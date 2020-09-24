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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 жов, 2020 01:49
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А вот эти вот флаги - это просто такая традиция или это осознанный патриотизм? Их явно больше чем где-то на простора США, а других стран где тоже везде вешали флаги я даже и не припомню.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 01 жов, 2020 01:57
Отличный вопрос!
Я сам впервые побывал в Турции в 2010 и удивился огромным красным флагам республики.
Тут так: есть Гимн Турецкой республики, и в нем слова примерно такие, что если над домом развивается НАШ флаг - значит этому дому будет счастье и успех.
Потому флаги - патриотические - реально повсеместно - ибо типа несут счастье и успех - и соответствуют гимну страны.
Первые строки гимна такие - и становится все понятно:
Не бойся, не исчезнет в небе флаг,
Пока в стране есть хоть один очаг.
Гимн 1930 года.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:31
О НЕДВИЖИМОСТИ
Эпиграф:
За последний месяц я дал четкую точную информацию:
- о том, как наши люди а) купили квартиру "3+1" за 19 000 долларов. б) как наши люди инвестировали в квартиру "2+1" за почти 180 000 долларов. в) как наши люди сняли за 1600 лир (чуть более 200 долларов) квартиру "1+1" и 4 сентября на этом основании подали доки на ВНЖ (еще не получили).
- о том, на какие сайтах можно глянуть инфу про НОВЫЕ новенькие объекты - привел не только цены - но и сайты, где можно получить точную информацию о ценах, планировке и даже дал ссылку на страницу, где ЛИЧТО и САМОМУ можно получить прямо от застройщика на электронную почту Прайс-лист.
Напомню: цена застройщика от 30 000 долларов за двушку и от 50 000 долларов - за трешку.
Квартиры "под ключ" со всеми ремонтами, сантехникой и частично с мебелью...
Вчера проехал посмотрел на место застройки вблизи и обнаружил важную и приятную вещь - полным ходом идет строительство новой линии скоростного трамвая от комплекса к морю (!!!).
Причем никакого щебня шпал - бетонная подушка и в ней - рельсы.
Вот такой я злобный жадный риэлтор - выкладываю точную инфу с телефонами и адресами.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:32
Интересная информаця о ВНЖ в Турции.
1. Наши люди - из Одессы - ВНЖ по аренде квартиры на 1 год. Собеседование в миграционной службе 07 сентября - получили СМС сообщение о выдаче 25 сентября. Прошло 25-07=18 дней. Отлично! Получили уже на руки. Консультирую, как теперь вернуть назад госпошлину 580 лир.
2. Наши люди из Херсона - ВНЖ по владению недвижимостью - собеседование прошли 14 сентября - еще ждут СМС сообщение о выдаче ID-карты. Прошло на сегодня 30-14=16 дней. Улетают 08 октября в Украину по работе - хотелось бы, чтобы успели получить. Следующий раз заезжают на своем авто на пароме Черноморск-Карасу.
3. Наши люди из Днепра - ВНЖ по владению недвижимостью - заполнили Заявление 3 недели назад - собеседование в Миграционной службе из-за ажиотажа и очереди назначили только на середину декабря (!!!).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:38
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Виходить, що тих панів, які тут вас весь час "розоблачають" - оце, вищенаписане - повністю влаштовує!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:30
Ти знову нічого не зрозумів, приймак.
То ріелтор про тебе і твою сім’ю казав.
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:56
Кеш-флоу - наше фффсьо!)))
Я вже тут писав - але потерли...
Що найближі роки, вкладаю в освіту дітей, а паралельно працюю над тим, щоб через ~ 10р. міг вирватись НЕ на один тиждень під тепле сонечко Анталії/поласувати свіженьким сібасом і смачненьким йогуртом і т. п. - а не тими "помиями" з АТБ, про які вище пише пан Акурт!
Заробляти треба тут, а витрачати - там! ©
А тутешні пани, нехай і далі продовжують сидіти в своїх обшарпаних панельках і строчити по 100500 повідомлень сюди з свого потрісканого, старенького смартфону
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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