текст написан без Т9, о чем говорят банальные опечатки в буквах в нижней части текста, если бы использовался Т9, то не было бы и этих опечаток. "Рассказал" и "рассказала" - буквы "л" и "а" находятся не рядом, это не опечатка. "Растит сыночка" - сотни раз слышал из женских уст и ни разу - от мужчины.
3) По стилистике и слогу письма это сообщение 100% принадлежит все тому же человеку, который писал и предыдущие 2(или 3?) года. Но написано явно в спешке(обычно в спешке все и палятся), о чем говорят опечатки на соседнюю букву клавиатуры и немного сумбурный, "невылизанный" текст.
Мне и раньше этот характерный слог письма очень напоминал женщину-бизнес тренера, но в то же время это опровергал мужской ник и периодически проскакивающие фото мужчины на пляже... А теперь прямо-таки уже уверен.
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Damien
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Додано: Чет 01 жов, 2020 01:35
Тут 2 психопата на этой ветке чуть ли не год рассказывали, что я риэлтор-девушка из Адыгеи.
Не уподобляйтесь им.
Языком Т9 не пользуюсь много лет.
Автозамена бывает на смартфоне на пляже.
Сейчас работаю на Макбук нового поколения (обновил) - тут вроде такой фичи как Т9 нет.
Про опечатки: бывает, но тщательно слежу за грамотностью - вообще тексты набираю очень быстро. Очень быстро ибо работаю за клавиатурой со школьной скамьи.
Кроме того на новом МакБук только латинская раскладка - купил и укладываю сверху виртуальную силиконовую клавиатуру с украинской/русской раскладкой.
Вообще приятен Ваш филологический анализ - ибо грамотные люди это приятно!
А вообще-то я автор/редактор/переводчик пяти книг на английском языке, изданных в Германии.
Есть макет книги 6 - лежит уже без движения ровно год как-то не хочется заниматься.
Макет книги на 350 страниц. Два соавтора кроме меня. Обижаются, что никак не заканчиваю.
Лень. Я ленивый.
Но приятно, что Вы так тщательно меня читаете.
Без ложной скромности скажу, что много лет по заданию Министерства образования и науки Украины (приятно вспомнить) подбирал и редактировал диктанты и тесты на украинском/русском и английском языках для студентов университетов Украины.
Часто исправлял тексты, составленные кандидатами филологических наук (работали со мною в коллективе).
Damien - пять баллов! Приятно удивили филологическими познаниями!
Между прочим: до написания именно этого текста общался с двумя сотрудниками Минобразования Украины по мессенджеру. Обсуждали некоторые события 1 октября в сфере образования в Украине. Завтра один процесс будет очень интересный. Дали пароль для Zoom - от министерства - для прямой трансляции. Посмотрим...
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 01 жов, 2020 01:55, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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akurt
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Додано: Чет 01 жов, 2020 01:49
А вот эти вот флаги - это просто такая традиция или это осознанный патриотизм? Их явно больше чем где-то на простора США, а других стран где тоже везде вешали флаги я даже и не припомню.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 01 жов, 2020 01:57
Отличный вопрос!
Я сам впервые побывал в Турции в 2010 и удивился огромным красным флагам республики.
Тут так: есть Гимн Турецкой республики, и в нем слова примерно такие, что если над домом развивается НАШ флаг - значит этому дому будет счастье и успех.
Потому флаги - патриотические - реально повсеместно - ибо типа несут счастье и успех - и соответствуют гимну страны.
Первые строки гимна такие - и становится все понятно:
Не бойся, не исчезнет в небе флаг,
Пока в стране есть хоть один очаг.
Гимн 1930 года.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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akurt
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Додано: Чет 01 жов, 2020 02:12
akurt написав:
Тут 2 психопата на этой ветке чуть ли не год рассказывали, что я риэлтор-девушка из Адыгеи.
.............. вообще тексты набираю очень быстро. Очень быстро ибо работаю за клавиатурой со школьной скамьи
.
Со школьной скамьи? А не палимся ли снова? Клавиатуры в школах появились только в конце 90-х годов. А в то же время в ранних сообщениях этой темы Вы пишете:
А якщо і заробляв я - то у вільний від роботи час.
Пригадую, що десь у році 1990-у порахував, що я заробляю НЕ НА РОБОТІ в 4 рази більше, чим на роботі.
Что говорит о том, что даже при СССР Вы были уже ДАЛЕКО НЕ ШКОЛЬНИКОМ и клавиатурой пользоваться не могли ( и в ВУЗе тоже). А во время Ваших школьных лет не было не то что клавиатур, но и калькуляторов, тетрисов. Даже волк вряд ли уже научился яйца в корзину ловить в Ваши школьные годы.
Новые выводы - пишущая за Вас женщина значительно моложе Вас, не менее чем на 15 лет
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Damien
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Додано: Чет 01 жов, 2020 02:20
Damien написав:
калькуляторов, тетрисов
в 90-м калькуляторы были, пик их популярности это вторая половина 80-х когда появилось несколько программируемых моделей и в Науке и жизни для них публиковали программы, например простейших игр.
А отечественный тетрис в виде Волка и зайца это скорей всего тоже вторая половина 80-х.
из википедеии ссылка
Редакция. Калькуляторы совершенствуются (рус.) // Наука и жизнь : журнал. — 1989. — № 6. — С. 105. — ISSN 0028-1263.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 01 жов, 2020 02:20
Damien смешной (в хорошем смысле).
Моя тетя работала бухгалтером в Сельхозтехнике - мой отец погиб на военном заводе в 40 лет - мне было 10 лет - был май месяц... мать работала сутками на "Скорой помощи", и чтобы я не "болтался" по улицам, меня отправляли к тёте в бухгалтерию - вот там я учился нажимать кнопки немецких калькуляторов (удивляясь, как тётя быстро на нем работала с деньгами/цифрами) и печатных машинок.
Начинал с "Україна" - потом "Ятрань" - потом в университете на ЭВМ и ПК.
Все просто.
Не ищите черную кошку в черной комнате.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 01 жов, 2020 02:25, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 02:25
vitaliy_berdinskikh написав: Damien написав:
калькуляторов, тетрисов
в 90-м калькуляторы были, пик их популярности это вторая половина 80-х когда появилось несколько программируемых моделей и в Науке и жизни для них публиковали программы, например простейших игр.
А отечественный тетрис в виде Волка и зайца это скорей всего тоже вторая половина 80-х.
из википедеии ссылка
Редакция. Калькуляторы совершенствуются (рус.) // Наука и жизнь : журнал. — 1989. — № 6. — С. 105. — ISSN 0028-1263.
Вы невнимательно читаете что я пишу. Если Акурт в 1990г работал уже полным ходом, то если вычесть ВУЗовские годы, получаем школьные: это семидесятые и максимум начало восьмидесятых
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Damien
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