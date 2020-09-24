Додано: Чет 01 жов, 2020 02:56

Вы очень правы - свой первый "Кооператив" мы создали кажется в 1990-м...

Хвастаться не буду: идея была НЕ моя - предложил простой, но ушлый (тогда было время "ушлых") парнишка/студент по имени Эдик - ждал мой ответ стать компаньоном до утра.

Вот идея и технологии были его - но он сообразил, что без именно меня она не получится...

Я всю ночь не спал - реально - было очень необычно, очень непривычно и даже страшно - вот так просто с утра начать зарабатывать живые деньги. Мы нашли свою "нишу" - "безбашенность" Эдика и моя осторожность - и получалось неплохо года два или три, потом разделились... И работали еще обособленно параллельно год или два...

Деньги были реально "живые" и реально неплохие... Не миллионы... но на хлеб с маслом - точно!

Но было очень трудно - мы реально "света белого не видели"... И день, и ночь...

Но и зарабатывали неплохо...

Но деньги портят людей... У Эдика появилась какая-то "дурь" - пытался даже мне давать - что-то типа самокрутки - даже не знаю, что это такое было - какая то гадость вонючая - потом он развёлся с женой - потом мы "разбежались" по бизнесу, и не общаемся совсем уже много лет...

Но "стартонул" он...

Бывают люди - "стартапы"... Встретите таких - не зевайте.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.