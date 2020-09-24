Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Тут на форуме полно тех, кто закончил самые престижные универы Украины и до сих пор не умеют считать на калькуляторе смартфона. Между прочим, дипломировался в Институте механики АН Украины. Принято вспомнить. И еще студентом был оформлен младшим научным сотрудником Института механики АН Украины с подпиской о неразглашении. И самая первая моя публикация - в издательстве "Наукова думка" АН Украины. Я студентам получал денег больше, чем потом уже... Потому и купил через 1,5 года после окончания универа свой первый автомобиль из салона за свои деньги. Тоже приятно вспомнить...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 01 жов, 2020 02:32, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Damien смешной (в хорошем смысле). Моя тетя работала бухгалтером в Сельхозтехнике - мой отец погиб на военном заводе в 40 лет - мне было 10 лет - был май месяц... мать работала сутками на "Скорой помощи", и чтобы я не "болтался" по улицам, меня отправляли к тёте в бухгалтерию - вот там я учился нажимать кнопки немецких калькуляторов (удивляясь, как тётя быстро на нем работала с деньгами/цифрами) и печатных машинок. Начинал с "Україна" - потом "Ятрань" - потом в университете на ЭВМ и ПК. Все просто. Не ищите черную кошку в черной комнате.
Я прям-таки рисую в воображении школьника с остервенением набирающего тексты и тыкающего в клавиши советской печатной машинки Ятрань. Я бы на Вашем месте по-другому выкрутился - сказал бы, что "со школьной скамьи" - это образное выражение, но Вы выбрали другой путь и зарываетесь все глубже. Я извиняюсь, а в каком ВУЗе в середине восьмидесятых годов были ЭВМ и ПК для студентов?
Damien ну Вы реально смешной в хорошем смысле - вот зачем мне "выкручиваться"? В чём? В том, что сейчас набираю текст на МакБуке с силиконовой накладкой с русскими/украинскими буквами? Из-за нее кстати МакБук греется - как я понял - новые МакБуки имеют охлаждение не только с нижней поверхности, но и со стороны клавиатуры. Непривычно...
По поводу вузов - я не виноват, что Вам не повезло. Я написал выше - я дипломировался в Институте Механики АН Украины. А там было все... самое современное и самое самое мощное... И руководителем дипломной работы был академик (вызвали в деканат троих отличников с потока - академик побеседовал и выбрал меня, Классный мужик - жив здоров - общаемся)... И в самом деле работы были секретные... Кроме того, почти все последующие статьи изначально были с грифом "Для служебного пользования" и это было очень трудно напечатать - так как получить разрешение на публикацию стоило нервов и сил... Консультировался с учёными из ведущих университетов. Было забавно: как напечатать статью про (удалено. Действует подписка о неразглашении) - а мне ученые подсказали как: - Пишешь статью типа про шахматы и ты типа представляешь математический аппарат того, как фигура "Конь" должна/могла попасть на поле именно е7.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 01 жов, 2020 02:49, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Damien написав:Вы невнимательно читаете что я пишу. Если Акурт в 1990г работал уже полным ходом, то если вычесть ВУЗовские годы, получаем школьные: это семидесятые и максимум начало восьмидесятых
Я не телепат, что написано то и прочитал. А что там имелось ввиду...
Я первый раз пошел работать в 85-м будучи ещё школьником И потом каждый год пытался найти летом подработку хотя бы на месяц. И когда позже учился в институте - тоже. Начать работать рано - это зависит лишь от воспитания и условий среды.
Та фраза к которой Вы так внимательно отнеслись: учитывая не очень хорошее положение в 90-м зарабатывать в четыре раза больше вне основного рабочего места это не что-то из ряда вот выходящее, это здоровый подход. Тогда как раз был рассвет кооперативов и прочей полулегальной халтуры, позже про это кино снимали.
