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Додано: Чет 01 жов, 2020 02:28
Тут на форуме полно тех, кто закончил самые престижные универы Украины и до сих пор не умеют считать на калькуляторе смартфона.
Между прочим, дипломировался в Институте механики АН Украины.
Принято вспомнить. И еще студентом был оформлен младшим научным сотрудником Института механики АН Украины с подпиской о неразглашении.
И самая первая моя публикация - в издательстве "Наукова думка" АН Украины.
Я студентам получал денег больше, чем потом уже...
Потому и купил через 1,5 года после окончания универа свой первый автомобиль из салона за свои деньги.
Тоже приятно вспомнить...
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 01 жов, 2020 02:32, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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akurt
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Додано: Чет 01 жов, 2020 02:32
akurt написав:Damien
смешной (в хорошем смысле).
Моя тетя работала бухгалтером в Сельхозтехнике - мой отец погиб на военном заводе в 40 лет - мне было 10 лет - был май месяц... мать работала сутками на "Скорой помощи", и чтобы я не "болтался" по улицам, меня отправляли к тёте в бухгалтерию - вот там я учился нажимать кнопки немецких калькуляторов (удивляясь, как тётя быстро на нем работала с деньгами/цифрами) и печатных машинок.
Начинал с "Україна
" - потом "Ятрань
" - потом в университете на ЭВМ и ПК
.
Все просто.Не ищите черную кошку в черной комнате.
Я прям-таки рисую в воображении школьника с остервенением набирающего тексты и тыкающего в клавиши советской печатной машинки Ятрань. Я бы на Вашем месте по-другому выкрутился - сказал бы, что "со школьной скамьи" - это образное выражение, но Вы выбрали другой путь и зарываетесь все глубже.
Я извиняюсь, а в каком ВУЗе в середине восьмидесятых годов были ЭВМ и ПК для студентов?
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Damien
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Додано: Чет 01 жов, 2020 02:35
Damien ну Вы реально смешной в хорошем смысле - вот зачем мне "выкручиваться"? В чём?
В том, что сейчас набираю текст на МакБуке с силиконовой накладкой с русскими/украинскими буквами?
Из-за нее кстати МакБук греется - как я понял - новые МакБуки имеют охлаждение не только с нижней поверхности, но и со стороны клавиатуры. Непривычно...
По поводу вузов - я не виноват, что Вам не повезло.
Я написал выше - я дипломировался в Институте Механики АН Украины.
А там было все... самое современное и самое самое мощное...
И руководителем дипломной работы был академик (вызвали в деканат троих отличников с потока - академик побеседовал и выбрал меня, Классный мужик - жив здоров - общаемся)...
И в самом деле работы были секретные...
Кроме того, почти все последующие статьи изначально были с грифом "Для служебного пользования" и это было очень трудно напечатать - так как получить разрешение на публикацию стоило нервов и сил...
Консультировался с учёными из ведущих университетов. Было забавно: как напечатать статью про (удалено. Действует подписка о неразглашении) - а мне ученые подсказали как:
- Пишешь статью типа про шахматы и ты типа представляешь математический аппарат того, как фигура "Конь" должна/могла попасть на поле именно е7.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 01 жов, 2020 02:49, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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akurt
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Додано: Чет 01 жов, 2020 02:45
Damien написав:
Вы невнимательно читаете что я пишу. Если Акурт в 1990г работал уже полным ходом, то если вычесть ВУЗовские годы, получаем школьные: это семидесятые и максимум начало восьмидесятых
- Я не телепат, что написано то и прочитал. А что там имелось ввиду...
- Я первый раз пошел работать в 85-м будучи ещё школьником И потом каждый год пытался найти летом подработку хотя бы на месяц. И когда позже учился в институте - тоже. Начать работать рано - это зависит лишь от воспитания и условий среды.
- Та фраза к которой Вы так внимательно отнеслись: учитывая не очень хорошее положение в 90-м зарабатывать в четыре раза больше вне основного рабочего места это не что-то из ряда вот выходящее, это здоровый подход. Тогда как раз был рассвет кооперативов и прочей полулегальной халтуры, позже про это кино снимали.
Вообщем к чему это я. Конечно право каждой напиркентонить чего-нибудь в высказываниях оппонентов. Сам там тоже иногда делаю. Но вот этот вот анализ фразы про клавиатуру выглядит неубедительно.
Mind the gap.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 02:56
Ну в принципе все проще.
Я в самом деле был студент непростой и в самом деле был оформлен весь пятый курс научным сотрудником в Институте Механики АН Украины. Никаких кооперативов там не было.
И были командировки за границу. Студентом!
Я в самом деле студентом в месяц получал ровно в 2 раза больше (!!!), чем потом начал работать по специальности.
Между прочим, изначально был распределен на должность в Одессе, но потом мне через Министерство изменили Направление на работу после окончания университета. Стал "белым воротничком".
И тут очень важный момент про недвижимость: после того, как мне начали процедуру изменения Направления на работу - сразу встал вопрос о предоставлении квартиры.
Я встал и заявил, что на квартиру за счет государства НЕ претендую.
- Ну раз так - сказал очень большой человек - тогда "Согласование"...
На квартиру зарабатывал сам...
P.S. Эх, а был бы сейчас "большим человеком" в Одессе...
Ходил бы по Дерибасовской... Не судьба...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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akurt
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