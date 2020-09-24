RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 783784785786
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 01:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

А вот эти вот флаги - это просто такая традиция или это осознанный патриотизм? Их явно больше чем где-то на простора США, а других стран где тоже везде вешали флаги я даже и не припомню.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 06.08.19
Подякував: 350 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 01:57

Отличный вопрос!
Я сам впервые побывал в Турции в 2010 и удивился огромным красным флагам республики.
Тут так: есть Гимн Турецкой республики, и в нем слова примерно такие, что если над домом развивается НАШ флаг - значит этому дому будет счастье и успех.
Потому флаги - патриотические - реально повсеместно - ибо типа несут счастье и успех - и соответствуют гимну страны.
Первые строки гимна такие - и становится все понятно:
Не бойся, не исчезнет в небе флаг,
Пока в стране есть хоть один очаг.
Гимн 1930 года.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4851
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1737 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:31

О НЕДВИЖИМОСТИ

Эпиграф:
  Yuri_T написав:всё проще.
до тех пор, пока будет обманывать буратин продажей неликвидов в Анталии, до тех пор будет, как чайка, срать на головы всех других возможных локаций.


За последний месяц я дал четкую точную информацию:
- о том, как наши люди а) купили квартиру "3+1" за 19 000 долларов. б) как наши люди инвестировали в квартиру "2+1" за почти 180 000 долларов. в) как наши люди сняли за 1600 лир (чуть более 200 долларов) квартиру "1+1" и 4 сентября на этом основании подали доки на ВНЖ (еще не получили).
- о том, на какие сайтах можно глянуть инфу про НОВЫЕ новенькие объекты - привел не только цены - но и сайты, где можно получить точную информацию о ценах, планировке и даже дал ссылку на страницу, где ЛИЧТО и САМОМУ можно получить прямо от застройщика на электронную почту Прайс-лист.
https://www.suryapi.com.tr/en
Напомню: цена застройщика от 30 000 долларов за двушку и от 50 000 долларов - за трешку.
Квартиры "под ключ" со всеми ремонтами, сантехникой и частично с мебелью...

Вчера проехал посмотрел на место застройки вблизи и обнаружил важную и приятную вещь - полным ходом идет строительство новой линии скоростного трамвая от комплекса к морю (!!!).
Причем никакого щебня шпал - бетонная подушка и в ней - рельсы.
Зображення
Вот такой я злобный жадный риэлтор - выкладываю точную инфу с телефонами и адресами.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4851
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1737 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:32

Интересная информаця о ВНЖ в Турции.

1. Наши люди - из Одессы - ВНЖ по аренде квартиры на 1 год. Собеседование в миграционной службе 07 сентября - получили СМС сообщение о выдаче 25 сентября. Прошло 25-07=18 дней. Отлично! Получили уже на руки. Консультирую, как теперь вернуть назад госпошлину 580 лир.

2. Наши люди из Херсона - ВНЖ по владению недвижимостью - собеседование прошли 14 сентября - еще ждут СМС сообщение о выдаче ID-карты. Прошло на сегодня 30-14=16 дней. Улетают 08 октября в Украину по работе - хотелось бы, чтобы успели получить. Следующий раз заезжают на своем авто на пароме Черноморск-Карасу.

3. Наши люди из Днепра - ВНЖ по владению недвижимостью - заполнили Заявление 3 недели назад - собеседование в Миграционной службе из-за ажиотажа и очереди назначили только на середину декабря (!!!).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4851
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1737 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:А зачем эти 12 000?
Чтобы купить серо-зеленого цвета Курочку рябу? Кусок свинины, которой торгует мой кум - и сам ее НИКОГДА не ест - все выращено на антибиотиках. Левое вино АТБ? Наколоченную из дерьма сметану на рынке?

Виходить, що тих панів, які тут вас весь час "розоблачають" - оце, вищенаписане - повністю влаштовує! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8671
З нами з: 19.10.15
Подякував: 539 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:30

  Долярчик написав:
  akurt написав:А зачем эти 12 000?
Чтобы купить серо-зеленого цвета Курочку рябу? Кусок свинины, которой торгует мой кум - и сам ее НИКОГДА не ест - все выращено на антибиотиках. Левое вино АТБ? Наколоченную из дерьма сметану на рынке?

Виходить, що тих панів, які тут вас весь час "розоблачають" - оце, вищенаписане - повністю влаштовує! :)

Ти знову нічого не зрозумів, приймак.
То ріелтор про тебе і твою сім’ю казав.
ib_investor
 
Повідомлень: 104
З нами з: 27.04.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:56

Кеш-флоу - наше фффсьо!)))

  ib_investor написав:
  Долярчик написав:
  akurt написав:А зачем эти 12 000?
Чтобы купить серо-зеленого цвета Курочку рябу? Кусок свинины, которой торгует мой кум - и сам ее НИКОГДА не ест - все выращено на антибиотиках. Левое вино АТБ? Наколоченную из дерьма сметану на рынке?

Виходить, що тих панів, які тут вас весь час "розоблачають" - оце, вищенаписане - повністю влаштовує! :)

Ти знову нічого не зрозумів, приймак.
То ріелтор про тебе і твою сім’ю казав.

Я вже тут писав - але потерли...
Що найближі роки, вкладаю в освіту дітей, а паралельно працюю над тим, щоб через ~ 10р. міг вирватись НЕ на один тиждень під тепле сонечко Анталії/поласувати свіженьким сібасом і смачненьким йогуртом і т. п. - а не тими "помиями" з АТБ, про які вище пише пан Акурт!
Заробляти треба тут, а витрачати - там! ©

А тутешні пани, нехай і далі продовжують сидіти в своїх обшарпаних панельках і строчити по 100500 повідомлень сюди з свого потрісканого, старенького смартфону :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8671
З нами з: 19.10.15
Подякував: 539 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 783784785786
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 560, 561, 562
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5615 629759
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 10:08
Долярчик
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 12, 13, 14
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 09:00
136 2577
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 15:21
vhata
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1213 145529
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 15:18
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.