Вообщем к чему это я. Конечно право каждой напиркентонить чего-нибудь в высказываниях оппонентов. Сам там тоже иногда делаю. Но вот этот вот анализ фразы про клавиатуру выглядит неубедительно.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Вы очень правы - свой первый "Кооператив" мы создали кажется в 1990-м... Хвастаться не буду: идея была НЕ моя - предложил простой, но ушлый (тогда было время "ушлых") парнишка/студент по имени Эдик - ждал мой ответ стать компаньоном до утра. Вот идея и технологии были его - но он сообразил, что без именно меня она не получится... Я всю ночь не спал - реально - было очень необычно, очень непривычно и даже страшно - вот так просто с утра начать зарабатывать живые деньги. Мы нашли свою "нишу" - "безбашенность" Эдика и моя осторожность - и получалось неплохо года два или три, потом разделились... И работали еще обособленно параллельно год или два... Деньги были реально "живые" и реально неплохие... Не миллионы... но на хлеб с маслом - точно! Но было очень трудно - мы реально "света белого не видели"... И день, и ночь... Но и зарабатывали неплохо... Но деньги портят людей... У Эдика появилась какая-то "дурь" - пытался даже мне давать - что-то типа самокрутки - даже не знаю, что это такое было - какая то гадость вонючая - потом он развёлся с женой - потом мы "разбежались" по бизнесу, и не общаемся совсем уже много лет... Но "стартонул" он... Бывают люди - "стартапы"... Встретите таких - не зевайте.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Тут на форуме полно тех, кто закончил самые престижные универы Украины и до сих пор не умеют считать на калькуляторе смартфона. Между прочим, дипломировался в Институте механики АН Украины. Принято вспомнить. И еще студентом был оформлен младшим научным сотрудником Института механики АН Украины с подпиской о неразглашении.
Тоже приятно вспомнить...
Это который на м.Большевик на Несторова находился?
Yuri_T, тут ветка о недвижимости. Недвижимость без денег невозможна. Потому были бы интересны такие вопросы: а) на киевской ветке - по НЕ моей оценке - 30% писателей - риэлторы. Но ты как-то так умело их поучаешь и не пишешь всякие вымыслы. Реально прикольно. Читаю с интересом. Почему не топчешь их ногами? Явные же исчадия рода человеческого.... б) позавчера автор проекта "Оточити Кийов кавалірками" написал, что легко заработал по евро 24% годовых - и вдруг Yuri_T это - 24% годовых по евро!!! - оставил без внимания, без оскорбительных плевков в его адрес. Что случилось, почему нет анализа, как это удалось и как могло быть? А ведь ровно год назад, когда я тут выложил ТОЧНЫЕ цифры о том, как депозит в турецких лирах принес 36% годовых по валюте, кое-кто на этой ветке "ложился на немецкий крест": это же тогда был поставлен рекорд этим "кое-кто": менее чем за сутки 18 злобнодышаших постов менее чем за сутки.
Проанализируй 24% по евро - думаю всем будет интересно.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 01 жов, 2020 09:52, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Yuri_T написав:всё проще. до тех пор, пока будет обманывать буратин продажей неликвидов в Анталии, до тех пор будет, как чайка, срать на головы всех других возможных локаций.
За последний месяц я дал четкую точную информацию: - о том, как наши люди а) купили квартиру "3+1" за 19 000 долларов. б) как наши люди инвестировали в квартиру "2+1" за почти 180 000 долларов. в) как наши люди сняли за 1600 лир (чуть более 200 долларов) квартиру "1+1" и 4 сентября на этом основании подали доки на ВНЖ (еще не получили). - о том, на какие сайтах можно глянуть инфу про НОВЫЕ новенькие объекты - привел не только цены - но и сайты, где можно получить точную информацию о ценах, планировке и даже дал ссылку на страницу, где ЛИЧТО и САМОМУ можно получить прямо от застройщика на электронную почту Прайс-лист. https://www.suryapi.com.tr/en Напомню: цена застройщика от 30 000 долларов за двушку и от 50 000 долларов - за трешку. Квартиры "под ключ" со всеми ремонтами, сантехникой и частично с мебелью...
Вчера проехал посмотрел на место застройки вблизи и обнаружил важную и приятную вещь - полным ходом идет строительство новой линии скоростного трамвая от комплекса к морю (!!!). Причем никакого щебня шпал - бетонная подушка и в ней - рельсы. Вот такой я злобный жадный риэлтор - выкладываю точную инфу с телефонами и адресами.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.