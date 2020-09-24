Додано: Чет 01 жов, 2020 02:35

Damien ну Вы реально смешной в хорошем смысле - вот зачем мне "выкручиваться"? В чём?

В том, что сейчас набираю текст на МакБуке с силиконовой накладкой с русскими/украинскими буквами?

Из-за нее кстати МакБук греется - как я понял - новые МакБуки имеют охлаждение не только с нижней поверхности, но и со стороны клавиатуры. Непривычно...



По поводу вузов - я не виноват, что Вам не повезло.

Я написал выше - я дипломировался в Институте Механики АН Украины.

А там было все... самое современное и самое самое мощное...

И руководителем дипломной работы был академик (вызвали в деканат троих отличников с потока - академик побеседовал и выбрал меня, Классный мужик - жив здоров - общаемся)...

И в самом деле работы были секретные...

Кроме того, почти все последующие статьи изначально были с грифом "Для служебного пользования" и это было очень трудно напечатать - так как получить разрешение на публикацию стоило нервов и сил...

Консультировался с учёными из ведущих университетов. Было забавно: как напечатать статью про (удалено. Действует подписка о неразглашении) - а мне ученые подсказали как:

- Пишешь статью типа про шахматы и ты типа представляешь математический аппарат того, как фигура "Конь" должна/могла попасть на поле именно е7.

Востаннє редагувалось akurt в Чет 01 жов, 2020 02:49, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.